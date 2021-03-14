Распирает энергия — гороскоп на 15 марта

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне поддерживает спортивный и изобретательский азарт, дает силы для дополнительного расширения территории или для пополнения списка достижений.

Не стоит медлить, если «распирает» энергия, хочется взять еще один барьер, выполнить лишний маневр. Лучше отложить занятия, требующие усидчивости и терпения, и временно свернуть избыточные контакты. Чем ближе вечер, тем чаще хороший настрой будет замещаться плохим. Может сыграть роль усталость или перенасыщение впечатлениями, возможны нотки цинизма, недоверия, скрытой агрессии, другого негатива. Важно не лечь спать в дурном настроении.

Овен ‌‌

Сегодня звезды дарят Овнам добавочные шансы, которыми они могут смело пользоваться вплоть до вечера. Дополнительные возможности придут к многим Овнам за счет выхода на коллективные силы - например, за счет влиятельных связей, широкого круга друзей, коллег. Ближе к ночи положительные тенденции ослабеют. Может появиться раздражительность и склонность видеть в любой хорошей ситуации что-то плохое.

Телец

В эти сутки звезды советуют Тельцам быстрее хватать шансы. Успех зависит от вовремя проявленной находчивости, подвижности и доли авантюризма. Самое время подсуетиться, воспользоваться обходным путем или скрытой поддержкой. Если вчера вы промедлили, не поздно наверстать упущенное сегодня. До вечера приключения лучше не затягивать: эффект будет обратным, возможны осечки, переутомление, недомогания.

Близнецы

Сегодня судьба и случай благоволят Близнецам, но многих представителей знака не покинет ощущение тупика. Звезды подсказывают, что это не мнительность: приятная полоса стартовых удач действительно подходит к концу, впереди может ждать неизвестность или период неопределенности. Стоит еще до вечера использовать уходящие привилегии, например, эксклюзивный канал связи с влиятельными далекими друзьями.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам преследовать свои цели в первой половине дня. Это лучшее время для неотложных дел, для мер по преодолению и профилактике кризиса, для исполнения профессионального долга и управления бизнесом. Чем ближе вечер, тем выше уровень скрытой напряженности, причины которой могут не озвучиваться прямо. Возможно, напомнит о себе старый страх или давняя неприязнь из прошлого.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам не терять времени даром, особенно, в первой половине дня. Это период удачи, которую лишь к вечеру может что-то омрачить (например, усталость, недомогание). Можно рассчитывать на поддержку друзей, на расширенный комплекс личных прав или на чужое покровительство. Не стоит поднимать новую тему, менять договор, заново вступать в диалог - лучше работать с тем, что есть.

Дева ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Девам избегать лени и долгих пауз в любой работе. Идеальный вариант - дело, выполненное на одном дыхании. Ситуации дня часто критичны, могут требовать мобилизации сил и несложных, но экстренных мер. К брошенной задаче впоследствии будет трудно заставить себя вернуться. Есть и бонус: вовремя взятый барьер расширит ваши возможности (например, добавит баллов в рейтинге).

Весы ‌‌

Сегодня Весы заинтересованы в симпатии партнера или в росте популярности у своей целевой аудитории. Шансы поладить с нужными людьми велики, но не время делать прямую ставку на собственную харизму. Не стоит озвучивать свое эксклюзивное личное мнение, лучше «спрятаться» за общей идеей. Не слишком выгодно личное присутствие, лучше послать вместо себя представителя: коллегу, адвоката, ассистента.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не найдут покоя, пока не управятся с возникшим фронтом работ. Не исключено, что в течение дня дел прибавится и вам будет буквально некогда присесть. Может появиться больше заказов, служебных обязанностей, хлопот по дому, забот с питомцем. К вечеру возможно переутомление, обострение недомоганий. Не стоит планировать на этот день вдумчивое общение и занятия, требующие усидчивости.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно держать взятый темп (желательно, до самого вечера). Не стоит поддаваться слабости, лени и желанию перевести дух. День дает вам право продемонстрировать свою силу соперникам и тем, кто сомневается в вас, а заодно укрепить самоуважение и веру в свой потенциал. «Прерванный полет» не лишит вас шансов, но снизит возможности, ослабит полученный результат или пошатнет репутацию.

Козерог

Козероги сегодня в зоне риска. Звезды советуют рассчитывать силы и вовремя останавливаться, если налицо признаки усталости, выгорания или поступил сигнал опасности. Попытка победить свою природу и прыгнуть выше собственной головы грозит обернуться неприятностью дома, срывом в делах или неполадками в организме (а возможно, всем набором сразу). В этот день не рекомендуются любые начинания с нуля.

Водолей

Сегодня Водолеи преуспевают в режиме коротких рывков: для него достаточно сил и мотивации, именно в нем ждет удача. Не стоит планировать грандиозные сложные начинания: все необходимое в эти сутки можно сделать за считанные часы или минуты. Фундаментальные начинания лучше отложить. Рекомендуется перерыв в целевых контактах и интенсивной интеллектуальной работе, полезно размяться и «проветриться».

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам заниматься отдельными насущными хлопотами: выполнением обещания, завершением срочной сделки. Системные начинания дадут удовлетворение, если вы готовы действовать тайно или на общих правах - и нежелательны, если вы ищете персональной популярности, надеетесь на явные знаки симпатии или на личную выгоду. Удачные приобретения стоит проверить на предмет скрытых изъянов.