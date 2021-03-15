Не тратьте время впустую — финансовый гороскоп на 16 марта

Сегодня можно потерять очень много времени, если не придерживаться собственного плана.

Овен ‌‌

Деятельность Овнов сегодня может попасть в поле зрения соответствующих контролирующих органов. Нежелательно заниматься тайной или неофициальной деятельностью, например связанной с выполнением частных заказов и укрыванием налогов. Не ищите обходные пути там, где законные методы не приносят результата. Самые важные дела лучше запланировать на конец рабочего дня.

Телец

Тельцам звезды не советуют заниматься согласованием своих планов с планами деловых партнеров и тех людей, с кем вам приходится контактировать по работе. Нежелательно вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы. В целом это весьма неустойчивый день для делового партнерского взаимодействия. Старайтесь полагаться на свои силы при решении актуальных вопросов.

Близнецы

Близнецы в течение дня могут столкнуться с препятствиями на пути к выполнению плановых заданий. Не исключено, что вы не уложитесь в график работы, чем вызовете недовольство начальства. Однако в конце дня у вас будет шанс сгладить все противоречия и обойтись без штрафных санкций. Наиболее важные дела лучше запланировать на конец рабочего дня.

Рак ‌‌

Ракам в этот день не рекомендуется принимать участие в творческих конкурсах, кастингах и как то иначе пытаться демонстрировать на публике свои таланты и способности. Работники индустрии рекламы, моды, отдыха и развлечений могут столкнуться с осложнениями в работе. От участия в корпоративных вечеринках пока лучше уклониться.

Лев ‌‌

Львам звезды не советуют залезать в долги ради решения сиюминутных задач. Тема финансового регулирования – наиболее болезненная на сегодняшний день. При проведении анализа своего бюджета вы сможете увидеть наиболее проблемные моменты, над которыми требуется поработать. Также вам может не хватить денег для погашения текущих счетов по кредитам.

Дева ‌‌

Девам, которые до сегодняшнего дня находились в переговорном процессе, рекомендуется взять паузу. Дело в том, что сейчас вам будет крайне сложно находить взаимопонимание с потенциальными деловыми партнерами. Кроме того, потенциальные контрагенты могут занять неконструктивную позицию. Работникам торговли следует быть осмотрительнее при контактах с клиентами и расчетах с ними за покупки.

Весы ‌‌

Весам, работающим на подчиненных должностях, сегодня будет труднее справляться со своими профессиональными обязанностями. Возможно, вам предложат выполнять наиболее тяжелую, неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Старайтесь не браться за слишком сложную работу. В конце дня темп работы может повыситься и вы сможете наверстать отставание от графика.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют воздерживаться от инициатив в делах, в особенности, если эти инициативы имеют творческий характер. Все новое, за что вы будете пытаться браться, будет продвигаться с большими препятствиями. Не лучшее время для освоения новых технологий. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и опирайтесь на поддержку коллег.

Стрелец

Весьма непросто складывается этот день для Стрельцов, работающих дистанционно на дому с помощью возможностей интернета. У фрилансеров, вэб-мастеров, работников cool-центров, работающих на телефоне – у всех подобных профессий могут быть проблемы с клиентами. У офисных служащих могут ухудшиться условия работы на рабочем месте.

Козерог

Козерогам звезды советуют заниматься своими делами и не отвлекаться на помощь и просьбы других людей. Дело в том, что иначе вы можете потратить много времени впустую на чужие дела, в которых тоже не сможете преуспеть. В результате, те, кто к вам обратился, тоже останутся вами недовольными. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций.

Водолей

Это не лучший день для Водолеев, работающих в государственных учреждениях. Старайтесь в точности исполнять служебные инструкции и не допускать нарушения отведенных на работу сроков – именно в этом будет основная трудность для вас. Со стороны начальства может усилиться прессинг с требованиями соблюдения дисциплины. Наиболее важные дела лучше запланировать на конец дня.

Рыбы ‌‌

Рыбам, проходящим профессиональное обучение, сегодня будет нелегко усваивать новые знания. Постарайтесь включиться в коллективный в работе. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках – обмен мнениями пойдет вам на пользу. Можете рассчитывать на взаимовыручку со стороны единомышленников. А индивидуальный труд может быть связан с осложнениями.