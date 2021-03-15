Вскрываем подтекст — гороскоп на 16 марта

3-4 лунные сутки. Утром Луна без курса не поощряет лишнюю суету.

Причина затишья - не только спад энергии: возможна также информационная заминка, смена маршрута, перезагрузка коммуникационных и навигационных систем. Вечер восстановит общение и обеспечит новостями. Секстиль Луны в Тельце к Меркурию, вступившему в Рыбы, усилит интерес к финансовым и кулинарным нюансам. Активизируются тайные каналы информации, станут важны образ, подтекст, намек. Данные будут размыты, придется теряться в догадках или задействовать неофициальные источники. Добраться до нужных вещей и точных сведений поможет дружеское знакомство.

Овен ‌‌

Первую половину этого дня Овны могут провести на волне своих настроений и прихотей, но с осторожностью: есть риск поддаться вредной привычке или негативной эмоции, которая будет откачивать энергию «на ровном месте». Вечером стоит взять под контроль финансовые дела: возможны свежие известия из скрытых неформальных источников, вынужденные платежи или очередные поправки в материальной базе планов.

Телец

Начало дня для Тельцов непродуктивно. Не поддавайтесь утреннему порыву: он заведет вас в тупик или усугубит уже допущенный промах. Притока свежих идей придется ждать до вечера. Это время интересных догадок и интригующих вестей, которые вам, правда, еще предстоит проверить. Мотив к общению или к смене образа мыслей может дать приватное письмо от далекого друга, бывшей коллеги или прежней пассии.

Близнецы

В новой обстановке Близнецам важно знать новости и уметь читать их подтекст. Не вся информация в ближайшие дни будет полной и открытой. Не все будут с вами откровенны. Опасны игры вслепую: возможны интриги и провокации, построенные на недомолвках, заминки и ссоры из-за неосведомленности. Не помешает доступ к тайному каналу данных (в том числе, финансовых), помощь друга-информатора или «суфлера».

Рак ‌‌

Для Раков сегодня приятнее вторая половина дня: она поможет им обновить информацию, сменить формат связи, а также наведет их на оригинальные мысли. Возможны интригующие романтические вести издалека или заманчивые деловые предложения на будущее. Звезды советуют рассматривать любые идеи, но не как призыв к срочной суете: возможно, это провокация, недоразумение, ошибка или сомнительная проба пера.

Лев ‌‌

Львы могут начать утро с завершения вчерашних дел. Основные силы лучше приберечь до второй половины дня: что-то изменится. Возможно закрытое совещание, начало новой интриги, приток тайных новостей, перевод общения в приватный формат. Стоит усилить секретность в переписке и платежах, чтобы исключить утечку данных и денег, а также взять время на раздумья, согласование планов и проверку рисков.

Дева ‌‌

Сегодня растет тяга Дев к обратной связи с определенными людьми. К несчастью, в ней много неясного, что грозит недоразумением, ссорой, обманом, «подставой» или иной неприятностью. Не прозрачен и общий информационный фон дня. Новости и слухи лучше сразу проверить фильтром независимого источника или уточнить у друзей. Не стоит слепо верить деловому партнеру, клиенту, посреднику, объекту симпатий.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит отложить встречу, сотрудничество, совместную акцию. Если мероприятие уже начато, лучше побыстрее его свернуть: после удачного старта в дело могут вмешаться негативные факторы, в том числе, незримые тени прошлого. Во второй половине дня требует внимания любая новая информация, особенно, налоговая, страховая и медицинская. Возможно, ее вам тайно сообщат «друзья по несчастью».

Скорпион

Утром Скорпионам лучше заниматься необходимыми мелочами и не браться за мегаважные дела: может подвести самочувствие, не исключается заминка связи. Наиболее информативна вторая половина дня. Многим Скорпионам она сулит приток креативных идей и новый поворот в общении. Возможен тайный личный разговор, семейное или корпоративное совещание, приглашение к дружеской беседе или неформальной встрече.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцы могут растерять часть своего недавнего пыла. В выборе нагрузок звезды советуют исходить из самочувствия: перенапряжение может привести к тому, что вечером вы ощутите недомогание и вам придется заняться поправкой пошатнувшегося здоровья. При хорошем развитии событий, остаток дня удастся провести в узком кругу, в интересной семейной, служебной или дружеской беседе.

Козерог

Для Козерогов сегодня не слишком благоприятна первая половина дня. В этот период лучше снизить нагрузки, по минимуму заниматься делами и бытом, стать осторожнее даже в простых занятиях. Вторая половина дня обещает смену типа связи и намекает на неожиданную новость с приятным подтекстом. В это время возможны заманчивые личные предложения, в новом оригинальном ракурсе предстанет креативная идея.

Водолей

Сегодня Водолеев с самого утра может преследовать плохое предчувствие или ощущение неблагополучия. Звезды намекают, что катастрофа маловероятна - скорее, вам нужно время, чтобы привыкнуть к очередной перемене, смириться с временной утерей важных каналов связи, ясности и контроля в некоторых вопросах. Во второй половине дня полезно обсудить семейные, жилищные, финансовые или корпоративные новости.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня Рыбам лучше не браться за новые дела. В текущих хлопотах не стоит пренебрегать страховкой. Вторая половина дня сулит важные новости, оригинальные идеи и неожиданные находки. Станет удобнее связь и комфортнее общение. Возможны вести или подарки от друзей, любимых, соседей, родственников. Хорошо приступать к циклу контактов, литературного творчества, дистанционного обучения.