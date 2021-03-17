Самые раздражающие знаки зодиака

Раздражать в человеке может что угодно: от привычек до присущих ему черт характера.

Однако астрологи определили, что некоторые знаки зодиака по способности раздражать окружающих заметно выделяются. Сегодня разбираемся, кто эти знаки и почему так происходит.

Очень неоднозначный представитель гороскопа. Нельзя не похвалить Козерога за целеустремленность, но вот взаимодействию с социумом ему однозначно стоит поучиться. Со стороны Козероги выглядят холодными, отстраненными и сварливыми. Они ворчат по любому поводу, предпочитают сильно ограничивать круг общения и в упор не замечать попыток подружиться. К тому же Козероги совсем не умеют прощать даже маленькие оплошности, не требующие наказаний, что привлекательности им не добавляет.

Овны – люди, которые будут отстаивать свою позицию до последнего. Даже если в результате их баталий вокруг останется только разруха, Овны не признают неправоты и найдут того, кому можно продолжить доказывать свою точку зрения. Впрочем, Овны даже не нуждаются в том, что бы кому-то что-то доказывать – их мнение просто есть, а этого уже хватает, чтобы быть неоспоримым. Гневливость и агрессия огненного знака, направленная на всех несогласных, часто отталкивает людей.

Изначально Раки кажутся идеальными людьми – добрые, заботливые и отзывчивые. Вот только стоит узнать знак получше, и станет ясно, что Рак похож на большого ребенка: такой же капризный, плаксивый и вечно чем-то недовольный. Обидеть водного знака может каждый, поэтому Раки часто изводят окружающих своей подозрительностью, капризностью и ранимостью, ведь из-за этого с ними становится практически невозможно нормально общаться.

Любовь к порядку и идеализированности, присущая знаку, постоянно раздражает окружение Девы. Может, все бы обошлось, если б Дева не так активно навязывала свою точку зрения. Однако земляной знак уверен в том, что лучше других знает, как правильно жить, и может раздавать дельные советы всем, кто подвернется под руку. Конечно, иногда прозорливость знака делает его советы весьма результативными, но зачастую он просто любит лезть туда, куда никто не просит.

Отношение к Близнецам такое же двоякое, как они сами: их либо любят, либо ненавидят. Знак есть за что любить, ведь таких интересных и интеллектуальных собеседников еще поискать надо, однако эта же присущая знаку болтливость часто доводит окружающих. Близнецы любят сплетни и настолько словоохотливы, что редко замолкают (вне зависимости от ситуации), а заткнуть распаленный знак кажется невыполнимой миссией.