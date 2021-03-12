Подходим к задачам творчески — финансовый гороскоп на 13 марта

Сегодня стоит смотреть на все задания с другой, альтернативной стороны.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам захочется проявить активность в делах – вопрос только в том, где и в чем ваша активность будет более успешной. Звезды советуют сосредоточиться на развитии деловых связей. Успешно пойдет обмен мнений и профессиональное обучение. А вот с начальством лучше не вступать в контакт без крайней производственной необходимости.

Телец

Тельцам в этот день будет везти на деньги. Старайтесь не лениться, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Это хорошее время для работы по совместительству и во внеурочное время. Можно делегировать часть своих полномочий напарникам и деловым партнерам. А вот для профессионального обучения и переаттестации день неблагоприятен.

Близнецы

Близнецы смогут добиться поставленных целей, если ориентируют себя на инициативное поведение и будут стремиться к деловому взаимодействию с трудовым коллективом. Активно идет освоение новых технологий и приобретение навыков. Вместе с тем в вопросах финансовой деятельности могут быть неожиданности. Не давайте никому денег в долг.

Рак ‌‌

Раки в этот день более всего преуспеют в тех делах, которые требуют режима тишины и секретности. Очень важно, чтобы у вас были спокойные и комфортные условия для работы – в этом случае вы добьетесь желаемого результата. Возможно, вам удастся найти работу с неполным рабочим днем. А вот в работе с клиентами могут возникать напряженные моменты.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют не зацикливаться на текущих сиюминутных делах, и подумать о будущем. Лучше всего заниматься планированием своей деятельности на перспективу. Можно включаться в коллективную работу с единомышленниками. Успешно пойдет исследовательская и проектно-конструкторская работа. Воздержитесь от критики в трудовом коллективе.

Дева ‌‌

У Дев удачный день для карьеры и реализации поставленных задач. Вы сможете без особого труда справиться с запланированными на этот день заданиями. Особенно хорошо пойдут дела у руководящих работников. Главное условие для успеха – целеустремленность и последовательность в действиях. Также этот удачный день для профессионального обучения, в том числе и самостоятельного.

Весы ‌‌

Если Весы сегодня будут все делать в соответствии с существующими правилами, инструкциями и нормами закона, то день сложится благоприятно. Удачный день для работы с клиентами – вашей работой останутся довольны а ваша деловая репутация повысится. Активизируется деловая переписка и контакты с иностранцами. Успешно пойдет работа в служебных командировках и на вахте.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам планировать на этот день важные деловые встречи. В деловых контактах может возникнуть напряжение – старайтесь сохранить те деловые связи, которые у вас есть. Это удачный день для использования кредитных финансовых ресурсов. Можно оплачивать счета, налоги и проценты по кредитом – денег будет достаточно. Хорошо пойдут дела у работников банков и бухгалтерий.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день благоприятствует установлению и развитию делового партнерства. Если вы загружены работой, то можете часть своих полномочий делегировать партнеру по работе – он прекрасно справится с обязанностями. Хорошо пойдут дела у тех, кто специализируется на индивидуальном обслуживании клиентов. Воздерживайтесь от крупных финансовых расходов.

Козерог

Козерогам сегодня лучше воздерживаться от личных инициатив в делах. День пройдет вполне успешно, если вы сосредоточитесь на своей обычной работе, на текущих делах. Это хорошее время для укрепления отношений с коллегами. Можно предпринимать шаги к примирению с теми коллегами, с кем были в размолвке. Хорошо пойдет процесс освоения тонкостей в работе с техникой и оборудованием.

Водолей

Водолеи преуспеют в делах, которые требуют проявления творческой активности и нестандартных подходов. Удача сопутствует игрокам на фондовой и валютной бирже. Успешно пойдет самостоятельное обучение по интересующим профессиональным вопросам. Старайтесь не иметь дело с сомнительными личностями с криминальным прошлым.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют воздерживаться от планирования своей деятельности на перспективу. Сейчас для этого достаточно нестабильная ситуация. Могут возникать сбои в работе компьютерной и офисной техники. А вот для подведения итогов по результатам проделанной работы время самое подходящее. Успешно поработают те, кто связан с недвижимостью.