Страсть отключит критическое мышление — гороскоп на 15-21 марта

На этой неделе на небе формируются два значимых планетных аспекта, и оба они будут затрагивать планету Плутон.

16-17 марта Солнце делает секстиль к Плутону. Обе планеты имеют отношение к энергетике и связаны гармоничным аспектом. Это означает повышение энергетического потенциала у тех людей, гороскопы которых этот аспект затронет. В первую очередь это могут почувствовать спортсмены. Могут быть установлены личные рекорды благодаря возросшей силе и выносливости. На таком аспекте рекомендуется начинать комплекс физических упражнений культуристов с целью приведения своего тела к гармоничным пропорциям и набора мышечной массы. Хорошо проявят себя бизнесмены, которые могут дать старт масштабным проектам, сулящим большие финансовые выгоды. Символически этот аспект связан с возрастанием власти и могущества, способности оказывать влияние на большие массы людей. Гипнотическое воздействие также связано с этим аспектом.

18-19 марта Венера, вслед за Солнцем, делает секстиль к Плутону. Данный аспект дает силу чувствам. Любовь под влиянием этого аспекта может проявляться как усиление сексуального влечения и перехода в страстные желания обладания объектом любви. Поскольку аспект гармоничный, то усиление любовного влечения не переходит границы дозволенного и приемлемого. Также это хороший аспект для финансов

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе может улыбнуться удача в карьере. Если вы хотели найти работу по душе и в полном соответствии со своими талантами и способностями, то такая возможность может представиться. В каком-то смысле стать вершиной личных достижений. Возможно, вы получите предложение занять более высокую и статусную должность, что ознаменует ваш переход на новую ступень в карьерной лестнице. Сейчас вы способны объективно оценить ситуацию и принять единственно верные стратегические решения. Немаловажную положительную роль во всем этом может сыграть некий тайный влиятельный покровитель. Кроме перспектив профессионального роста вам удастся повысить свой социальный статус. Например, это может быть связано с каким-то личным достижением, типа победы в творческом конкурсе или спортивных соревнованиях. Также на этой неделе улучшается ваше состояние здоровья, укрепляется иммунитет. Можно начинать курсы лечения.

Телец

У типичных Тельцов на этой неделе будет много новых впечатлений. Это может быть связано с путешествиями или со знакомством с новыми людьми из других стран и регионов. Если вы часто общаетесь в интернете на форумах, в социальных сетях и на сайтах знакомств, то подобное общение может серьезно увлечь ваше внимание. Также вы можете познакомиться с человеком, который многому научит вас, дав именно те знания, к которым вы сейчас внутренне готовы. Личные инициативы в этот период не столь важны и вполне можно пустить события на самотек. Чем меньше вы будете вмешиваться в ход событий, тем лучше пойдут ваши дела. Примите себе роль статиста, стороннего наблюдателя – этого вполне достаточно для успеха. Успешно идут дела у тех, кто занят учебой. Благодаря усилению интеллектуального потенциала вы сможете быстрее усвоить большой объем учебного материала. Ваша репутация и авторитет укрепляются.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут почувствовать подсознательное стремление к переменам, к обновлению, к риску и острым впечатлениям. Спокойный и размеренный жизненный ритм вас сейчас вряд ли привлечет, и вам, вероятно, захочется острых с перчинкой впечатлений. Звезды советуют вам ставить перед собой цель, значимую для вас задачу, чтобы сделать свою деятельность более осмысленной и результативной. Как бы сложно вам ни было, всегда старайтесь быть на людях и не выпадать из жизненного потока. И, по странному стечению обстоятельств, именно за счет изменений, перемен в жизни вы и сможете добиться реального улучшения своего положения. Поэтому не нужно бояться перемен. Изменения с личной жизни могут положить начало новым знакомствам, романтическим отношениям. И ваше смелое, слегка раскованное поведение при личном общении с представителями противоположного пола, будет побуждать в них желание, притягивая их как магнитом. Возможны романтические отношения с человеком, имеющим более высокий статус.

Рак ‌‌

У типичных Раков на этой неделе может установиться гармония в партнерских отношениях. Для влюбленных пар не останется никаких препятствий к тому, чтобы объявить знакомым и родственникам о своей помолвке. Вы можете получить от любимого человека предложение руки и сердца и, возможно, будете сомневаться в себе и своих чувствах. Прекрасное время для планирования и проведения свадьбы, обряда венчания. Также вы можете стать гостем на каком-то торжественном мероприятии. Успешно решаются любые юридические споры. Для уже состоявшихся в браке прекрасное время для обсуждения с партнером наиболее важных и принципиальных вопросов, которые прежде мешали вам добиться взаимопонимания. Сейчас вам не составит труда придти к компромиссным решениям при полном взаимном согласии сторон. Это поможет раз и навсегда положить конец наиболее кризисным темам в вашей супружеской жизни. В деловом партнерстве также все благополучно. Успешно проходит переговорный процесс и подписание соответствующего соглашения.

Лев ‌‌

У Львов на этой неделе усиливается потребность в чистоте и порядке. Вы с удовольствием будете браться за любую работу, направленную на приведение в порядок вещей, документов и всего прочего. Главный смысл этих дней сводится к наведению порядка в окружающем вас пространстве, а также в вашем жизненном распорядке. Тоже самое относится и к вашим домашним бытовым делам. Хорошо перебирать вещи в шкафах и выбрасывать старые ненужные вещи. Не держитесь за ненужный хлам, освобождайте свое жизненное пространство от этого – так вы сможете впустить в свою жизнь новую энергию. И это может магическим образом начать менять к лучшему реалии вашей жизни. Возможно, в последнее время вы расслабились и понизили уровень самодисциплины. Эта неделя благоприятствует тому, чтобы легко и без насилия над собой, сделать свою жизнь более результативной. И правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начинать. Далее следует продумать оптимальный режим питания, возможно, посидев на диете. Плюс культ тела: профилактические процедуры, закаливание, тренажерный зал, бассейн, фитнес.

Дева ‌‌

У Дев исключительно благоприятная неделя для гармонии в личной жизни. Прежде всего это касается романтических отношений. Возможно, вы почувствуете необычайный подъем чувств к любимому человеку и будет совершенно естественно сделать предложение руки и сердца независимо от того, мужчина вы или женщина. Звезды говорят о том, что такое предложение будет с благодарностью и радостью принято. Поэтому неделя прекрасно подходит не только для помолвки, но и для свадебного торжества. Звезды советуют вам больше времени проводить в обществе, посещать праздничные мероприятия, концерты, клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, учебе и приобретении новых знакомств. Те, кто состоит в браке и кого затронула привычка, усыпляющая чувства, могут почувствовать оживление и обновление чувств. Вы снова, почти как в первый раз, можете ощутить волнующее чувство любви к партнеру. Это приведет к гармонии в супружестве, когда нет никаких причин для ссор и обид, и все вопросы решаются на основе любви и взаимопонимания.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе звезды советуют максимум внимания уделить своей семье. Это та тема, которой вы будете с удовольствием заниматься, отдавая сюда свои силы и время. Вам удастся отрегулировать отношения с членами семьи за счет спокойного и объективного обсуждения наиболее важных вопросов. Например, вам удастся договориться о распределении обязанностей между членами семьи: кто и когда ходит в магазин за продуктами, кто готовит обед, кто убирает квартиру. Отношения в семье – это непреходящая ценность, которая всегда важна. Возможно, в вашей семье будет царить приподнятый оптимистичный настрой из-за какого-то приятного события типа юбилея или семейного торжества по случаю приезда в гости дальнего родственника. Отношения с родственниками складываются спокойные и основываются на взаимной любви и теплой заботе. Используйте это благоприятное время для дружного проведения работ всей семьей. Например, вы могли бы организованно провести ремонт в одной из комнат или сделать генеральную уборку.

Скорпион

У Скорпионов исключительно удачная неделя для реализации в творчестве и общении с окружающими. Вы будете способны на неожиданные и оригинальные поступки, чем постоянно будете приятно удивлять окружающих. Потребность в общении является одним из основных мотивов вашего поведения. Поэтому вас ждут множество контактов, телефонных разговоров, поездок, знакомств. Наиболее интересными будут знакомства в дороге и на транспорте. Благодаря интенсивным контактам вы закроете пробелы в новостной информации, будете в курсе всех основных событий у друзей и знакомых. Такая высокая информированность позволит вам быстро находить решения для своих вопросов благодаря информационной поддержке со стороны окружающих. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом, если сочтете это необходимым. Эта неделя наполнена оптимизмом и непредсказуемыми событиями. В любовных отношениях вас ожидают признания, подарки и сюрпризы. И сами вы также сможете сполна проявить свою фантазию.

Стрелец

Типичные Стрельцы смогут успешно решать многие финансовые и материальные проблемы. Прежде всего, следует отметить, что может значительно улучшится финансовое положение. Вам могут поступить деньги сразу из нескольких источников: от основной работы, от частной подработки и от родственников. В результате ваши возможности в плане покупок заметно вырастут. Используйте удачный момент для преумножения своего движимого имущества, покупайте товары для себя и для дома. Обстановка в семье складывается гармоничная, вам будет легко общаться с родителями и представителями старшего поколения в семье. Любые, даже самые принципиальные и спорные вопросы решаются спокойно и на основе любви и взаимного уважения. Поэтому можно использовать это время для урегулирования отношения в семье. Немаловажную роль в улучшении отношений в семье сыграет укрепление финансового положения, что привнесет в семью достаток.

Козерог

Козероги на этой неделе будут способны в полной мере реализовать свои интеллектуальные и предпринимательские способности. Ваш интеллект будет выше среднего уровня, что позволит вам быстро и безошибочно просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные решения. В личной жизни вы также преуспеете за счет инициативного и объективного поведения. Своим мягким и тактичным стилем общения вы сможете заручиться симпатиями окружающих. Особенно органично и мило будут смотреться женщины. Все это позволит вам легко решать любые вопросы, добиваться поддержки и внимания со стороны нужных вам людей. Не исключено, что вы решите что-то поменять в своей внешности и этим привлечете еще большее внимание к себе со стороны представителей противоположного пола. Возможны романтические знакомства во время коротких поездок, на улицах города или в придорожных кафе. Используйте эту неделю для наработки полезных социальных, дружеских и деловых связей.

Водолей

Водолеи на этой неделе будут нуждаться в отдыхе и покое. Хорошо, если на эти дни приходится ваш отпуск – тогда вы могли бы провести время в каком-нибудь тихом местечке, в санатории или профилактории. Также вы почувствуете потребность в спокойном созерцательном комфортном времяпрепровождении. По большому счету вам для счастья сейчас никто не нужен, вы будете хорошо ощущать себя в уединении. Хорошее время для духовных практик, занятий по системе йоги, цигуна, аутогенных тренировок и медитаций. Вы сможете научиться лучше контролировать себя: свое сознание и свой организм. Тем самым вы можете привести себя в состояние гармонии души и тела. Вместе с тем это благоприятное время для урегулирования финансовых вопросов. Могут вырасти доходы, как от основной работы, так и от вариантов дополнительной подработки.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы на этой неделе будут вполне комфортно ощущать себя в обществе друзей и единомышленников. Ваши инициативы будут находить одобрение и поддержку со стороны этих людей. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, и вы прекрасно проведете время. Если вы ориентированы на обновление и реализацию наиболее перспективных направлений, то можно строить наиболее смелые и амбициозные планы. Возможно, вы сами удивитесь, когда увидите, что ваши планы начнут осуществляться. И чем больше практических усилий вы приложите, тем значительнее будет результат. Сейчас не время для рефлексии и анализа своего прошлого. Главное и наиболее успешное ваше направление – будущее. Думайте о своем будущем и работайте над тем, чтобы приблизить его. Вкладывайтесь в те направления, которые не сулят сиюминутной отдачи, но которые могут принести вам успех в будущем. Успешно проходит учеба, наработка потенциала знаний и навыков, которые позволят вам с более высоких позиций решать задачи.