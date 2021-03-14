Внутренний голос может обмануть — любовный гороскоп на 15 марта

Сегодня не стоит решать важные вопросы интуитивно, прислушиваюсь к себе.

Овен ‌‌

Утром влюбленные Овны настроены оптимистично и вплоть до вечера склонны демонстрировать избранникам светлые грани своей натуры. В их пользу будет щедрость, популярность у друзей, благородство, прогрессивное мышление. А вот к ночи их посетит негативный настрой и это не лучшее время для свидания.

Телец

Сегодня удача влюбленных Тельцов, как и их комфорт, зависит от случая или от внешних факторов. Многие Тельцы окажутся в зависимости от партнера и будут вынуждены подстроиться под его ритмы. Прочувствуйте свой предел гибкости и не соглашайтесь на вредные для себя авантюры (особенно, в конце дня).

Близнецы

Сегодня удачный ход событий не избавляет влюбленных Близнецов от сомнений и тайных тревог. Многие Близнецы скорее почувствуют перемену, чем получат от людей и судьбы конкретные предостережения. Если на этот день запланирована романтическая встреча или контакт, старайтесь не откладывать их на вечер.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленных Раков не покидает ощущение знакомой скрытой опасности, и у него есть причины. Природная сенситивность сделает их восприимчивыми к малейшим колебаниям настроения своего партнера (особенно, негативным). Не дразните чужого дракона ревности, даже если это ревность к вашей работе.

Лев ‌‌

Сегодня звезды обещают влюбленным Львам максимальную удачу, возможную в данный текущий момент. В гармоничных парах добавится позитива. В сложных отношениях блеснет надежда, наберут силу благие намерения. Лучший источник гармонии - единство взглядов, сходство веры, образования или мировоззрения.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам придерживаться в любви того же принципа, что и на трассе: не уверен - не обгоняй. Сделав шаг (даже опасный), вам придется довести его до конца. Если же вы промедлили или решили не искушать судьбу, не стоит резко менять свое мнение: метания усилят проблемы в отношениях.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут рассчитывать на доброту и благородство партнера, но не всегда имеют возможность отплатить ему той же монетой прямо сейчас. Если в отношениях есть напряженность, в эти сутки она усилится и «неблагодарность» Весов может стать ее триггером. Не стоит назначать свидание на вечер.

Скорпион

Сегодня рутинная суета постоянно отвлекает внимание Скорпионов от объекта их симпатий, а зачастую и сводит к нулю возможность полноценного свидания. Если вы не хотите разрываться между насущными хлопотами и романтическими планами, придется выбрать первые: в эти сутки у них безусловный приоритет.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы сегодня идут напролом - ибо знают, что в любви, как на войне, все игры хороши. Взятый темп, направление или громкость они будут выдерживать до победного конца. Их боевой азарт впечатлит партнера, а заодно заставит призадуматься о своих шансах возможного соперника (соперницу).

Козерог

Сегодня Козероги легко поддаются ревности, старым обидам, тайным личным комплексам и другому негативу. Нетрудно догадаться, что такой набор сделает их не слишком приятными в общении и не будет способствовать их любовным успехам. Не повторяйте вчерашний фокус, трюк или подвиг: велик риск осечки.

Водолей

Сегодня звезды советуют влюбленным Водолеям повиноваться своему личному вдохновению и действовать исключительно в его рамках (к счастью, достаточно широких). Если ваша любовная тактика принесла успех, не помешает закрепить его дополнительными шагами в том же стиле: как минимум, не будет хуже.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленным Рыбам не стоит полностью доверять своей интуиции или привычке. Свидание звезды советуют назначить в людном месте (особенно, если вы не уверены в себе и не контролируете развитие событий). Стоит повременить с важным контактом личного свойства: знакомством, объяснением, признанием.