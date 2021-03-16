Находки с плохой «начинкой» — гороскоп на 17 марта

4-5 лунные сутки. День привлекает внимание к большим проектам и макропроцессам, вынуждает учесть социально-экономический фон.

Луна в Тельце подчеркнет важность материальной базы, в том числе, коллективной (склады, фонды, госрезервы, корпоративное имущество). Материальные темы могут сплестись с этическими. Есть соблазн поднять запросы и расходы, обогатиться за счет общих ресурсов. Взгляд притянет все необычное, специфическое, эксклюзивное. Возможны находки с плохой «начинкой», нездоровые увлечения, явные и тайные девиации. Возрастет тяга к кулинарным и финансовым экспромтам. Не всякая дружба выгодна и полезна.

Овен ‌‌

Этот день Овнам стоит начать с уточнения финансовой стратегии: на нее влияют социальные, профессиональные, экономические тренды. Нужна дальновидность. Под роковые внешние процессы придется подстроить свой план трат, принцип заработков, накоплений, вложений. Возможно вливание в бюджет, отмена лимита, запрета. Может назреть компенсация, оригинальная крупная инвестиция в какой-либо фонд или проект.

Телец

Тельцам день готовит необычные ощущения, волнения, сюрпризы, революцию в планах. Его ловушки: одержимость новизной и эксклюзивом, игнор объективной реальности. Злоупотребления, экстравагантные новые вкусы и экзотические увлечения могут нанести вред здоровью и карьере. Небезопасно переедание, обновление диеты, кулинарный экспромт. Чревата неожиданная «странная» дружба. Небезобиден интерес к магии.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит удвоить внимание к материальной подоплеке любого дела и плана. Осведомленность поможет сориентироваться в темах заработка, карьеры, инвестиций, в финансовой части любовных и дружеских отношений. Есть риск разочарований: практика может разойтись с теорией, реальная жизнь окажется коварнее расчетов и ожиданий. Может вырасти планка запросов, не исключен тайный рост аппетитов.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков сбудется какое-то желание. Необычные обстоятельства помогут им снять барьер и неожиданно приблизиться к недоступному: контакту со страной мечты, любовному или творческому идеалу, отдаленному будущему. Удачу может привлечь оригинальный талант или взаимная симпатия. День хорош для необычных подарков, нестандартного шоппинга, материальной помощи, романтической или дружеской трапезы.

Лев ‌‌

Сегодня звезды предлагают Львам быть стратегами и не бояться моделировать новые сценарии будущего, используя перемены в карьере, дружбе и партнерстве. События дня задают тренд, экономический, профессиональный или социальный. Тот, кто его уловит, станет ведущим игроком. Самоустраниться - значит играть по чужим правилам. Если нельзя вмешаться лично, используйте шанс подать свой голос из-за кулис.

Дева ‌‌

Сегодня звезды дают Девам правильный духовный и эмоциональный вектор. Он поможет им найти общий язык с людьми на почве дружбы, симпатии или тайной выгоды. Но он также помешает работе в системе и подстройке к официальным нормам. Возможны профессиональные и идеологические споры, разногласия с инстанциями, проблемы с сервисом или здоровьем, сложности при адаптации к чужой культуре или новой диете.

Весы ‌‌

Сегодня Весам придется поставить на первое место материальные или этические вопросы. Не исключено, что они будут переплетены. Возможны перемены в системе налогообложения, начисления процентов, выплаты долгов. Может быть затронут вопрос гонораров, наследства или вложений в долгосрочный проект. В общей сложной ситуации есть шанс получить тайную личную выгоду: отсрочку, скидку или помощь от друзей.

Скорпион

Сегодня успех Скорпионов зависит от умения чувствовать чужие потребности и угождать странным чужим капризам. Задача будет легкой и приятной, если вы общаетесь на уровне личной выгоды, дружбы или симпатии - и станет сущим наказанием, если вы идете против чужих принципов, устоев своей семьи, группы или социума. В этом случае, «бальзамом на душу» станет тайная поддержка от сочувствующего инсайдера.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит заняться чем-то полезным, например, очередным обновлением. К тем или иным новшествам может подтолкнуть дедлайн, роковое обстоятельство. Звезды советуют учитывать высокую вероятность сюрпризов (особенно, при попытке получить технический или медицинский сервис). Может подвести друг, персонал, помощник или дать сбой электронное оборудование. Вероятны капризы у питомцев.

Козерог

Сегодня Козерогам везет в отдельных делах, в любви и чистом творчестве. Они могут преуспеть в оригинальном хобби, в попытках очаровать симпатичного им человека. Возможны отдельные удачные покупки и находки. Системные начинания будут удаваться им хуже. Из-за непредвиденных обстоятельств или плохо сбалансированных планов возможен перерасход (дефицит) ресурса в одном направлении и излишек в другом.

Водолей

Сегодня в центре внимания Водолеев - обновление фундаментальной базы, без которой невозможна реализация их планов. Это может быть их дом, владение, склад, схрон, семейный клан или группа единомышленников. Могут возрасти запросы, возможен конфликт территориальных, семейных или корпоративных интересов. Нужна аккуратность при расширении пространства, в кулинарных и хозяйственных экспериментах.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы-индивидуалисты могут игнорировать внешнюю суету, следовать своим вкусам и получать от ситуации неожиданные приятные бонусы. Рыбам, чьи интересы завязаны на коллективные, придется чуть сложнее: им предстоит чаще оглядываться на популярные тенденции и чужие мнения, считаться с планами своих друзей, родни, сетевых знакомых или близкого окружения. Возможна оригинальная находка, поездка.