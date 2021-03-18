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Три знака, под которыми рождаются слабые мужчины

18 марта 2021ГороскопыВечерняя Москва

Они предоставят женщине право принимать решения за обоих.

Три знака, под которыми рождаются слабые мужчины
Фото: depositphotos

Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых не назовешь сильными мужчинами.

Они будут предоставлять женщине право принимать решения за обоих. Несмотря на то, что среди этих знаков тоже могут быть исключения, астрологи советуют присмотреться к ним внимательнее.

Телец

Представители этого знака зодиака привыкли баловать себя, а не возлюбленную. Они постоянно забывают о важных датах и праздниках и не относятся с должным вниманием ко второй половинке. Более того, мужчины могут обрадоваться тому, что их девушка откажется от подарка из-за скромности.

Дева

Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, долго колеблются и еще дольше принимают важные решения. Они не способны на романтику. Эксперименты и импровизация являются слабой стороной представителей Дев.

Рыбы

Представители Рыб быстро устают от отношений. Постепенно все ухаживания за второй половинкой становятся хуже, так как им не хочется тратить много сил на девушек. Мужчины-Рыбы руководствуются стратегией «зачем стараться, если женщина уже рядом?».

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