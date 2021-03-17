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Самые раздражающие знаки зодиака

Flytothesky.ru1 час назад
Фото: Flytothesky.ru

Раздражать в человеке может что угодно: от привычек до присущих ему черт характера.

Однако астрологи определили, что некоторые знаки зодиака по способности раздражать окружающих заметно выделяются. Сегодня разбираемся, кто эти знаки и почему так происходит.

Козерог

Очень неоднозначный представитель гороскопа. Нельзя не похвалить Козерога за целеустремленность, но вот взаимодействию с социумом ему однозначно стоит поучиться. Со стороны Козероги выглядят холодными, отстраненными и сварливыми. Они ворчат по любому поводу, предпочитают сильно ограничивать круг общения и в упор не замечать попыток подружиться. К тому же Козероги совсем не умеют прощать даже маленькие оплошности, не требующие наказаний, что привлекательности им не добавляет.

Овен

Овны – люди, которые будут отстаивать свою позицию до последнего. Даже если в результате их баталий вокруг останется только разруха, Овны не признают неправоты и найдут того, кому можно продолжить доказывать свою точку зрения. Впрочем, Овны даже не нуждаются в том, что бы кому-то что-то доказывать – их мнение просто есть, а этого уже хватает, чтобы быть неоспоримым. Гневливость и агрессия огненного знака, направленная на всех несогласных, часто отталкивает людей.

Рак

Изначально Раки кажутся идеальными людьми – добрые, заботливые и отзывчивые. Вот только стоит узнать знак получше, и станет ясно, что Рак похож на большого ребенка: такой же капризный, плаксивый и вечно чем-то недовольный. Обидеть водного знака может каждый, поэтому Раки часто изводят окружающих своей подозрительностью, капризностью и ранимостью, ведь из-за этого с ними становится практически невозможно нормально общаться.

Дева

Любовь к порядку и идеализированности, присущая знаку, постоянно раздражает окружение Девы. Может, все бы обошлось, если б Дева не так активно навязывала свою точку зрения. Однако земляной знак уверен в том, что лучше других знает, как правильно жить, и может раздавать дельные советы всем, кто подвернется под руку. Конечно, иногда прозорливость знака делает его советы весьма результативными, но зачастую он просто любит лезть туда, куда никто не просит.

Близнецы

Отношение к Близнецам такое же двоякое, как они сами: их либо любят, либо ненавидят. Знак есть за что любить, ведь таких интересных и интеллектуальных собеседников еще поискать надо, однако эта же присущая знаку болтливость часто доводит окружающих. Близнецы любят сплетни и настолько словоохотливы, что редко замолкают (вне зависимости от ситуации), а заткнуть распаленный знак кажется невыполнимой миссией.

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