Хватит тащить на себе все — финансовый гороскоп на 14 марта

Сегодня очень важно не брать на себя ответственность на чужие проекты и других людей.

Овен ‌‌

Овнам в течение дня может поступить информация, которая окажется ложной. Чтобы не руководствоваться такой информацией и не допускать ошибок постарайтесь перепроверять сведения на предмет их достоверности. От деловых встреч лучше уклониться. Попытка привлечь других людей к решению своих вопросов может окончиться безрезультатно. Старайтесь все вопросы решать самостоятельно.

Телец

Тельцам в этот день не рекомендуется совмещать основную работу с дополнительной подработкой. Если вы занимаетесь выполнением частных заказов, то не беритесь за работу без соответствующей предоплаты. Зарплату на основной работе могут задерживать. При подписании трудового договора уточняйте условия оплаты. В целом день связан с финансовым напряжением.

Близнецы

Близнецам звезды советуют воздерживаться от личных инициатив в делах. Возможно, сейчас вам будет нелегко понять, как правильнее поступить. Советы друзей также не смогут вам прояснить картину. Просто переждите этот день и не принимайте пока важных решений. Сосредоточьтесь на выполнении текущих дел, которые приходится выполнять повседневно.

Рак ‌‌

Ракам в этот день рекомендуется усилить самоконтроль за своей работой, в особенности за соблюдением служебных инструкций и норм закона. Дело в том, что сегодня вам могут устроить проверку со стороны вышестоящего руководства или соответствующих контролирующих органов. Строго следите за своевременными выплатами по кредитам – задержка с оплатой может привести к осложнениям.

Лев ‌‌

Львам в этот день будет нелегко заниматься повышением профессионального уровня. Это может быть связано со снижением интеллектуальной активности и проблемами во взаимоотношениях с коллегами. Старайтесь не браться за слишком сложную и трудоемкую работу. В работе следует воздерживаться от действий, ведущих к риску потери финансов.

Дева ‌‌

Девам в тот день, возможно, придется столкнуться с осложнениями в работе, вызванными главным образом внешними обстоятельствами. Это не лучшее время для ведения переговоров и обслуживания клиентов. Старайтесь заблаговременно гасить зарождающиеся конфликтные ситуации. Финансовые перечисления от деловых партнеров могут поступать с задержкой.

Весы ‌‌

У Весов, находящихся в поисках новой работы, сегодняшний день может пройти впустую. При собеседовании с потенциальным работодателем вам будет сложно произвести должное впечатление. Офисным работникам, возможно, придется столкнуться с усилением требований к дисциплине труда. То же самое относится к тем, кто долго работает на вахте.

Скорпион

У Скорпионов, работающих с техническими средствами и механизмами, сегодняшний день может быть связан с мелкими поломками и сбоями. Особенно трудно придется работникам ремонтных мастерских и автосервисов. Вам могут попадаться случаи, когда нелегко обнаружить и устранить скрытый дефект. Воздерживайтесь от рискованных финансовых операций.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с нарушением действующих деловых договоренностей. Особенно это относится к сфере услуг и недвижимости. Работники строительных или ремонтных организаций могут потерять много времени из-за простоев, связанных с нарушением поставок материалов. Не лучшее время для поиска варинтов аренды помещений.

Козерог

Козерогам на этот день не рекомендуется планировать большие объемы работы. В течение дня вы, возможно, будете сталкиваться с неожиданными трудностями и осложнениями, поэтому времени на работу может уходить больше, чем в обычные дни. Кроме того, большие перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия. От деловых встреч пока лучше уклониться.

Водолей

Водолеи, имеющие доход от торговой и посреднической деятельности, в этот день могут понести финансовые убытки в результате проведения неудачных коммерческих сделок. То же самое относится к консультантам сетевого маркетинга. Рекламные мероприятия могут не принести желаемого результата. Сегодня важнее сберечь имеющиеся деньги, а не приумножить их.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня не рекомендуется брать на себя ответственность за реализацию важных проектов. Если вам предложат новую должность, следует хорошенько подумать, а сможете ли вы справиться с грузом поставленных задач. Сейчас вы переживаете время сомнений и переосмысления. И пока лучше сосредоточиться на повседневных делах, к которым вы привыкли.