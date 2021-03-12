Знаки зодиака, которых в апреле ждет большая прибыль

Второй месяц весны принесет добрые перемены каждому знаку зодиака, однако только шести из них повезет в финансовой сфере.

Они смогут решить свои денежные проблемы и обрести стабильный источник доходов.

Весь апрель Юпитер в Водолее будет обеспечивать финансовую удачу Козерогам. В этот месяц планета будет особенно активной, а влияние уменьшающего доходы Сатурна сойдет на нет. По словам астрологов, перед этим знаком зодиака откроются большие возможности, а заработок придет от нескольких занятий.

А вот второму знаку оси Юпитер принесет доход от чужих денег. Не исключено, что это могут быть удачные инвестиции, наследство, подарок или какие-то выплаты. Семейный бюджет будет расти, возможны совместные предприятия с общими вложениями. Кроме того, может поступить предложение заработать на чьей-то интернет-площадке или воспользоваться чужими инструментами для получения прибыли.

С первого апреля и почти до середины месяца Венера в Овне принесет финансовую удачу Рыбам. Им не придется напрягаться ради денег, они сами будут течь к ним рекой. Правда, для этого потребуется проявить инициативу, чего Рыбы делать не любят. Однако небольшое усилие будет многократно вознаграждено: денег будет хватать не только на необходимое, но и на удовольствия. Время от времени украшать жизнь будут небольшие подарки.

Девам часто будут делать скидки, начислять различные бонусы, дарить подарки и помогать деньгами. В деловой сфере можно ожидать доход от инвестиций и использования чужих ресурсов. Кроме того, в бизнес получится привлечь инвесторов и заключить выгодный контракт. Самым удачным днем месяца станет 10 апреля.

Овнам начнет приносить прибыль Венера в Тельце. У них будет хороший доход, который обеспечит устойчивое материальное положение и прирост имущества. Чтобы увеличить доход, Овнам нужно мыслить практично и заниматься только теми делами, в которых очевидна выгода. Хорошую прибыль принесет производство и рукоделие.

Весам повезет в этот период на чужие деньги. Хотя они не ставят доход партнера во главу угла, поскольку для них важнее взаимоотношения, им все равно будет приятно получить подарок. Для бизнеса это идеальное время – доход придет от прошлых вложений, появятся спонсоры и инвесторы.

Тельцы будут удачливы в активном заработке, азартных играх и интеллектуальных викторинах с призами. Основной доход принесут дела, которыми они занимаются индивидуально.

Скорпионам можно вкладывать деньги в чужие проекты – риск себя оправдает. Если они решат поделить общие деньги или бизнес, то апрель будет самым подходящим периодом для таких дел. Наиболее благоприятным днем станет 17-е число.