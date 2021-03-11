Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 12 марта

Сегодня мы может неплохо заработать, если будем активны и инициативны.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют сегодня руководствоваться принципом «семь раз отмерь – один раз отрежь». Склонность к поспешным скоропалительным решениям – вот что будет особенно характерным в вашем поведении и это может негативно отразиться на результатах деловой активности. Это один из тех редких дней, когда разумнее притормаживать себя в работе.

Телец

Тельцам звезды не советуют заниматься делами, которые требуется сохранять в тайне. Ваши способности к конспирации сегодня под большим вопросом. Опасайтесь интриг, сплетен и наведения справок о коллегах и интересующих вас людях – ваши действия ни для кого не будут тайной. При этом очень важно не искать обходные пути там, где открытые методы не дают нужного результата.

Близнецы

В течение дня у Близнецов могут резко поменяться внешние обстоятельства. Однако это не должно стать поводом для корректирования ваших стратегических планов. Старайтесь не сворачивать с ранее избранного пути, даже если перед вами возникли препятствия. Будьте готовы к неожиданностям. Особенно велика вероятность технических сбоев и поломок.

Рак ‌‌

В трудовом коллективе у Раков сегодня могут быть кадровые перестановки, особенно это относится к вышестоящему руководству. Также от начальства могут поступить жесткие приказы, требующие в коротки срок выполнить определенный объем работы – вам придется поработать в напряженном темпе. При этом не следует забывать о соблюдении высокого качества в работе.

Лев ‌‌

Львам, проходящим обучение в вузах, внезапно может потребоваться изучить какой-либо раздел учебного материала. Возможно, будет объявлено об очередной проверке знаний через переаттестацию, тестирование или что-либо подобное. Будьте готовы моментально включиться в учебу или в обмен мнениями с коллегами. Используйте этот день для повышения уровня квалификации.

Дева ‌‌

Непростой день складывается у Дев, работающих с техникой и механизмами. Возрастает вероятность поломок, технических сбоев и мелкого травматизма. Будьте осмотрительнее, соблюдайте правила техники безопасности. Рекомендуется воздержаться от проведения пусконаладочных работ. В первой половине дня могут быть неприятности в деловых поездках.

Весы ‌‌

С утра Весам рекомендуется осмотрительнее расходовать деньги. Не исключены материальные убытки или поломки, требующие дополнительных финансовых затрат. В течение дня старайтесь проявлять гибкость и уступчивость при обслуживании клиентов – вас могут попытаться спровоцировать на скандал. Важно точно фиксировать пожелания клиентов – не полагайтесь на свою память.

Скорпион

В начале дня звезды не советуют Скорпионам проявлять инициативу в делах – возможно, в это время у вас будет недостаточно достоверной информации для принятия взвешенных решений. В остальное время дня не жалейте сил на работе, выкладывайтесь по максимуму. Не следует проявлять излишнюю критичность к коллегам, дабы не спровоцировать их на ответную критику.

Стрелец

Стрельцам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от дополнительной подработки. Особенно это относится к выполнению частных заказов и работе на фрилансе. В течение дня усиливаются ваши творческие способности и готовность к новаторским действиям. Можно экспериментировать, совершенствовать свои методы работы.

Козерог

Козерогам с утра не рекомендуется работать в составе команды – вы не сможете вписаться в трудовой коллективный процесс и только впустую потратите время. Также лучше не принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках, если это возможно по регламенту работы. Остальное время дня благоприятно для всех, кто имеет дело недвижимостью. Можно заниматься благоустройством своего рабочего места.

Водолей

Если Водолеям требуется в течение дня вступить в контакт с начальством, то сделайте это во второй половине дня. В утренние часы лучше держаться подальше от начальства – иначе вам могут сделать замечание. Во второй половине дня у вас может быть много интенсивных деловых контактов, поездок. Хорошее время для заключения торговых сделок.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня неблагоприятное время для служебных командировок и обмена мнениями. Вам сложно будет сосредоточить внимание на сложных профессиональных вопросах. Сдачу экзаменов по переаттестации лучше перенести на вторую половину дня. Также в это время вы почувствуете усиление физической активности – рекомендуется интенсивно трудиться и тогда доход вырастет.