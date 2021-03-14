Тратим на духовные ценности — финансовый гороскоп на 15-21 марта

До воскресенья Венера в Рыбах. Там она покровительствует духовным, а не материальным ценностям.

Люди будут готовы тратиться на театр, кино, книги, концерты, паломнические поездки, эзотерические консультации, благотворительность. Будут доходными фармацевтика, бытовая химия, табак и алкоголь, фото и видео, программы виртуальной реальности, психология, эзотерика, занятия, связанные с тайнами и глубинным погружением в какую-то тему. В воскресенье Венера перейдет в Овна. Все начнут энергично зарабатывать и импульсивно тратить. Каждый захочет распоряжаться своими деньгами сам. Возможны ссоры и споры из-за денег, а там, где люди не ссорятся, все равно каждый будет стараться для себя, нечего и надеяться договориться в финансовых вопросах. Начнут приносить доход самозанятость, микробизнес, спорт, физические «мужские» работы, охрана. Будет удачна покупка ножей, оружия, спортивного снаряжения, машины. Тратить деньги вы будете, в основном, на все, что нужно для спорта, и развлекательные приключения наподобие квестов.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе укрепятся отношения с начальством. Возможно, вам представится шанс оказать начальству какую-то услугу, в которой оно будет нуждаться – и оно это оценит. Так или иначе, но ваши отношения могут стать более доверительными. Другим позитивным направлением может стать дополнительная подработка. Если вы заинтересованы в такой подработке, то вполне вероятно найдете приемлемый для себя вариант. Можно заниматься оформление льготных выплат и ставить перед начальством вопрос о получении финансовой компенсации за расходы на лечение, на проезд к месту работы или за обеды в рабочее время. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей. Вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников, благодаря которой ваши решения будут более взвешенными и эффективными.

Телец

Тельцам на этой неделе во многих делах сопутствует удача. Старайтесь влиться к коллективную работу. Если это группа единомышленников, то вы прекрасно впишетесь в производственный ритм и будете очень продуктивно работать. Не пренебрегайте использованием технических новинок. Именно благодаря новинкам и современным технологиям вы можете добиться существенного прогресса в работе. В отдельных случаях вы сможете избавить себя от необходимости выполнять трудоемкую рутинную работу. Особенно это возможно при более профессиональном использовании компьютерного программного обеспечения. Успешное время для обмена мнениями и профессионального обучения. Бизнесмены смогут совершить полезные поездки в другие страны и регионы с целью изучения потенциала тамошних рынков. Так вы сумеете продвинуться в вопросе расширения географии бизнеса.

Близнецы

Успешная неделя складывается для Близнецов, занимающих руководящие должности. Возможно, у вас имелись планы относительно внесения изменений в режим работы. В этом случае данная неделя является лучшим временем для таких перемен. Ориентируйте себя на обновление и избавление от всего того, что устарело или может стать тормозом в вашем движении вперед. Снимайте любые преграды на пути. Если проблема в работе отдельных сотрудников, то решительно от них избавляйтесь или делайте кадровые перестановки. Уделите внимание вопросам технической модернизации и использования новинок техники в работе – это тоже может дать импульс к развитию при грамотном подходе. Действуя решительно, при этом старайтесь избегать спешки. Это позволит детально проработать все меры по реформированию и сделать их максимально эффективными.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Все может начаться с повышения вашего авторитета и укрепления деловой репутации. Возможно, вам представится удобный случай продемонстрировать на публике глубину своих профессиональных познаний. И с этого момента к вам начнут относиться более уважительно. Иногда к вам будут обращаться за советом как к эксперту в профессии. Также это может положительно отразиться на работе с клиентами в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Вам могут давать лестные отзывы и рекомендовать вас другим потенциальным клиентам. Таким образом ваша клиентская база может стремительно расти. Также это хорошее время для урегулирования юридических имущественных споров. Ваши оппоненты могут быть настроены конструктивно, и это позволит придти к мировому соглашению.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе звезды советуют настроиться на перемены в работе. Это могут быть перемены в рамках прежней занимаемой должности. Например, вы можете придти к выводу, что вам лучше работать по другому графику. Переход на новый график работы даст вам ряд преимуществ, однако потребует определенных усилий на период привыкания. Это хорошее время для совершенствования в работе, приобретения полезных практических навыков для работы с техникой и инструментами, прохождения стажировки при трудоустройстве. Возможно вам придется что-то перестраивать в своей работе. Успешно проявят себя мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей. Вы сможете быстро найти и устранить неполадки. Отношения с коллегами складываются вполне конструктивные. При необходимости бизнесмены смогут получить одобрение в банке на открытие кредитной линии.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе будут прекрасно чувствовать меняющуюся конъюнктуру рынка и смогут вписаться в благоприятные внешние обстоятельства. В первую очередь это относится к тем, кто работает в сфере услуг. Благодаря внимательному и предусмотрительному отношению к запросам клиентов вы сможете значительно расширить свою клиентскую базу. Особенно это относится к услугам в сфере моды, отдыха, спорта и развлечений. Если у вас есть возможность делать выбор, то отдавайте предпочтение тем клиентам, которые вам лично симпатичны. В этом случае вы выполните услугу гораздо более качественно. Также это хорошее время для предложения новых видов услуг и индивидуального подхода к каждому клиенту. Успешно поработают представители творческих профессий. Другое позитивное направление связано с активизацией делового партнерского сотрудничества. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные договора.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе будут отличаться практичностью во всем. А поскольку у вас может быть много текущей работы, то вы можете погрузиться с головой в работу. Характерной особенностью момента является ваше стремление наводить идеальный порядок в окружающем вас пространстве. И если речь идет о работе и рабочем месте, то именно сюда и будут направлены основные ваши усилия. Работа может быть производительной и качественной только, если у вас все инструменты лежат по своих местах и техника находится в исправном состоянии. И за всем этим требуется следить, чтобы был порядок. Также очень важно помнить о соблюдении сроков выполнения работ. Успешно пойдет работа у строителей. Вы сможете своевременно завершить и сдать объекты заказчикам. Удачно проходят сделки с недвижимостью. Например, хорошо оформлять договора на аренду помещений для ведения бизнеса.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Вы сможете вовлечь в сферу своих экономических интересов новых людей, которые принесут вам много пользы. Прекрасное время для консультантов сетевого маркетинга. Проведение рекламных мероприятий позволит вам увеличить число клиентов и подписчиков, а, значит, и увеличить потенциал для получения доходов. Бизнесменам, специализирующимся на оптовых закупках товара с целью перепродажи, может подвернуться удачный вариант для закупки партии ликвидного товара. Игроки на валютной и фондовой бирже смогут угадать основные тренды котировок и извлечь прибыль. Активизируется бизнес, связанный с консультациями, рекламой, транспортными услугами. Также хорошо себя проявят представители творческих профессий.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе могут увеличиться доходы. Особенно это относится к тем, кто располагает серьезным ресурсом недвижимой собственности. Недвижимость в том или ином виде будет хорошо монетизироваться. Например, вы сможете продать объект недвижимости или сдать его в аренду. Также может вырасти прибыть от бизнеса, расположенного на арендуемой площадке. Другим позитивным направлением деятельности может стать инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Бизнесменам периодически бывает полезно проводить инвентаризацию имущества, и сейчас как раз наиболее удачное время для этого. Если вы располагаете свободными финансовыми средствами, то это благоприятнее время для инвестиций в приобретение земельного участка или офиса. Можно брать ипотеку для обеспечения такой покупки.

Козерог

Козерогам на этой неделе важно держать все происходящие процессы, связанные с их бизнесом, под личным контролем. Когда вы будете держать в своих руках все нити, связывающее вас с бизнесом, тогда эти процессы будут развиваться успешно. Это прекрасное время для принятия управленческих решений. Немаловажно отметить, что одним из важных условий для успеха может стать своевременная и точная информация о текущих делах. А для этого вам необходимо активизировать свои деловые связи. Успешно проходят деловые контакты, поездки, встречи и знакомства. Интенсивный обмен мнений позволит вам составить правильную картину о происходящем, как в вашем бизнесе, так и вокруг него. Хорошо пойдут дела у торговцев, водителей транспортных средств, консультантов и социальных работников. Вы сможете найти оптимальный подход при работе с клиентами.

Водолей

Водолеям на этой неделе сопутствует удача в деньгах. Вы сможете увеличить уровень дохода, как от своей основной работы, так и от вариантов дополнительной подработки. Главным образом это касается подработки на выполнении частных заказов и на фрилансе. Интересно отметить, что в этот период у вас будет правильное понимание ценности товаров и вещей, выраженное в денежном эквиваленте. Вы будете безошибочно определять истинную стоимость того или иного товара. Поэтому ваши покупки и инвестиции будут отличаться практичностью. Несомненно, размер вашего движимого имущества за эту неделю может приумножиться. При выполнении работы старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания. Также лучше не делиться с окружающими своими намерениями. В этом случае никто не сможет помешать вам достигнуть желаемого результата.

Рыбы ‌‌

Личная инициатива Рыб на этой неделе будет цениться особенно высоко. Это связано с тем, что вы можете оказаться вовлеченными в какие-то коллективные производственные процессы. Возможно, вы будете активно работать в составе группы единомышленников. Поскольку к вашему мнению будут прислушиваться, вы сможете во многом определять не только свои личные поступки, но и действия всего коллектива. Именно поэтому звезды советуют вам тщательно продумывать свои слова и их последствия, прежде чем озвучивать свое мнение окружающим. Можно принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках. Успешно идут проектно-конструкторские и научно-исследовательские разработки. Старайтесь не жить сиюминутными интересами и думать о будущем, о перспективе. Можно преуспеть в составлении бизнес плана, который получится весьма реалистичным.