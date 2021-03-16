Какие знаки зодиака всегда говорят правду

Многие знаки зодиака отличаются характерными чертами. Астрологи рассказали, представители каких зодиакальных созвездий славятся правдивостью и никогда не лгут.

Люди, родившиеся в период с 23 июля по 23 августа, честны с друзьями и семьей, они способны помочь в любой беде. По словам астрологов, представителю этого знака можно смело доверять и верить его словам.

Из-за большого чувства справедливости людей, рожденных под знаком Скорпиона, многие ценят и любят. Они всегда стараются помочь своим близким любой ценой. Скорпионы не терпят обмана, они предпочитают горькую правду вместо сладкой лжи.

Телец – мощный знак зодиака, поэтому обычно они обладают качествами сильного лидера. Этих людей отличает правдивость и стопроцентная честность, которую они проявляют по отношению к другим людям. Астрологи отмечают, что они не ограничиваются простым рассказом правды о другом человеке, они также могут смело рассказать правду о себе.

Нет более честного и преданного человека, чем человек, рожденный под знаком Рака, утверждают астрологи. Они способны всегда дать честный совет. Более того, Рак зачастую помогают близким избавиться от сомнений и дилемм. Раки знают цену истине и ожидают, что другой человек будет полностью честен с самими собой.