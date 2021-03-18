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Непростой, но насыщенный день — гороскоп на 19 марта

18 марта 2021ГороскопыРамблер

В слаженной команде найдется «черная овца».

Непростой, но насыщенный день — гороскоп на 19 марта
Фото: rambler

6-7 лунные сутки. Сегодня конструктивные аспекты Луны в Близнецах разбавят токсичный квадрат к Меркурию.

Идеальный план, система, контроль не спасут от путаницы. Может дать сбой связь, навигатор, регистратор, подвести логика или память. Возможны слухи, вбросы, спам, интриги, опоздания, мошенничество, небрежность, ложные сигналы. В слаженной команде найдется «черная овца». Лечение проблем: подтверждение, проверка, дублирование. Наиболее активные процессы дня: коммуникации, поиски, разъезды, тренинги, тестирование, менеджмент, логистика. Насыщенный день для служб доставки, перевозки, сопровождения, разведки.

Овен

Овнов день приглашает к подвижному образу жизни. Даже если ничто не предвещает суеты, держите наготове авто и средства связи: возможны срочные контакты и разъезды. Готовые цели и маршруты не спасут от недоразумений: придется подтверждать сведения, сверяться со схемой, планом, инструкцией, дублировать данные. Вероятны опоздания и путаница. Желательно не забывать пропуска, права и другие документы.

Телец

Сегодня Тельцам придется стать мобильнее и маневреннее - иначе им не угнаться за более шустрыми коллегами, попутчиками и соперниками, не угодить руководству и клиентам. Неповоротливость, рассеянность и привычка жать на тормоз снизят ваши шансы. Время и силы вам сэкономит надежная навигация в пути и в информационном пространстве, наличие связей и нужный ключ к делу: план, пароль, схема поиска.

Близнецы

Близнецы сегодня легки на подъем, оснащены информационно и технически. У них есть помощь, страховка, знание теории. Упростят задачу заданные рамки. Навредят рассеянность, агрессивность, ложь, небрежность. Опасны ловушки, расставленные другими. Есть риск не оправдать чужих надежд или своих же заявок. Важен профессионализм. Не стоит делать своей визитной карточкой опоздания, ошибки, мелкие склоки.

Рак

Сегодня Раки - заложники ситуации (особенно, если отправились в путь, много общаются с людьми, оказывают услуги или сами нуждаются в них). Обойти капканы или извлечь из них выгоду вам помогут знания, связи и навыки коммуникации, а также чувство юмора, умение ориентироваться и мыслить нестандартно. Застряв в пробке или в другой ловушке, можно узнать новости или успеть сделать сразу несколько дел.

Лев

Львам сегодня не стоит поддаваться суете и реагировать на провокации. Не отказываясь от планов, им пока лучше отложить свой эффектный выход «с открытым забралом». Это день фальстарта, который может их разочаровать или деморализовать. Самые впечатлительные Львы способны утратить веру в себя и вновь забиться в свое логово. Их может смутить ложная информация, нечестность друга, неприятное открытие.

Дева

Этот день испытывает терпение Дев. У их судьбы сегодня изощренное чувство юмора: к цели ведет не плавный подъем, а хитрый ход или бег с препятствиями. Даже профессионалов и вышколенных работников начнут нервировать помехи и ловушки. Если вам важен идеальный результат и минимум суеты, лучше отменить тест, собеседование, знакомство, старт бизнеса, подписание договора. Остерегайтесь мошенничества.

Весы

Сегодня Весам не обойтись без тех или иных приключений в пути. При самой тщательной разработке маршрута и поддержки возможны накладки со связью, навигацией, экипировкой, осложнения с сервисом, охраной, сопровождением. Препятствия преодолимы, но все же лучше не отправляться сегодня в дальнюю дорогу. Важно держать в порядке документы на транспорт, пассажиров и груз, не забывать воду и лекарства.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет цепь мелких кризисов. Не обойтись без ловкости и сообразительности, логики и чутья. Пригодится общительность или доступ к точным данным (схеме, инструкции). Не стоит приступать к делу или рваться в путь без навигации, допуска, страховки, ключа, «сертификата подлинности» на самое ценное и важное. Удачный день для тренингов и тестов, работы в сопровождении, охране, разведке.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужна техническая и информационная защита. Не помешает настроить на аварийный режим системы наблюдения и сканирования, усилить входные фильтры. Опасно заключать договор на словах и сотрудничать на доверии: велик риск мошенничества, недоразумений, нечестной конкуренции. Партнеры могут действовать за спиной, соперники и оппоненты бить из-за угла или применять удары «ниже пояса».

Козерог

Сегодня Козерогов ждет полезная суета. Включившись в предложенный поток работ, разъездов или общения, они чему-то научатся, найдут канал сервиса или дохода. В хлопотах этого дня не обойтись без поддержки или собственной ловкости, виртуозного владения словом или инструментом, умения обращаться с техникой, связью или животными. Причиной или побочным эффектом активности может оказаться недомогание.

Водолей

Сегодня Водолеи - отличные стратеги и тактики, совмещают в себе талант солдата и полководца. Их профессионализм, дальновидность и аналитический талант дополнены подвижностью, ловкостью и умением ориентироваться в моменте. Удачное стечение обстоятельств позволяет им преследовать две цели и вести сеансы одновременной игры. День хорош для инициативы, а в важных делах - для «генеральной репетиции».

Рыбы

Сегодня Рыбам нужны легкость и быстрота в мелочах. В них лучше рискнуть и разочароваться, чем упустить шанс. Важно не измерять эффект эмоциями и оценивать факты. В долгосрочных стратегиях все наоборот: старт сложен, инициатива опасна. Не стоит выбирать жилье, работу, авто. Домашние, деловые и иные ссоры в этот день провоцирует непоследовательность, склонность к иллюзиям, неаккуратность, лживость.

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