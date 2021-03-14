Самые бескомпромиссные знаки зодиака

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака не способны к сочувствию, сопереживанию и не могут жертвовать чем-то ради других.

Слово «компромисс» незнакомо Тельцам. Они думают только о своих проблемах и их не волнуют переживания окружающих людей. Тельцы долго помнят обиды и редко прощают людей, причинивших им неприятности.

Весы являются эгоистами. Они большую часть времени заняты работой над собой. Весы так сильно погружены в саморазвитие, что им совершенно некогда думать о других, а тем более об их потребностях и интересах.

Скорпионы —загадочные и скрытные люди. Как и Весы, они также в головой уходят в собственные интересы, поэтому не обращают внимания на чужие. Их не волнуют проблемы окружающих, ведь они слишком заняты собой.

Козероги, которых обидели или предали , никогда вас не простят, они принципиальны и неумолимы. Представители этого знака твердо убеждены, что не нужно прощать прошлые обиды, они наоборот могут мстить своим обидчикам.