Темперамент вспыхнет синим пламенем — любовный гороскоп на 22-28 марта

Люди станут напористы в знакомствах, но не всегда могут понимать, кто им на самом деле нужен.

Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент.

Люди станут напористы в знакомствах, но не всегда могут понимать, кто им на самом деле нужен. Все будут быстро договариваться о свиданиях и решаться на новую связь. В отношениях будет не хватать мягкости и уступчивости. С одной стороны, личная жизнь порадует активностью партнера и яркими, острыми ситуациями, но с другой, возникнут проблемы из-за того, что каждый будет слышать только себя. В пятницу наступит Верхнее соединение Венеры — как бы итог всего, что происходило в личной жизни с начала лета. А в воскресенье будет Полнолуние в Весах. Оно обнажит все скрытые ранее детали отношений — все, чего вы не замечали, не хотели замечать или, наоборот, боялись поверить своему счастью и игнорировали отчетливые «звоночки» того, что вас кто-то любит. Хорошие отношения с Полнолуния перейдут на новый этап развития, а плохие пойдут на спад и вскоре закончатся.

Овен

На этой неделе Овны в фаворе у Амура: весна за окном дополнена весенней нотой в их чувствах, а их привлекательность позволяет им походя покорять сердца. Для рядовых свиданий подойдут среда и четверг, а для важного мероприятия воскресенье. Не лишайте партнера его доли инициативы, играйте на равных.

Телец

На этой неделе Тельцам полезно уяснить этикет любовной игры, прежде чем в нее вступать. Не время проявлять открытый напор и быть «локомотивом» - но и лишняя таинственность, скромность и томность неуместны. На каждый чужой шаг вовремя делайте свой и сразу выверяйте баланс: таково требование момента.

Близнецы

Неделя сулит Близнецам приятный поворот в любви, дает повод для остроумного маневра и подсказывает способ примирить противоречия (в том числе, на будущее). Уязвимой стороной многих Близнецов окажется общение, им будет выгоднее действовать, а не говорить. Удачные дни: среда, четверг, воскресенье.

Рак

Ракам важно сориентироваться в своей любовной ситуации уже в понедельник, иначе вся неделя пойдет насмарку. Желательно не только уточнить собственные приоритеты в любви, но и понять, кто на деле рулит игрой и уяснить, какая именно роль отведена в ней вам. Тест на понимание ждет вас в воскресенье.

Лев

На этой неделе Львам стоит делать свой ход в любовной игре в среду или четверг. О балансе интересов и других моментов позаботится судьба, вам же следует подчеркнуть свою привлекательность, которая не в последнюю очередь скрыта в энергии, личном стиле и чувстве юмора. Не менее важен воскресный день.

Дева

На этой неделе Девам опасно «залипать» на любовных воспоминаниях, обидах и расшифровке загадок. Больше повезет Девам с чувством юмора, не склонным зацикливаться на деталях и умеющим видеть побочные шансы: именно они обернут любую ситуацию себе на пользу. В пятницу и субботу свидание лучше отменить.

Весы

На этой неделе влюбленным Весам лучше не терять времени в среду и четверг, а самым значимым моментом для них и их партнеров станет воскресенье. Это день естественной взаимной подстройки, самое время сделать навстречу друг другу красивый шаг или выступить перед миром в качестве гармоничной пары.

Скорпион

На этой неделе звезды помогают легкомысленным (или легким на подъем) Скорпионам, которые не прочь завести любовную интрижку или ввязаться в приключение. Но они также напоминают им о правилах игры и советуют их не нарушать. Возможно, придется проявить хитроумие или держать свои действия в секрете.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам эта неделя сулит череду темных и светлых полос. Она начнется неудачно, но среда и четверг позволят наверстать упущенное. Пятница и суббота грозят стать временем загадок и ловушек, но в воскресенье вновь сложится ситуация, близкая к идеальной. Важно поймать свою светлую полосу.

Козерог

Козерогам стоит удвоить внимательность в понедельник и воскресенье. В эти дни они наиболее уязвимы в отношениях, могут стать жертвой недоразумения, розыгрыша, неверно выбранной маски или двойной игры. В остальные дни недели им также не помешает осмотрительность. Желательно просчитывать все ходы.

Водолей

На этой неделе общий тренд в личной жизни Водолеев - везение. Зачастую оно будет плодом их точного расчета и дара предвидения. Ловите свою любовную удачу в среду, четверг и воскресенье: в остальные дни недели фортуна может изменить или создать помехи. Цените в отношениях равновесие и равноправие.

Рыбы

На этой неделе любовные удачи могут обойти Рыб стороной. Возможная причина - неумение или нежелание настроиться на новый формат. В отношениях лучше держать нейтралитет и разумную дистанцию (особенно, если после виртуального контакта планируется встреча в реале). Стоит пропустить пятницу и субботу.