6 универсальных черт каждого знака зодиака

«Он Рыбы, поэтому такой молчаливый», «он Рак, поэтому в семье у него все отлично», «она Близнецы, поэтому мечется и не может определиться с партнером» — характеристик знаков зодиака можно найти бесконечное число. Но сколько из них правда? Эти черты явно скажут вам «точно, это я и есть»!

Я Овен, и я…

+ Живу моментом

+ Влюбляюсь быстро и сильно

+ Не страдаю ерундой

+ Совершенствуюсь с каждым днем

+ Обладаю самым добрым сердцем на свете

+ Кажусь злым при первой встрече

Я Телец, и я…

+ Просто хочу быть любимым

+ Не доверяю людям

+ Безнадежный романтик

+ Покорю твоё сердце заботой

+ Либо самый милый человек на свете, либо твой худший враг

Я Близнецы, и я…

+ Спорю с людьми веселья ради

+ В шутку подкалываю друзей

+ Замечаю всё, но молчу

+ Использую юмор, чтобы скрыть свои чувства

+ Обладаю высокими стандартами

+ Тот человек, которого не понимают

Я Рак, и я…

+ Идеальный семьянин

+ Не нуждаюсь в твоем мнении

+ Либо супер чувствительный, либо бесчувственный

+ Хороший человек с плохими привычками

+ Упрямый, но очень любящий

+ Могу из милого стать бессердечным за секунду

Я Лев, и я…

+ В душе та ещё стерва

+ Самый смешной человек на свете

+ Не буду плакать на людях

+ Умнее всех

+ Знаю себe цену

+ Милый человек, если меня не доводить

Я Дева, и я…

+ В стрессе 24/7

+ Не боюсь говорить то, что думаю

+ Очень трудоспособный

+ Понимающий и щедрый

+ Отдалённый и навязчивый одновременно

+ Всегда на 10 шагов впереди вас

Я Весы, и я…

+ Жажду романтики

+ Драматичный и проблематичный

+ Всё время витаю в облаках

+ Живу в собственном мире

+ Не нуждаюсь ни в ком

+ Всегда решаю чужие проблемы

Я Скорпион, и я…

+ Не люблю, когда мне указывают

+ Очень преданный и верный

+ Постоянно надумываю и загоняюсь

+ Спокойный и хаотичный

+ Блокирую людей, чтобы не стрессовать

+ Люблю и ненавижу всех одновременно

Я Стрелец, и я…

+ Независимый до мозга костей

+ Люблю веселиться

+ Живу без сожалений

+ Позволяю своим эмоциям завладеть мной

+ Ценю личное пространство и свободу

Я Козерог, и я…

+ Старше своего физического возраста

+ Жажду быть лучше

+ Милый, пока ты не выбесишь меня

+ Принимаю извинения деньгами

+ Делаю всё по-своему

+ Ценю честность и верность

Я Водолей, и я…

+ Тот ещё бунтарь

+ Чувствую гораздо больше, чем показываю

+ Не общительный

+ Читаю людей, как открытую книгу

+ Легко замечаю перемены

+ Отдаю, ничего не ожидая взамен

Я Рыбы, и я…

+ Очень наблюдательный

+ Люблю музыку больше людей

+ Закопаю вас своей улыбкой

+ Всегда открыт общению

+ Меняю настроение 60 раз за 60 секунд

+ Замечаю фальшивых людей за версту