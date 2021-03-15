Не стоит спешить — любовный гороскоп на 16 марта

Сегодня стоит замереть, а не подталкивать отношения на следующий уровень.

Овен ‌‌

Влюбленные Овны сегодня утром не в духе, им не стоит показываться на глаза пассии с недовольным лицом или в фазе неважного самочувствия. Ближе к вечеру не помешает быть на связи, особенно, если вы в ссоре или в разлуке: возможны новости от любимого человека или сведения о нем (ней) от третьих лиц.

Телец

Сегодня все контакты личного характера Тельцам стоит перенести на вторую половину дня. Это подходящее время для начала нового раунда романтической переписки, возврата на сайт знакомств и пересмотра своей анкеты. Возможны неожиданные вести от бывшей пассии или отвергнутого поклонника (поклонницы).

Близнецы

Близнецы вступают в сложную фазу отношений, в которой являются дефицитом ясность, надежность и искренность. Проверяйте информацию: ошибка, как и неосведомленность, обойдется дорого. Не спешите с заявлениями и действиями. Не торопитесь верить слухам и чужим обещаниям. Не помешает тайный совет друга.

Рак ‌‌

Влюбленные Раки получат часть ответов на свои вопросы во второй половине дня. Возможно, информация придет в виде ребуса, который им еще предстоит расшифровать, но это их не смутит: их чутье на высоте, а недостающие детали можно узнать у друзей. Даже разгадав шифр, не спешите с конкретными шагами.

Лев ‌‌

Этот день может принести Львам перемены в общении с любимым человеком, а также в совместных с ним планах, если таковые имеются. Возможно, придется усилить секретность, перейти на приватный канал связи. Не стоит заранее верить слухам, сплетням и строить догадки, не разобравшись в подоплеке событий.

Дева ‌‌

Девам пора удвоить осторожность в отношениях, избегать случайных знакомств и сомнительных интриг. Возрастает риск стать жертвой провокации, обмана, измены, сплетен. Небезопасно покорно подстраиваться под капризы партнера: в перспективе, именно вы рискуете оказаться виноваты в его ошибках и грехах.

Весы ‌‌

Этот день Весам лучше не выбирать для свидания с пассией, а также любого тесного контакта с ней (например, в переписке или общем проекте). Первая половина дня создаст невидимые препятствия и подогреет негативные эмоции, в том числе, тайную ревность. Вечером романтику заменит обсуждение новостей.

Скорпион

Скорпионам не стоит стремиться к тесному общению с пассией в первой половине дня: возможно препятствие или заминка. Вечером наметится новый приятный поворот темы, общение перейдет в более удобный формат. Внезапно окажется, что между вами царит взаимопонимание или вы о многом готовы договориться.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам продолжать упорствовать в делах сердечных: все самое главное, на данный момент, уже сказано или сделано. Пытаясь улучшить ситуацию, легко ее подпортить. Вечер подбросит новую интересную тему для разговора с любимым человеком, которая поможет вам сблизиться.

Козерог

Козерогам не стоит ждать любовных подвижек утром, зато вечер порадует и заинтригует. Возможно оригинальное предложение от пассии, свежая идея свидания, подарок, заманчивый поворот интимной переписки, загадочное музыкальное послание. Не исключены приятные вести от забытого поклонника, тайного друга.

Водолей

Сегодня Водолеи заметят, что их прежний стиль общения с любимым человеком больше не актуален. Возможно уныние, страх потерять контакт с партнером или контроль над ситуацией. В ближайшее время с пассией придется говорить на другом языке - например, намеков, музыкальных посланий или тайных подарков.

Рыбы ‌‌

Сегодня любовная удача ожидает Рыб во второй половине дня. Это время приятных вестей и неожиданных знаков внимания. Вы начнете лучше выражать свои чувства и можете вступить в романтическую переписку. Чтобы продлить очарование диалога, держите словесную интригу и не спешите с дальнейшими шагами.