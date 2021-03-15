Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Признаемся себе в любви – таро-прогноз на 15-21 марта

Рамблер52 минуты назад
Фото: depositphotos

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования. О том, что нас ждет на неделе, читайте в этой статье.

15 марта – Дама Чаш

Неделю открывает Дама Чаш – владыка чувственного удовольствия и радости. В этот день будет нелишним встретиться с теми, кого вы по-настоящему любите и с кем вы можете расслабиться. Также это отличный знак для того, чтобы заняться наконец творчеством или сходить на свидание.

16 марта – Король Пентаклей

Король Пентаклей – знак материальной защищенности. В этот вторник займитесь тем, что укрепит ваше положение. Доделайте всю работу, подчистите хвосты. Отличный день для сауны и массажа, различных физиотерапевтических процедур.

17 марта – Двойка Чаш

Двойка Чаш – карта влюбленности! Признавайтесь в любви, можно себе. Среда станет днем, когда можно побаловать себя: купите что-нибудь, что принесет вам радость и чувство удовлетворения. Сегодня можно получить внезапный подарок.

18 марта – Пятерка Жезлов

На четверг выпала карта Пятерка Жезлов. Это карта соревнования и боя. Придется отстаивать свои взгляды, добиваться своего. Не опускайте руки, даже если борьба кажется бессмысленной. Идите вперед!

19 марта – Семерка Чаш

Семерка Чаш – карта иллюзий, выпавшая на эту пятницу. С чем-то придется попрощаться, из чего-то надо будет выбрать… Слушайте только себя и постарайтесь не слишком предаваться воображению: оно может обмануть вас.

20 марта – Дама Жезлов

Дама Жезлов – карта сильной, уверенной в себе женщины. Возможно, это намек на то, что вы такая, или знак того, что вам встретится сегодня такая женщина. В любом случае, карты желают вам силы и женственности одновременно: учитесь управлять мягко, но твердо.

21 марта – Паж Пентаклей

Паж Пентаклей, выпавший на воскресенье, оповещает о каком-то ценном шансе. Попытайте судьбу, совершите действие, которое кажется вам безумством. Вы обладаете куда большей силой, чем думаете!

Мирослава Кан

Гороскопы

Читайте также

Экстрасенс из Ливана пророчит миру новые потрясения

Какие дни недели слишком опасны для вождения

Астролог объяснила, как привлечь удачу до 21 марта