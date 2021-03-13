День хитрых маневров — гороскоп на 14 марта

1-2 лунные сутки. Сегодня импульс Луны в Овне направлен в нужное русло.

Это день остроумных решений, альтернативных путей, хитрых маневров, совмещения несовместимого. При этом удастся остаться в правовом поле, в рамках планов, правил и благих намерений. В любой противоречивой ситуации найдется точка опоры, можно не опасаться эффекта «табуретки на двух ножках». День хорош для спортивных игр, деловых тренингов, отработки навыков ловкости и балансировки, приемов сотрудничества и обмена. Удачно решится задача в сфере управления, логистики, программирования. Не стоит откладывать мелкие хлопоты, короткие поездки.

Овен ‌‌

Сегодня Овны ловко балансируют между противоположностями (особенно, когда защищают свои личные нужды и продвигают интересы друзей). Многие Овны ухитрятся эффективно работать в нестандартном многозадачном режиме. Возможна склонность к розыгрышам. Это отличный день для продуманных авантюр, но успех может дать и спонтанный импульс. Не стоит откладывать встречи, поездки и поиск недостающих сведений.

Телец

Тельцов день приглашает к режиму «хочешь жить, умей вертеться» и побуждает искать путь воплощения мечты. Не стоит ограничиваться одной схемой, задача имеет несколько решений. Звезды подсказывают, что сегодня вполне легитимны мелкие хитрости и у вас есть законное право на поддержку. Можно опереться на партнера, дублера, помощника, организовать запасной путь для отступления или нужного маневра.

Близнецы

Близнецам не стоит терять время: есть все условия для оперативного перехода от слов к действию. Можно успеть сделать что-то важное по горячим следам, пока действует договор, допуск, «окно» в расписании. При реализации глобальных планов лучше осваивать несколько параллельных перспективных направлений: в каждом из них найдется поддержка, при этом нет риска нарушить закон или пойти против совести.

Рак ‌‌

Ракам не стоит бояться знакомых противоречивых ситуаций и двойственных ролей. Удержать баланс поможет подходящая точка опоры - возможно, даже не одна. Не обязателен выбор: можно ловко совмещать обязанности, нестандартно и оперативно решать профессиональные и управленческие задачи, задействовать параллельные возможности и обходные маршруты. События дня могут стать отличным целевым мини-тренингом.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют не пропускать хороший день для действий и не тянуть с выполнением назревших на данный момент обязательств. Сегодня есть защита с нескольких сторон и велик шанс «сбить несколько целей одним выстрелом». Даже небольшие подвижки этого дня дают прогресс в текущих хлопотах и отличный задел на будущее. Можно рассчитывать на поддержку вдали от дома, среди иностранцев, из-за рубежа.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно быть начеку, не пропускать сигналы, оперативно решать сложные нетипичные задачи и не медлить с экстренными мерами. Успех зависит от быстроты реакций, подвижности, смелости, профессионализма. Эти качества помогут ликвидировать угрозу или не упустить удачный случай. Благодаря им, вы можете нарастить мастерство, избежать ловушки, выиграть в глазах своих коллег или работодателя.

Весы ‌‌

Сегодня жизнь предлагает Весам то, чего им хочется, но они к этому не до конца готовы. В силу обстоятельств, многие Весы будут не расположены к заданному стилю и темпу, к полноценному лидерству или игре на равных. Их могут ранить отдельные шутки, задевающие их тайные больные места. Тем не менее, общие правила игры надежны и вполне выгодны. Можно смело соглашаться на все, что не вредит здоровью.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть шанс отточить мастерство, расширить свои навыки в рамках конкретной программы или профессии. Задачи этого дня не совсем стандартны, но укладываются в нормы и правила. Сработаться с людьми будет проще на базе полезных умений, а не личных симпатий. Подходящий день для начала серии параллельных дел, тренировок, дрессировки капризного питомца, работ в сфере доставки и услуг.

Стрелец

Сегодня Стрельцы воспрянут телом и духом, «вынесут за скобки» сомнения и эмоции, легко включатся в работу, игру, тренировку. Это день азарта, энергии, ловкости и находчивости. Велики шансы на удачу. Вдвойне эффективны заранее продуманные авантюры. Также, это день равновесия: удастся соблюсти баланс игры и дел, разных направлений или нагрузок. Не стоит откладывать короткие поездки и контакты.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит увлекаться сложными многоходовыми стратегиями. Звезды советуют ставить себе ясные задачи и продвигаться к цели короткими бросками: такой режим позволит экономить силы или вовремя «подзаряжать батарейки». При должной ловкости и сноровке, вы вполне сможете вести пару дел одновременно, удивляя своих коллег или домочадцев. Возможно, кто-то из них станет вашим ассистентом.

Водолей

Сегодня Водолеям открыт путь для реализации их планов. Многим Водолеям жизнь предоставит несколько вариантов, позволяя их совмещать, менять и «тасовать карты». Это подходящий день для прогулок и разъездов. Звезды советуют поторопиться, если вы хотите уточнить информацию, дополнить свою мысль или застать на месте нужного человека: вскоре контакт или маршрут может быть перекрыт, по неясной причине.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на успех, если отрешатся от владеющих ими эмоций, не пойдут на поводу у своих вкусов и привычек, разовьют скорость и получат нужный арсенал для маневров. Им придется следовать установленным планам и нормам, а также оперативно реагировать на требования момента. Может пригодиться готовность к компромиссу, параллельному ведению дел или совмещению противоположностей.