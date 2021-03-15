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Как определить знак у рожденных с помощью кесарева сечения

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: depositphotos

Астролог Василиса Володина подробно объяснила, на какую дату нужно ориентироваться при составлении натальной карты — гипотетическую или реальную.

Чтобы составить наиболее четкий прогноз и астрологический портрет человека, нужно знать реальную дату и время его рождения.

Специалист по звездам поясняет, что дети, рожденные путем кесарево сечения, фактически имеют две даты рождения. Гипотетическую дату высчитывают в женской консультации, а реальную — при появлении малыша на свет.

Астролог отметила, что гороскоп должен составляться на реальное время и день рождения, а не на ту дату, когда роды должны «гипотетически» случиться. Временем рождения считайте момент первого крика малыша.

По словам эксперта, врачи часто округляют точное время, поэтому при желании составить в будущем натальную карту, родители должны просить медиков фиксировать точную дату вплоть до минут.

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