Как занять призовые места — финансовый гороскоп на 18 марта

Сегодня можно победить в любой схватки и добиться своего.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют в начале дня реализовать все свои задумки, касающиеся развития деловых связей. Можно обзванивать интересующих вас людей, делать им предложения, совершать поездки, встречаться и обсуждать важные вопросы. Успешно идет аналитическая работа с информацией. В конце дня воздержитесь от тайной или неофициальной деятельности.

Телец

Тельцам в первой половине дня удастся увеличить производительность труда и уровень доходов. Можно делать крупные покупки, оплачивать счета и заниматься решением материальных проблем. В конце дня могут быть нарушены некоторые договоренности, в результате чего вам придется вносить коррективы в свои планы. Не делайте то, что могло бы повысить риск убытков.

Близнецы

В начале дня Близнецам звезды советуют не слушать ничьих советов и руководствоваться своим личным мнением при принятии тех или иных решений. Вера в собственные силы и оптимизм поможет вам добиться успеха. Поэтому наиболее результативными могут быть индивидуальные предприниматели и владельцы своего бизнеса. В конце дня в результате технических сбоев может ваш трудовой ритм может нарушиться.

Рак ‌‌

В начале дня Ракам рекомендуется действовать тихо и незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. Возможно, вам придется работать в ограничивающих условиях, когда вы будете поставлены в жесткие рамки. Вместе с тем вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. Во второй половине дня не лучшее время для публикации резюме и учебы.

Лев ‌‌

Львам с утра рекомендуется заниматься краткосрочным планированием. Вы сможете точно уловить тенденции и успешно под них подстроиться. Также хорошо прислушиваться к подсказкам своей интуиции – она вас не обманет. Работа в составе коллектива пойдет успешно. В конце дня работникам банков и бухгалтерий следует быть внимательнее при работе с цифрами и при подготовке отчетов.

Дева ‌‌

В первой половине дня будет удачное время для Дев, занимающих руководящие должности. Вы сможете принимать эффективные управленческие и организационные решения. Вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принять взвешенные решения. В конце дня воздержитесь от деловых встреч и подписания договоров о сотрудничестве.

Весы ‌‌

Весам, сосредоточенным на профессиональном обучении, в первой половине дня рекомендуется максимум внимания уделить усвоению нового учебного материала. В это время ваш интеллект будет работать на высоких оборотах и вам не составит труда усвоить большое количество информации. У бизнесменов может активизироваться сотрудничество с иностранцами и теми людьми, кто проживает в других регионах.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня смогут увеличить уровень своих доходов за счет успешных финансовых операций. Также на вашу банковскую карту может поступить платеж. Можно давать и брать деньги взаймы на короткий срок. Вторая половина дня будет связана с усилением деструктивных тенденций. Постарайтесь ничего не менять и воздерживаться от новшеств.

Стрелец

Стрельцы, работающие в сфере услуг, в первой половине дня не будут испытывать недостатка в клиентах. Предлагаемые вами товары и услуги будут пользоваться высоким спросом. А ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов. Также в это время хорошо сдавать экзамены, проходить тестирования, собеседования. В конце дня вы можете столкнуться с препятствиями, причина которых будет скрыта от вас.

Козерог

В первой половине дня Козерогам удастся улучшить отношения с некоторыми коллегами. Также не исключено, что в вашем трудовом коллективе появится новый сотрудник, с которым у вас установятся хорошие отношения. В конце дня воздержитесь от деловых поездок и встреч. Работа с информацией, документами и клиентами может быть затруднена.

Водолей

Водолеи в первой половине дня могут испытывать творческий подъем. Это прекрасное время для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах и любых конкурентных видах деятельности. Вы имеете неплохие шансы занять призовые места. Для профессиональной реализации вам потребуется свобода в действиях – в этом случае вы будете конкурентоспособными. В конце дня отношения с вышестоящим начальством могут испортиться.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня рекомендуется заниматься подведением итогов по результатам деятельности за предыдущий период. Успешно пойдут дела у работников ремонтно-строительных организаций, складов, продуктовых магазинов и ЖКХ. В конце дня многие из вас могут столкнуться с трудностями при аналитической работе с информацией.