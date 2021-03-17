Кидаемся в море романтики — любовный гороскоп на 18 марта

Сегодня стоит приготовить для себя и партнера романтический вечер.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам сделать акцент на здоровой чувственности. Это не только приятный способ провести время, но и неплохой путь к сердцу партнера. Важны доверие и комфорт. Подходящий момент для использования кулинарных рецептов с включением классических ингредиентов-афродизиаков.

Телец

Тельцам не стоит пропускать отличный день для интимных свиданий и романтических знакомств. Обстоятельства позволяют уйти в приятный мир чувственных удовольствий и потакать себе в большинстве тайных желаний, в том числе, эротических. Если вы побалуете объект симпатий своим фирменным блюдом, он ваш.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит проявлять любовную инициативу или досаждать партнеру своим обществом. Вместо того, чтобы весело мелькать у любимого человека перед глазами, отступите в тень и создайте интригу. Для свидания выбирайте только приватный формат, ваша личная жизнь - табу для непосвященных.

Рак ‌‌

Ракам не стоит пропускать идеальный день для свидания. Возможно, не сбудутся отдельные ожидания, зато все пройдет хорошо в целом, что гораздо важнее. Не забудьте о приятном антураже в виде изысканного угощения. Уместна встреча в ресторане или на «вкусном» мероприятии, например, на дегустации вин.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам держать интригу, не создавать лишней суеты и не поддаваться соблазну открыто выступить на сцену событий. Если хотите напомнить о себе, делайте это тайно. Свободным Львам лучше еще немного помечтать в одиночестве и пока не спешить с поиском новых знакомств.

Дева ‌‌

Сегодня звезды обещают Девам взаимопонимание и даже полное слияние с объектом симпатий, советуют не отказываться от романтической встречи, не уклоняться от объяснений, сближений, знакомств. Подобный момент согласия и гармонии - эксклюзивный подарок судьбы, уже завтра он может оказаться невозможным.

Весы ‌‌

Сегодня Весы нуждаются в деликатном обращении и своем личном интимном пространстве. Они будут благодарны партнеру, проявившему в этом отношении понимание. Активным и энергичным Весам не стоит бросаться в бой: это фальстарт, время для нового раунда любовной игры, охоты или схватки еще не пришло.

Скорпион

Сегодня Скорпионы понимают потребности своих любимых, снисходительны к их капризам и восприимчивы к их обаянию. Хорошие стороны отношений перевесят плохое (например, конфликт взглядов). Многие Скорпионы простят партнеру оптом все его ошибки, пороки и слабости, ибо сами, как говорится, не без греха.

Стрелец

Сегодня, чтобы получить в отношениях желаемый эффект, Стрельцам придется потрудиться. Например, взять на себя не самые приятные обязанности в совместном быту. Ситуация непредсказуема: возможно, вам предстоит снизойти до элементарных работ, а возможно, проявить изобретательность на грани фантастики.

Козерог

Сегодня звезды обещают Козерогам стабильную удачу в любовных делах и советуют пользоваться моментом своей тайной власти над партнером. Если имели место те или иные проблемы, они будут сглажены. При этом сохранятся все ваши преимущества и не пострадают драгоценные точки соприкосновения интересов.

Водолей

Сегодня Водолеи имеют шанс покорить пассию своим хозяйственным талантом или кулинарным искусством. Многие Водолеи интуитивно применят старые как мир колдовские приемы, не подозревая, что занимаются любовной магией. Роль магического артефакта может сыграть собственноручно приготовленное ими блюдо.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам бросить дела и всецело отдаться любви. Это день ускользающей гармонии, которая вскоре исчезнет. Пока есть время, обеспечьте себе профит (комфортное начало романа, мирное расставание, красивую встречу перед разлукой) или укрепите свои позиции, если партнер ненадежен.