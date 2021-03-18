Хватит гнать коней — финансовый гороскоп на 19 марта

Не стоит сегодня торопиться — можно совершить много ошибок.

Не стоит сегодня торопиться — можно совершить много ошибок.

Овен

Овнам в течение дня, возможно, будет поступать большое количество информации, однако по-настоящему полезных и достоверных сведений будет крайне мало. Возможна поломка транспортных средств или утеря важного документа. День пройдет без проблем для тех, чья работа не связана с документами, поездками и контактами. Укрепляются отношения с коллегами и единомышленниками.

Телец

Тельцам звезды советуют пока воздерживаться от подписания договоров, связанных с партнерским сотрудничеством. Особенно это относится к случаям сотрудничества, предполагающим инвестиции ваших личных средств на нужды финансирования коллективных проектов. Дело в том, что вы не можете быть уверены в том, что выделенные вами средства будут разумно потрачены.

Близнецы

Если Близнецы смогут удерживать под контролем свое эмоциональное состояние, то день пройдет относительно благополучно. Ваша нервная система может быть перевозбужденной и вам будет трудно сохранять равновесие. Старайтесь не вступать в споры с теми, кто занимает более высокие должности. Начальство может высказать по вашему адресу критические замечания.

Рак

Для Раков сегодня будут важны вопросы сохранения деловой репутации. Старайтесь строго соблюдать служебные инструкции и нормы закона. Не исключены случаи проверок, ревизий, попыток поймать вас на нарушениях. Также важно своевременно оплачивать счета по кредитам. Работникам на вахте следует помнить, что нарушения трудовой дисциплины не останутся без последствий.

Лев

Львам сегодня следует стремиться к спокойному и стабильному труду, защищенному от всяких чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать того, что, так или иначе, увеличивало бы риск нестабильности. В этот день возрастает риск технических сбоев, аварийных ситуаций и мелкого травматизма. постарайтесь обеспечить себе комфортные условия для работы.

Дева

Девам сегодня, возможно, придется трудиться в условиях преодоления внешних препятствий. Постарайтесь заранее настроиться на то, что легких побед ждать не приходится, всего придется добиваться упорным трудом. Вероятно, вам потребуется прилагать больше усилий для достижения результата. В особо сложных ситуациях лучше переждать, чем пытаться пробить стоящую перед вами стену.

Весы

Дисциплина в труде – это то, что ждут от Весов звезды в этот день. Чтобы добиться позитивного результата, от вас будет требоваться ответственность и организованность. Старайтесь не нарушать сроков выполнения работы и особое внимание обращайте на качество. Добиться хороших результатов вам поможет четкое планирование своего рабочего времени.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут получить авантюрные предложения о вложении финансовых средств в сомнительные проекты. Не поддавайтесь на соблазнительные обещания высоких доходов при вложении средств в финансовые пирамиды. Это не лучший день для игры но фондовой бирже. Также пока лучше воздержаться о намерений поменять валюту. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют с осторожностью относиться к обещаниям, которые могут давать вам деловые партнеры. Не исключены нарушения существующих договоренностей, поэтому старайтесь держать это под контролем. Воздержитесь от подписания договоров на аренду. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия между родственниками.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не реагировать излишне эмоционально на возможные трудности, возникающие в работе. Если что-то не ладится, то не ищите виноватых в коллегах и подчиненных. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций – вам будет труднее удержаться от волнений. Постарайтесь конструктивно реагировать на сложности, усиливайте внутреннюю дисциплину и организованность.

Водолей

Водолеи добьются успеха в работе, если настроятся на серьезный и методичный труд. Возможно, вы сумеете совмещать две работы одновременно. У игроков на валютной бирже могут быть убытки – не следует открывать рискованные позиции и пренебрегать финансовой безопасностью. Бизнесменам, специализирующимся на оптовых закупках товара, не следует торопиться вкладывать деньги в заключение сделок.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды советуют искать себе союзников и единомышленников. Только обеспечив себя поддержкой, вы сможете относительно спокойно справиться с возможными трудностями. Это хороший день для обмена опытом и служебных командировок. Не торопитесь завершать дела – в случае осложнений, отложите их на другой день.