6 универсальных черт каждого знака зодиака

«Он Рыбы, поэтому такой молчаливый», «он Рак, поэтому в семье у него все отлично», «она Близнецы, поэтому мечется и не может определиться с партнером» — характеристик знаков зодиака можно найти бесконечное число. Но сколько из них правда? Эти черты явно скажут вам «точно, это я и есть»!
+ Живу моментом
+ Влюбляюсь быстро и сильно
+ Не страдаю ерундой
+ Совершенствуюсь с каждым днем
+ Обладаю самым добрым сердцем на свете
+ Кажусь злым при первой встрече
+ Просто хочу быть любимым
+ Не доверяю людям
+ Безнадежный романтик
+ Покорю твоё сердце заботой
+ Либо самый милый человек на свете, либо твой худший враг
+ Спорю с людьми веселья ради
+ В шутку подкалываю друзей
+ Замечаю всё, но молчу
+ Использую юмор, чтобы скрыть свои чувства
+ Обладаю высокими стандартами
+ Тот человек, которого не понимают
+ Идеальный семьянин
+ Не нуждаюсь в твоем мнении
+ Либо супер чувствительный, либо бесчувственный
+ Хороший человек с плохими привычками
+ Упрямый, но очень любящий
+ Могу из милого стать бессердечным за секунду
+ В душе та ещё стерва
+ Самый смешной человек на свете
+ Не буду плакать на людях
+ Умнее всех
+ Знаю себe цену
+ Милый человек, если меня не доводить
+ В стрессе 24/7
+ Не боюсь говорить то, что думаю
+ Очень трудоспособный
+ Понимающий и щедрый
+ Отдалённый и навязчивый одновременно
+ Всегда на 10 шагов впереди вас
+ Жажду романтики
+ Драматичный и проблематичный
+ Всё время витаю в облаках
+ Живу в собственном мире
+ Не нуждаюсь ни в ком
+ Всегда решаю чужие проблемы
+ Не люблю, когда мне указывают
+ Очень преданный и верный
+ Постоянно надумываю и загоняюсь
+ Спокойный и хаотичный
+ Блокирую людей, чтобы не стрессовать
+ Люблю и ненавижу всех одновременно
+ Независимый до мозга костей
+ Люблю веселиться
+ Живу без сожалений
+ Позволяю своим эмоциям завладеть мной
+ Ценю личное пространство и свободу
+ Старше своего физического возраста
+ Жажду быть лучше
+ Милый, пока ты не выбесишь меня
+ Принимаю извинения деньгами
+ Делаю всё по-своему
+ Ценю честность и верность
+ Тот ещё бунтарь
+ Чувствую гораздо больше, чем показываю
+ Не общительный
+ Читаю людей, как открытую книгу
+ Легко замечаю перемены
+ Отдаю, ничего не ожидая взамен
+ Очень наблюдательный
+ Люблю музыку больше людей
+ Закопаю вас своей улыбкой
+ Всегда открыт общению
+ Меняю настроение 60 раз за 60 секунд
+ Замечаю фальшивых людей за версту