Чувства или деньги — любовный гороскоп на 14 марта

Сегодня очень важно понять для себя, чего именно вы хотите от отношений.

Овен ‌‌

Сегодня Овны на подъеме энергии. Они неразлучны с партнером, разделяющим их тягу к подвижному образу жизни, к необычным хобби и розыгрышам. С чувствительной, замкнутой и ранимой пассией возможно недопонимание. В разлуке многие Овны не станут скучать и найдут развлечение (или оно найдет их само).

Телец

Сегодня в распоряжении влюбленных Тельцов несколько равноценных путей к исполнению желания. Какой бы мини-сценарий они ни избрали, их ждут небольшие приключения, что вполне объяснимо: в эти сутки для создания динамики в делах сердечных им необходимо не мечтать, а действовать, пусть и «за кулисами».

Близнецы

Сегодня Близнецы могут позволить себе в любви хитроумный маневр: в нем не будет ничего противозаконного - ни с точки зрения правил, ни с позиций их личной совести. Если вы запутались в ситуации или в собственных чувствах, смело опирайтесь на готовый шаблон (например, следуйте тактике своих друзей).

Рак ‌‌

На влюбленных Раков день действует как катализатор, делая их предприимчивее. Многие Раки поддадутся порыву, решатся на мини-приключение или на целевой хитроумный ход. Чтобы минутный успех не отозвался проблемами в будущем, им придется сделать выбор: либо эмоции, либо холодный стратегический расчет.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам день добавит решительности, заставит их забыть про свои сомнения и тайные слабости. Отдельные авантюры будут удачными, но звезды не советуют переоценивать свои силы: если вы решите, что все недоразумения в прошлом и возомните себя хозяином ситуации, вскоре вас ждет разочарование.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы готовы на нестандартный шаг и рискованный трюк (особенно, если у них лопнуло терпение, они ненавидят интриги и хотят ясности). Опасные игры могут быть оправданы моментом, но не стоит ходить по краю пропасти ради развлечения: сняв одну проблему, вы можете нажить себе другую.

Весы ‌‌

Сегодня Весы согласны играть в любви на равных - но чаще вынуждены лишь подыгрывать, ибо силы неравны. К полноценному «парному танцу» они не готовы, из-за чего возможны минуты недопонимания: партнер честно следует правильному шаблону и искренне не понимает, что с этими капризными Весами не так.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам поражать воображение любимых не эмоциями и загадочным молчанием, а готовностью помочь и мастерством в конкретном деле. Им может пригодиться умение обращаться с животными или техникой, а также особый талант, например, лечить, изобретать или совмещать несовместимое.

Стрелец

Сегодня любовь для Стрельца - разновидность спорта. Стрельцы, пребывающие в разлуке или разладе с партнером, примутся окучивать «параллельные грядки», но втайне продолжат страдать по идеалу. Это подходящий день для пикапа и флирта, но для романтического свидания будет явно чего-то не хватать.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги немного нервничают, зато под влиянием момента способны на нестандартный забавный ход или ловкий фокус. Для этого нужно действовать не мешкая. Избегайте долгой осады неприступной крепости: эффект будет тем лучше, чем короче «представление» и компактнее его сценарий.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи находчивы и ловко вырулят из любой ловушки. Секрет их успеха - умение избегать гипноза романтических чувств и вовремя включать дальновидный расчет. Водолеям, не наделенным сообразительностью в сфере любовных игр, подскажут удачные варианты ходов сами обстоятельства.

Рыбы ‌‌

Влюбленным Рыбам этот день предлагает не плавать в своих мечтах, а проявить немного активности, изобретательности и предприимчивости. Правда, в суете может быть утрачено самое главное - эмоциональная гармония, без которой ловко спланированное приключение грозит потерять для Рыб всю свою ценность.