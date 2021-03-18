Волна удачи ускользает — любовный гороскоп на 19 марта

Романтика и страсть сходит на нет. Постарайтесь укрепить отношения другим способом.

Романтика и страсть сходит на нет. Постарайтесь укрепить отношения другим способом.

Овен

Сегодня Овны готовы сорваться на встречу «по первому свистку», но порой их шаги будут оказываться пустой суетой. Переполенные энергией, многие Овны ложно истолкуют сигнал, приняв желаемое за действительное. Во избежание фальстарта, проверьте, точно ли вы поняли просьбу или намек. Не верьте слухам.

Телец

День принесет Тельцам иллюзию тупика в отношениях (или усилит ее, если она уже есть). Они могут колебаться между между мечтой о своей независимости и согласием подстроиться под чужие ритмы. Партнеры Тельцов об этом вряд ли догадываются, что периодически может приводить к мелким недоразумениям.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы обладают загадочной способностью портить «банкет» самим себе и своим партнерам. Отлично зная, как и что надо делать, многие Близнецы будут сворачивать на кривую тропинку лжи, фантазий, интриг и манипуляций. По рассеянности, они рискуют не заметить расставленную ловушку.

Рак

Влюбленных Раков звезды предупреждают о полосе недоразумений и скрытых ловушек. Досадные и забавные помехи им сегодня обеспечены, а исполнение желаний - вряд ли. Летя на крыльях любви, легко угодить в дорожную пробку, столкнуться с ложным ориентиром, обрывом связи. Возможен явный или тайный обман.

Лев

Сегодня проблема влюбленных Львов - нетерпение. Многие Львы готовы уже сейчас «рубить канаты», чтобы вновь пойти на штурм неприступной крепости или отправиться на поиски новых романтических приключений. Звезды советуют подождать еще немного, не поддаваться всеобщей суете и не вестись на провокации.

Дева

В этот день влюбленных Дев на каждом шагу подстерегают капканы, корабль их любви так и стремится на подводный риф. В гармоничных союзах выручат доверие и чувство юмора. Во всех других случаях долой розовые очки: не исключено, что вас хотят сделать пешкой в своей игре, разыграть или спровоцировать.

Весы

Сегодня в отношениях Весов с любимым человеком возможны остаточные помехи. Погоды они не сделают, но подпортить картину могут. Не исключено, что это случится в неудобный момент, например, в пути или в интимной ситуации. Чтобы не бояться недоразумений, оставьте себе путь для отступления или маневра.

Скорпион

Сегодня Скорпионы обладают способностью ловко выруливать из передряг, но этот талант может отказать им в общении с партнером. В самый интимный момент они способны перемудрить, все запутать и натворить глупостей. Во избежание недопониманий, стоит объяснить пассии свои мотивы, заранее или постфактум.

Стрелец

Сегодня почва под ногами влюбленных Стрельцов станет скользкой. Легко оступиться, обмануться, подать себя в ложном свете. Высок риск угодить в сети обмана. Трудно вырваться из капкана интриг и болота разочаровавших отношений. Знакомства и новые инициативы в делах сердечных рекомендуется исключить.

Козерог

Сегодня звезды советуют влюбленным Козерогам отказаться от суеты и новой инициативы. Полезный результат их активности проявится в множестве других сфер жизни, но только не в любви. Не стоит пытаться продлить приятное свидание или пытаться наверстать упущенное: на данный момент, поезд удачи ушел.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи сами хотят режиссировать свое шоу, но невольно следуют в нем стандартным шаблонам. Многим Водолеям не хватит душевной чуткости: они будут действовать как полководцы или солдаты на поле боя, игнорируя настрой пассии. С ключевым ответственным маневром им лучше повременить.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы напрасно пытаются догнать волну удачи: она ускользает. Неважно, разворачивается ли роман в реале или в виртуальном пространстве, на отдыхе или на работе: попытка обмануть судьбу и сделать «ход конем» лишь создаст проблемы. Подумайте о новом имидже или ином принципе выбора.