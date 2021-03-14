Утро выдастся плодотворным — финансовый гороскоп на 15 марта

Сегодня стоит встать пораньше и начать работать еще в постели.

Овен ‌‌

Овны в первой половине дня смогут увеличить уровень доходов за счет дополнительной подработки, в том числе и неофициальной. Но для этого вам потребуются комфортные условия труда на рабочем месте. Однако во второй половине дня рекомендуется посидеть на режиме экономии. Возможно, вы будете испытывать нехватку финансовых ресурсов.

Телец

Наиболее важные дела звезды советуют Тельцам запланировать на утро. В это время вам будет сопутствовать удача. Хорошо включаться в творческую работу в составе группы, коллектива. Также вы сможете получить поддержку от коллег из числа единомышленников. Вторая половина дня может быть связана с усилением деловых партнерских противоречий.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня можно выходить на контакт с начальством и ставить вопросы о повышении зарплаты или выплате компенсации за транспортные и иные расходы. Руководящие работники могут получить важную информацию, благодаря которой удастся принять взвешенные решения. В конце дня вы можете столкнуться с осложнениями при выполнении текущей работы.

Рак ‌‌

Ракам, проходящим профессиональное обучение, рекомендуется максимум внимания уделить учебе в первой половине дня. В это время ваши интеллектуальные способности и память будут в прекрасной форме, и вам не составит труда усвоить сложный материал. В конце дня воздержитесь от творческой деятельности. Не следует приступать к новой работе.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня рекомендуется смелее идти на изменения в стиле и методах работы. Особенно это относится к руководящим работникам, которые смогут успешно реализовать мелкие реформы. Можно делать кадровые перестановки и заниматься оптимизацией бюджета. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с вышестоящим руководством.

Дева ‌‌

Девы в первой половине дня смогут успешно договориться с деловыми партнерами о параметрах сотрудничества. Также это хорошее время для сдачи экзаменов, зачетов и тестирования при трудоустройстве. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок и встреч, а также могут быть убытки в торговле. Также вы можете столкнуться со случаями нарушения договоренностей.

Весы ‌‌

Первая половина дня складывается благоприятно для Весов, проходящих производственную практику. Вы сможете получить много полезных навыков и повысить уровень профессионального мастерства. Отношения с коллегами складываются доброжелательные. В конце дня воздержитесь от покупок в кредит. Не лучшее время для оформления заявки в банк на выдачу кредита.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня удастся договориться с деловыми партнерами о выгодном сотрудничестве. Также это хорошее время для индивидуального обслуживания клиентов, консультаций. Ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов. Вторая половина дня неблагоприятна для проявления деловых инициатив. От контактов с начальством лучше воздержаться без крайней производственной необходимости.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют активнее действовать в первой половине дня. В это время вы сможете не только справиться с текущими делами, но и доделать то, что оставалось незавершенным с предыдущих дней. Вторая половина дня может быть связана с усилением препятствий в работе. Будьте внимательнее при использовании техники и компьютеров.

Козерог

Козерогам в начале дня удастся успешно решить вопросы делового сотрудничества. Можно проводить встречи, консультации, заключать сделки, работать с документами – все эти вопросы будут решаться без проблем. Вторая половина дня не рекомендована для коллективной творческой деятельности. То же самое касается научно-исследовательской работы.

Водолей

Удачно складывается первая половина дня для Водолеев, работающих в сфере недвижимости, строительства, сельского хозяйства и магазинной торговли. Можно сдавать объекты и начинать новое строительство. Успешно идет подготовка отчетной документации. В конце дня старайтесь не пересекаться с начальством.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуются настроиться на деловые контакты в первой половине дня. В это время вы будете получать ценную информацию, которая поможет вам в решении практических вопросов. Успешно идут дела у торговцев и водителей транспорта. Вторая половина дня может быть связана со срывом деловой встречи, о которой вы договаривались накануне.