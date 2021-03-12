Важно истинное доверие – любовный гороскоп на 13 марта

Сегодня очень важно говорить со второй половинкой на чистоту, ничего не утаивая.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам придется подстроиться под ситуацию. Любимый человек для них - предмет тайных романтических грез или загадка. Им придется мобилизовать всю свою проницательность и буквально стать телепатами, чтобы угадать его (ее) вкусы. Для свидания лучше выбрать строго приватный формат.

Телец

Эти сутки влюбленным Тельцам лучше провести с объектом своих симпатий. Звезды намекают, что при хорошем воображении и наличии гаджетов 21 века это не составит труда ни при каких обстоятельствах. Если любимый человек по какой-то причине недосягаем, вы можете провести время с его виртуальным образом.

Близнецы

В эти сутки влюбленные Близнецы не прочь погнаться за миражом. Возможна идеализация партнера или собственной роли в отношениях. Не поддавайтесь соблазну ускорить ход событий и свернуть с медленного надежного пути на скользкую сомнительную тропинку. Избегайте приятных иллюзий и незаконных маневров.

Рак ‌‌

Сегодня Раки пребывают в плену приятного любовного наваждения и склонны основательно идеализировать обьект своего интереса. В разлуке они не смогут расстаться с его образом, а в реальности не будут видеть его недостатков. Им близки платонические чувства. Они могут влюбиться в воображаемый идеал.

Лев ‌‌

Львам сегодня нужно быть аккуратнее со своими любовными переживаниями и желаниями: все эмоции легко и незаметно преобразуются в программу действий. Правило первое - отличать полезные удовольствия от вредных, правило второе - фильтровать заманчивые искушения и желания, тонко навязанные извне.

Дева ‌‌

Сегодня партнеры Девы ждут от них молчаливого сочувствия и деликатности. Если не хотите испортить отношения с любимым человеком, не навязывайте ему свои советы, отнеситесь с пониманием к его скрытности, чувствительности или потребности в одиночестве. Уступите его вкусам и потакайте его привычкам.

Весы ‌‌

Сегодня ресурсы и возможности влюбленных Весов ограничены, из-за чего их может посетить неуверенность в себе. Звезды напоминают, что это временная заминка, советуют не культивировать в себе комплекс неполноценности и не строить планов на ближайшие недели: лучше выждать, пока ситуация не изменится.

Скорпион

Сегодня звезды дарят Скорпионам уникальную возможность - посвятить себя без остатка любви. Воспользуйтесь этим даром: вы сможете не только провести время с любимым человеком в интимной атмосфере, но и заложить новый цикл гармонии, приятное «послевкусие» свидания будет радовать вас еще целый месяц.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы способны раствориться в близком человеке, как сахар в воде. Это прекрасный день для интимного романтического свидания, но стоит помнить, что под любовным гипнозом легко утратить связь с реальностью и способность мыслить критически. В любви важно истинное доверие.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги далеки от своего делового образа. В присутствии любимого человека они будут настроены исключительно на интим и романтику, способны на деликатность, уступчивость и сочувствие. Одиноким Козерогам день может подарить приятную встречу в реале или виртуальном пространстве.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям злоупотреблять разговорами во время свидания. Это день молчаливой гармонии душ, эмоциональный резонанс важнее словесных упражнений. Самое главное может «сказать» музыка или интимный подарок (в этом случае, вам важно угадать вкусы и желания любимого человека).

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы ощущают себя если не центром мироздания, то солнцем собственного мира и ценят гармонию в своей душе. Прекрасный день для свидания, если чувства взаимны. Рыбам, разочарованным в партнере, лучше выбрать себя и в одиночестве создать прообраз своего будущего идеального романа.