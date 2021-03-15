Признаемся себе в любви – таро-прогноз на 15-21 марта

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования. О том, что нас ждет на неделе, читайте в этой статье.

15 марта – Дама Чаш

Неделю открывает Дама Чаш – владыка чувственного удовольствия и радости. В этот день будет нелишним встретиться с теми, кого вы по-настоящему любите и с кем вы можете расслабиться. Также это отличный знак для того, чтобы заняться наконец творчеством или сходить на свидание.

16 марта – Король Пентаклей

Король Пентаклей – знак материальной защищенности. В этот вторник займитесь тем, что укрепит ваше положение. Доделайте всю работу, подчистите хвосты. Отличный день для сауны и массажа, различных физиотерапевтических процедур.

17 марта – Двойка Чаш

Двойка Чаш – карта влюбленности! Признавайтесь в любви, можно себе. Среда станет днем, когда можно побаловать себя: купите что-нибудь, что принесет вам радость и чувство удовлетворения. Сегодня можно получить внезапный подарок.

18 марта – Пятерка Жезлов

На четверг выпала карта Пятерка Жезлов. Это карта соревнования и боя. Придется отстаивать свои взгляды, добиваться своего. Не опускайте руки, даже если борьба кажется бессмысленной. Идите вперед!

19 марта – Семерка Чаш

Семерка Чаш – карта иллюзий, выпавшая на эту пятницу. С чем-то придется попрощаться, из чего-то надо будет выбрать… Слушайте только себя и постарайтесь не слишком предаваться воображению: оно может обмануть вас.

20 марта – Дама Жезлов

Дама Жезлов – карта сильной, уверенной в себе женщины. Возможно, это намек на то, что вы такая, или знак того, что вам встретится сегодня такая женщина. В любом случае, карты желают вам силы и женственности одновременно: учитесь управлять мягко, но твердо.

21 марта – Паж Пентаклей

Паж Пентаклей, выпавший на воскресенье, оповещает о каком-то ценном шансе. Попытайте судьбу, совершите действие, которое кажется вам безумством. Вы обладаете куда большей силой, чем думаете!

Мирослава Кан