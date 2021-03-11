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Каким знакам китайского гороскопа повезет в марте

Профиль2 часа назад
Фото: depositphotos

Последние 20 дней марта станут периодом настоящей удачи для нескольких знаков зодиака. По словам китайских астрологов, в их судьбе произойдут кардинальные перемены, которые затронут все сферы жизни.

Лошадь

Жизнь этого знака зодиака будет идеальной во всех отношениях. Везти будет и в любви, и в делах. В карьере ждет новый поворот, который обеспечит постоянную прибыль. Астрологи обещают большие возможности, которыми нужно правильно воспользоваться. Наступает удачное время, чтобы дать старт собственным проектам, подписать выгодный контракт и заключить интересную сделку.

Бык

В прошлом месяце Быкам пришлось довольно трудно, особенно в деловой сфере. В карьере наметился явный застой, а бизнес не приносил столько прибыли, сколько хотелось бы. Однако с 11 марта ситуация в корне изменится. Быкам будет сопутствовать удача в любых начинаниях: не исключено повышение по служебной лестнице с ростом зарплаты или завершение выгодной сделки. Одиноких представителей знака ждет судьбоносная встреча.

Свинья

С 11 марта материальное положение Свиней улучшится многократно и надолго. Астрологи говорят о достижении новой высоты, но предостерегают от необдуманных шагов, которые могут привести к неминуемому падению. В целом жизненный путь этого знака зодиака будет освещать яркая звезда, которая безошибочно укажет верную дорогу.

Дракон

А вот Драконы станут настоящими хозяевами своей судьбы. Для них наступает период реализации планов и желаний, которые уже долгое время лежат в дальнем ящике. Во второй половине марта рука об руку с ними будет идти удача – именно она позволит выбрать правильное решение и довольно хорошо заработать. С другой стороны, сильно потрудиться придется одиноким Драконам. Если они хотят обрести настоящую любовь, им стоит перестать сидеть сложа руки, иначе все их мечты окажутся не более чем воздушными замками.

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