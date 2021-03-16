Не провороньте возможности — любовный гороскоп на 17 марта

Сегодня очень важно воспользоваться шансом, который дает судьба.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам сегодня лучше быть практиками и просчитывать свои ходы наперед - в противном случае, их заманчивые планы разобьются о неожиданную реальность. Можно поднять ставки в любовной игре, но учитывая отдаленные последствия. В свидание или в будущее развитие романа придется вложиться.

Телец

Сегодня Тельцы непредсказуемы как партнеры, одержимы какой-то прихотью, могут быть откровенными девиантами в быту или в постели - зато с ними не соскучишься. Многие представители знака будут тайно интересоваться магией и не откажутся от секса по дружбе. Стоит знать меру в экзотических увлечениях.

Близнецы

Этот день не позволит влюбленным Близнецам увлекаться красивыми теориями. У романа будет экономическая подоплека и с ней важно считаться. Порой вместе с любовной целью придется преследовать материальную. Свидание пройдет в необычной атмосфере с налетом тайны, уместны экзотические блюда и напитки.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки могут смело верить в счастливый случай: звезды помогут им прикоснуться к мечте или приблизиться к идеалу. Возможны минуты гармонии и удачи, внезапные превращения чудовищ в красавиц и другие волшебные моменты. Удивляйте друг друга тайными талантами, в том числе, кулинарными.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит афишировать свои чувства и привлекать к своему роману лишнее внимание, предпочтительнее тайная встреча. В ходе волнующей интриги не обманитесь насчет ее подоплеки: убедитесь, что вами не манипулируют, а у вашего партнера или сочувствующих вашей паре друзей добрые намерения.

Дева ‌‌

Сегодня Девам легко поладить с партнером: поможет сходство вкусов, взглядов или общая эмоциональная волна. Чтобы ничто не помешало приятному процессу общения, звезды советуют воспринимать любимого человека исключительно индивидуально, «вынести за скобки» его работу, семью или социальную страту.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленным Весам лучше забыть про принципы и благие намерения и действовать по обстановке. Удачу принесет не принципиальность, а понимание духа момента - надо сказать, весьма необычного. Из ситуации на грани кризиса вам поможет вырулить скрытность, умение уйти в тень или немного слукавить.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам стоит найти укромную нишу, где они смогут без помех наслаждаться гармонией и взаимопониманием с близким человеком. Звезды советуют им отделить любовь от прочих сторон жизни, включая политические и домашние баталии. Если свидание назначено, то «пусть весь мир подождет».

Стрелец

Сегодня непредвиденные нервирующие обстоятельства и связанные с ними хлопоты поубавят любовный пыл Стрельцов, их энергия часто будет направлена не в самое романтическое русло. Многие Стрельцы нуждаются в этот день не в увлекательной любовной игре, а в молчаливом сочувствии со стороны партнера.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше положиться в делах сердечных на чутье или на волю случая. Спонтанная импровизация предпочтительнее точного расчета. Попытки действовать в любви продуманно и системно могут лишить вас творческой искры и притупить интуицию - немудрено, что при этом и удача отвернется от вас.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев подводит их экстравагантность и неумеренность в запросах. Они не потерпят чужого диктата, особенно, на своей собственной территории. Их «имперские замашки» могут не только впечатлить партнера, но и насторожить. Следите, чтобы масштаб вашей личности не напугал партнера.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленных Рыб ждет счастливый случай и возможность экспромта. Если они свободны внешне и внутренне, им не составит труда ухватить свой шанс. Рыбам, не имеющим смелости слушать себя, будет сложно насладиться моментом: им придется оглядываться на правила, тренды, сплетни или мнение друзей.