Смело тратьте деньги — финансовый гороскоп на 17 марта

Сегодня можно купить то, что прослужит вам долгие годы.

Овен ‌‌

Успех этого дня для Овнов во многом будет зависеть от того, насколько эффективно вы сможете взаимодействовать с другими людьми. Рекомендуется не ждать, когда к вам придут и что-то предложат в плане делового сотрудничества, а самим активнее проявлять инициативу в развитии деловых связей. При необходимости вы можете использовать свои деловые связи, привлекая профессионалов.

Телец

Тельцам рекомендуется больше заботиться о своих личных финансах и воздерживаться от финансирования каких-либо коллективных проектов. Работа в составе коллектива может быть сопряжена с трудностями и не принесет вам удовлетворения. Не лучшее время для составления бизнес плана. Зато те, кто подрабатывают на частных заказах, получат неплохую прибыль.

Близнецы

Хороший день у Близнецов, работающих в проектно-конструкторских бюро или занимающихся научно-исследовательской работой. Старайтесь сосредоточить свое внимание на наиболее перспективных направлениях, смотрите вперед, в будущее. С начальством без крайней необходимости лучше не контактировать. Строго соблюдайте субординацию и дисциплину труда.

Рак ‌‌

У Раков сегодня могут улучшиться отношения с начальством. Возможно, вам сделают поручение, которое подчеркнет ваши особые доверительные отношения с начальством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей. А вот для служебных командировок этот день может сложиться с осложнениями. Старайтесь не допускать дисциплинарных нарушений.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют больше времени уделять саморазвитию и повышению уровня профессиональных знаний. Это хороший день для умственного труда и обмена опытом с коллегами в командировках. Благодаря повышению квалификации вы сможете укрепить свой авторитет. Вместе с тем воздержитесь от рискованных финансовых вложений. Не лучшее время для обращений в банк за кредитом.

Дева ‌‌

У Дев сегодня благоприятные шансы для карьерного продвижения. Это особенно относится к тем, кто уже занимает определенные руководящие должности. Вы сможете с успехом проводить мелкие изменения, структурные реформы, направленные на оптимизацию финансовых расходов. Решительно отказывайтесь от всего того, что устарело или утратило свою эффективность.

Весы ‌‌

Весы, работающие в сфере услуг, смогут преуспеть в делах и заслужить благодарные отзывы клиентов. Это хорошее время для подписания договорных отношений. Ориентируйте себя на сотрудничество и принятие компромиссных решений. А вот с коллегами могут возникать напряженные моменты в отношениях. Постарайтесь не реагировать на критические замечания ответной критикой.

Скорпион

У многих Скорпионов сегодня пробудятся способности к техническому творчеству, а изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить интересные технические решения. Улучшаются отношения в трудовом коллективе. Вы сможете приобрести много полезных навыков. Вместе с тем это не лучший день для заключения сделок спекулятивного характера.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют браться за дела, закончить которые предполагается сегодня же. Если вы находитесь на завершающей стадии работы над проектами, то внезапно могут возникнуть серьезные осложнения, требующие переделки работы заново. Творческое отношение к делу поможет вам преодолеть трудности. Хороший день для обмена валюты и оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.

Козерог

Козерогам, работающим в офисе, рекомендуется заниматься благоустройством своего рабочего места. Можно делать перестановки офисной техники, мебели, наводить порядок в документах на рабочем столе. Ускоренным темпом пойдет подготовка отчетной документации. Воздержитесь от посторонних контактов в рабочее время, не отвлекайтесь.

Водолей

Благоприятный день для Водолеев, специализирующихся на торговле и сетевом маркетинге. Успешно проходят рекламные мероприятия, ваши товары и услуги будут востребованы. Водители транспортных средств смогут увеличить свои доходы. Вместе с тем старайтесь более экономно расходовать финансовые ресурсы – не исключены нерациональные траты.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют подходить основательнее к делам и сосредоточиться на преумножении своих финансовых ресурсов. Вам будет попадаться выгодная и хорошо оплачиваемая работа. При этом вы сможете практично потратить имеющиеся у вас деньги. Кроме того, это хороший день для совершенствования своего профессионального мастерства.