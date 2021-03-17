Проснется наш внутренний художник — гороскоп на 18 марта

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце смакует приятные стороны ситуации, склоняет к миролюбию и земным удовольствиям.

День помогает наслаждаться музыкой и произведениями искусства, заставляет ценить чувственные радости и комфортные телесные ощущения. Не стоит лишать себя вкусной еды и любимых напитков, можно на время нарушить диету. Полезны ванны и мягкий массаж. Все проблемы в эти сутки сглажены: выровняются материальные дела, снизится планка запросов и градус эмоциональной экзальтации, сойдет на нет ажиотаж, пафос, выльются в более приемлемую форму странности. Желательно успеть сделать покупки «для души».

Овен ‌‌

Сегодня не все материальные запросы Овнов будут удовлетворены судьбой, с завышенными ожиданиями придется распроститься. Но общая ситуация вполне благоприятна. Удачи вероятнее за счет уже имеющихся ресурсов. Возможна выгодная операция со старыми вещами и имуществом, компенсация или тайная помощь из скрытого источника. Есть шанс рассчитаться с долгами или найти средства для инвестиций в будущее.

Телец

Тельцы сегодня могут потакать своим старым и новым привычкам, припадать к тайным источникам удовольствия. Им удастся избавиться от лишних запросов и наваждений, либо найти разумный путь реализации желаний. Если вы не хотите афишировать свои неформатные вкусы, их легко завуалировать. Неплохой день для покупок, раскрытия эротического потенциала, наслаждения едой, напитками, искусством, музыкой.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше избегать энергозатратных действий (суеты, открытой конкуренции, инициативы). Это день скрытности и пассивности, возможна тяга к комфорту и сладостям. Не стоит афишировать свои любовные симпатии, материальные мотивы, расходы и доходы. Насущные вопросы лучше уладить мягким обходным путем: проявить терпимость к чужим слабостям и секретам, оказать дружескую приватную услугу.

Рак ‌‌

Раков ждет гармоничный спокойный день. Если и будет сюрприз, то приятный. Волнения и тревоги окажутся напрасными. Можно не опасаться неподъемных нагрузок и цен, завышенных требований, ловушек от ложных друзей. Это хороший день для любви, для нового раскрытия художественных, музыкальных, финансовых и кулинарных талантов. Возможны удачные сделки, находки на распродажах, сбыт продуктов творчества.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит бросать проекты на самотек, но и перетруждаться звезды не советуют. Нежелательно создавать суету, что-то менять, проявлять преждевременную инициативу, бросать вызов и лично появляться на арене событий. Для управления делами подойдет мирный стиль: эмоциональное поощрение, терпимость, мягкий «подкуп» подарком или заботой. Нежелательно обнародовать свои планы, доходы и траты.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут надеяться на преодоление затруднений и восстановление равновесия в своих делах. Друзья или неожиданные удачные обстоятельства помогут им взять идейный, бюрократический или другой барьер, поладить с влиятельными людьми, инстанциями, иностранцами. Благополучно закончится свидание, путешествие, сделка, спорная авантюра. Взятое препятствие укрепит вашу веру, авторитет или статус.

Весы ‌‌

Этот день может принести Весам продолжение беспокойства, но также выгоды и бонусы, обусловленные их положением. Это могут быть небольшие уступки, поблажки, компенсации, кэшбек. Звезды советуют пользоваться подарками сразу, так как вскоре вы можете потерять на них право, формальное или моральное. Не стоит отказывать себе в лакомствах, если они не противоречат вашей диете и полезны для здоровья.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на гармоничные взаимоотношения с интересующими их людьми. В зависимости от характера интереса, контакты будут эмоционально приятны или материально выгодны. Удастся договориться, сохранить общий секрет. На идейные и другие системные разногласия, а также на чужие странности и отдельные неприятные «штрихи к портрету» многие Скорпионы предпочтут закрыть глаза.

Стрелец

Стрельцов день порадует удовлетворительными практическими результатами, но лишь при условии приложенных усилий. Выстраданные плоды работы или творчества наглядно проиллюстрируют мысль «если долго мучиться, что-то да получится». Возможно, предстоит пройти через эксперимент и мини-стресс, преодолеть брезгливость или заплатить за успех травмой. Приятные моменты переплетутся с неприятными открытиями.

Козерог

Сегодня любое дело закончится для Козерогов не без выгоды. Там, где старт был удачным, не обманет ожиданий и финал. В делах, которые поначалу шли плохо, найдется точка равновесия, удастся получить компенсацию или сгладить проблемы. День подходит для любви, мирного творчества и приятного отдыха. Не стоит отказывать себе в любимой еде и напитках, в массаже и других полезных телесных удовольствиях.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше оставаться дома или там, где они чувствуют себя своими. День поможет преодолеть разногласия в семье или группе (в том числе, спровоцированные вашим же экстравагантным поведением). Можно объединить ресурсы, заново наладить быт. Окончательно закрепить мир или чувство родства поможет совместная трапеза, неплохо приготовить для этой цели оригинальное блюдо на «особый случай».

Рыбы ‌‌

Рыбам день дарит внутреннюю и внешнюю гармонию. В течение суток улягутся лишние страсти и найдутся ответы на вопросы. Не стоит упускать драгоценные минуты: звезды советуют вам пользоваться любой возможностью получить от жизни утонченное удовольствие (особенно, напоследок). Подходящие сутки для любви, для погружения в мир искусства, музыки, для приятного пассивного контакта с единомышленниками.