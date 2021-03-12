Расслабляемся каждой клеточкой тела — гороскоп на 13 марта

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в Рыбах окрашено мягким приятным влиянием Венеры и Нептуна.

Самое время позволить себе пассивный отдых и тайные удовольствия, получить наслаждение от музыки, любимого напитка, хорошего фильма и заодно помечтать о будущем. Не стоит заниматься утомительной рутиной, включаться в новые дела и спешить реализовывать только что задуманное. Хорошо визуализировать желания, медитировать, смотреть на огонь и воду. Стоит контролировать характер мыслеобразов: есть риск создать на ближайшее время негативный или слишком идеалистичный настрой. В отношениях важна эмоциональная сонастройка.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам отдыхать, восстанавливая свои силы в тишине и покое. Если полная пассивность и отсутствие связи с миром не для вас, стоит сузить круг общения и отказаться от лишней суеты. В эти сутки «размыт горизонт», велика роль погоды, самочувствия, случая. Придется подстраиваться под чужие вкусы или угадывать их. День подпитывает любовные фантазии, подходит для тайных свиданий.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня им некуда спешить, советуют не бороться со своей ленью, сонливостью, медлительностью. Хорошо визуализировать свои желания, но не стоит срочно браться за реализацию планов: заманчивой мечте в эти сутки лучше остаться мечтой, у вас еще будет время придать ей конкрентную форму. День подходит для отдыха на природе, погружения в мир любовных фантазий, кино, музыки.

Близнецы

Сегодня звезды не рекомендуют Близнецам работать с будущим на предметной системной основе. Нежелательно утверждать план, заключать договор. Твердые решения этих суток на поверку легко могут оказаться воздушными замками или кругами на воде. Полученный результат впоследствии может рассыпаться в пыль или оказаться вам невыгоден. Не стоит покупать вещи, производить обмен. Небезопасны иллюзии в любви.

Рак ‌‌

Сегодня звезды сочувствуют мечтам Раков, помогают им до ночи оставаться на их собственной эмоциональной и духовной волне. Многие Раки будут одержимы любовной или иной фантазией, могут жить в виртуальном мире, думать о далеком путешествии или «запретном плоде». Им не стоит недооценивать силу своего воображения и проницательности: желаемое не так уж нереально, но ждать чуда придется минимум год.

Лев ‌‌

Львам стоит следить за своими эмоциями и атмосферой, их провоцирующей. Искушения дня оставят роковой след в вашей внутренней жизни, могут повлиять на самочувствие в ближайший месяц, запрограммировать на приятную, но вредную привычку или рискованный шаг. Важно избегать явно деструктивных соблазнов, внимательнее выбирать музыкальный фон, ароматы, напитки, быть разборчивее в интимных вопросах любви.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам проявить больше деликатности по отношению к окружающим людям. Важно считаться с чужими вкусами, тайнами и тонкими потребностями, не ломать гармонию чужого мира. Если вашему партнеру, ребенку или любимому человеку нужно разобраться с собственными эмоциями, вам лучше быть в стороне, но оставаться на связи или «на подхвате»: возможно, потребуется ваша помощь или совет.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит увлекаться активным образом жизни. Лучшее решение - избегать любой публичности и суеты, заниматься своим здоровьем и душевным состоянием. Важно ладить с подопечными и помощниками. Стоит отложить все ответственные начинания (особенно, совместные), перенести на другой день свидание, путешествие, интенсивную переписку, начало сотрудничества, эффектное появление на мероприятии.

Скорпион

Сегодня звезды обеспечивают Скорпионам гармоничный эмоциональный фон, в чем для них есть и положительные, и отрицательные стороны. В комфортной для себя атмосфере многие Скорпионы будут склонны смотреть вперед с долей идеализма, надеясь на возврат прошлого и игнорируя новую реальность. Нежелательно строить в эти сутки планы на будущее, лучше посвятить время любви, детям, творчеству или отдыху.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов мало энергии, а та, что есть, может целиком уйти на внутреннюю жизнь или связь с близким человеком. Это день красивых фантазий или воспоминаний. Будьте осторожны: легко спроецировать их в будущее, настроив себя на опасный расслабляющий лад. Поддавшись эмоциям, вы рискуете утратить бдительность и чувство реальности в некоторых важных вопросах, например, любовных или жилищных.

Козерог

Этот день подпитывает ностальгические и романтические стороны козерожьей натуры. Козероги, наделенные тонкой чувствительностью, могут незаметно для себя запустить новый цикл любовных мечтаний, интереса к миру кино, музыки, психологии, магии. Возможна реальная или виртуальная приятная встреча. Не стоит заниматься сегодня делами или разрабатывать планы. Полезно отдохнуть, развеяться, расслабиться.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от интенсивного общения, азартных игр, активных начинаний. Звезды советуют уделить внимание диете: прислушавшись к своим тонким ощущениям, можно определить полезные или вредные для себя продукты, ингредиенты. День настраивает на мягкий эмоциональный лад, заботу и сочувствие. Не стоит отказывать себе и близким в лакомствах, мелких прихотях и небольших подарках.

Рыбы ‌‌

Для Рыб это день их личной гармонии, которую ничто не должно нарушать. Для многих Рыб будет естественным посвятить его самим себе, провести время в одиночестве или в обществе самого близкого и приятного им человека. Не стоит отказывать себе в мелких капризах: позитивные эмоции этих суток благотворно повлияют на ваше настроение и самочувствие в ближайшие недели. Может исполниться заветное желание.