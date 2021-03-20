Озарение расставит все по своим местам – гороскоп на неделю 22-28 марта

На этой неделе на небе формируются 4 значимых планетных аспекта.

На этой неделе на небе формируются 4 значимых планетных аспекта.

22 марта Меркурий в секстиле к Урану. Этот аспект стимулирует интеллектуальную активность и может приводить к инсайту, внезапным открытиям и озарениям. Успешно идет процесс обучения, усвоения учебного материала. Быстрым темпом изучаются иностранные языки.

Также 22 марта Марс делает трин к Сатурну. Это прекрасный аспект для деловой активности, когда каждый шаг просчитывается и выверяется. На этом аспекте возможны последовательные усилия, заточенные под достижение конкретных результатов. Энергия действий не распыляется впустую, а имеет строгую направленность на конечный результат. Данный аспект способствует выносливости, когда силы распределяются равномерно на всем протяжении действий. В поведении людей, чьи гороскопы затрагиваются этим аспектом, прослеживается серьезность и практичность.

24 марта Меркурий в квадратуре к Марсу. Данный аспект связан с конфликтным поведением, излишне критичным настроем и злословием. Поступки людей под влиянием этого аспекта отличаются непоследовательностью, излишней нервозностью, склонностью к спорам и ссорам. Словесные нелицеприятные выяснения отношений могут переходить в физическую потасовку. Возрастает вероятность аварийных ситуаций на транспорте. Не лучшее время для контактов, знакомств.

26 марта Солнце в соединении с Венерой – один из лучших гармоничных аспектов. Способствует любовным отношениям и романтике. Усиливает эстетические потребности. Под влиянием этого аспекта может возникнуть желание заниматься каким-либо искусством. Также может быть смена имиджа на фоне переосмысления своего внешнего облика. В отдельных случаях может приводить к самолюбованию, нарцистизму

Овен

В начале недели Овны смогут приоткрыть завесу тайны и узнать нечто такое, что, возможно, от вас скрывают. Это хорошее время для проведения любых расследований и неофициальной деятельности. Также и вы сами можете успешно засекретить от окружающих свои дела. В середине недели вы, вероятно, будете много и интенсивно общаться с окружающими, обмениваясь мнениями. Здесь следует помнить, что вам может поступать много ложной или негативно окрашенной информации. Не поддавайтесь на провокации, не участвуйте в межличностных разбирательствах относительно всевозможных слухов и сплетен (а они вполне могут появиться). Также следует воздерживаться от откровенных разговоров с малознакомыми людьми относительно своей личной жизни. В конце недели вы можете почувствовать прилив оптимизма, ваше самочувствие будет великолепным. Смысл этого времени в расширении вашего личного влияния на происходящее в тех областях и сферах, в которых вы лично заинтересованы.

Телец

У Тельцов в начале недели смогут проявить здоровые амбиции, направленные на отстаивание своих интересов. Внешние обстоятельства благоприятствуют тем, кто не боится брать ответственность на себя и приступает к делам без долгой раскачки. Друзья и подруги окажут вам всестороннюю поддержку. Однако поторопитесь урегулировать вопросы, поскольку в середине недели могут осложниться отношения с друзьями. Звезды советуют не смешивать финансовые отношения с дружескими отношениями. Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы – это может стать причиной напряженности в отношениях с друзьями. Сейчас может стать актуальной поговорка «хочешь потерять друга – дай ему денег в долг». Могут лишь обострить финансовые трудности. Конец недели будет связан с оптимистичным периодом, основным содержанием которого станет улучшение партнерских отношений. Также это хорошее время для пребывания в уединении, посещения храмов, монастырей, а также для духовных практик и молитв.

Близнецы

У Близнецов в начале недели хорошее время для повышения своего социального и профессионального статуса. Успешно проходят любые дела, связанные с учебой, сдачей экзаменов, защитой дипломных работ и диссертаций. Уровень ваших знаний будет высоко оценен. Возможно занятие призовых мест и соответствующие почести, награды. Вместе с тем середина недели складывается неблагоприятно для карьеры. У начальства о вас может сложиться ложное представление, и переубедить, что все на самом деле не так, вам будет нелегко. Самое лучшее в этой ситуации состоит в том, чтобы усилить самоконтроль и не делать того, о чем вас никто не просит. Это как раз те самые дни, когда инициатива бывает наказуемой. В конце недели вас ждут немало приятных сюрпризов в виде неожиданно высокой денежной премии или выигрыша в лотерею – купите лотерейный билет, фортуна сейчас весьма благожелательно настроена к вашей персоне. Это прекрасное время для новых знакомств и расширения дружеских контактов.

Рак

В начале недели Ракам рекомендуется больше времени уделять учебе, личностному развитию и расширению кругозора. Это именно тот небольшой отрезок времени, когда вы сможете легко и быстро усвоить наиболее сложную для себя информацию. Также это благоприятное время для начала туристических поездок, путешествий вместе с друзьями. В середине недели следует более внимательно отнестись к соблюдению правил и норм закона. Возможно, в течение этого времени вы будете попадать в ситуации, которые могут провоцировать вас на правонарушения. Например, это типично при вождении личного автомобиля, когда вероятно нарушение правил дорожного движения. Встреча с инспектором дорожно-постовой службы не сулит вас ничего приятного. В конце недели вы можете стать более заметной и в чем-то даже знаменитой персоной для окружающих: на вас будут больше обращать внимание, о вас будут говорить, причем, преимущественно в позитивном смысле. Возможно, все это будет связано с какими-то вашими достижениями.

Лев

У Львов в начале недели могут произойти неожиданные изменения в карьере. Возможно, вам предложат занять новую должность. Это хорошее время для изменения своих подходов к делам, работы над ошибками и исправления того, что делалось неправильно. Также это удачное время для борьбы с вредными привычками. Именно сейчас вы можете заложить начало новых, полезных для себя привычек, и одновременно отказаться от вредных привычек. В середине недели звезды советуют вам быть осмотрительнее при обращении с предметами бытовой химии – возможны травмы, химические ожоги или отравления. Складываются весьма нестабильные отношения с друзьями. Разумнее воздержаться от посещения дружеских вечеринок. Это не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях, особенно если речь идет о состязаниях с элементами силовой борьбы. В конце недели будет хорошее время для учебы и путешествий. Вас ожидает много приятных впечатлений в ходе туристических поездок. В семейных отношениях также все благополучно.

Дева

Девы в начале недели смогут перевести в конструктивное русло свои партнерские отношения. Прежде всего, речь идет о супружестве и тех парах, которые длительное время неофициально живут вместе. Сейчас от вас требуется умение спокойно, трезво и без эмоций обсуждать спорные и сложные моменты во взаимоотношениях с партнером. Разговаривайте с партнером и обсуждайте любые актуальные вопросы. Это поможет найти разумный компромисс. В середине недели могут ухудшиться внешние обстоятельства, что может негативно отразиться на деловой активности. Вы можете чаще обычного сталкиваться с препятствиями при попытке реализовать свои инициативы. Это относится как к профессиональной деятельности, так и взаимоотношений с деловыми партнерами. Возможно, имеет смысл действовать не слишком прямолинейно и настойчиво и не вступать в нужные споры там, где нет никакой срочности. В конце недели у вас усиливается энергетический потенциал. Это позволит добиваться высоких результатов в спортивных состязаниях и преуспевать в экстремальных видах деятельности. Элемент риска только мобилизует вас на новые достижения.

Весы

В начале недели у Весов будет удачное время для проведения медицинских исследований и лечебно-профилактических процедур. Если у вас не все благополучно со здоровьем, и вы долго оттягивали визит к врачам, то настало время действовать. При необходимости вам поставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение. Также это прекрасное время для избавления от вредных привычек. Решив бросить курить или злоупотреблять спиртным с понедельника, вы вскоре почувствуете, что стали вполне свободны от пагубной зависимости. В середине недели могут возникнуть осложнения в трудовом коллективе. Возможно, вы не сможете квалифицированно решить некоторые профессиональные вопросы, и это не замедлит негативно отразиться на вашей репутации. Во многом ваши сложности будут связаны с недостаточной организованностью и порядком в планировании дел. В конце недели значительно улучшаются ваши супружеские отношения. Также вас могут пригласить на свадьбу или юбилей в качестве гостей.

Скорпион

В начале недели у Скорпионов будет на редкость удачный шанс добиться гармонии в любви и браке. Ваши супружеские отношения могут наполниться любовью, вниманием и заботой. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то вам могут сделать предложение руки и сердца. Помолвка в эти дни вполне возможна. Вместе с тем середина недели может пройти с осложнениями в отношениях с любимым человеком. Градус чувств в любовных отношениях может резко вырасти. И это может привести к усилению сексуальных потребностей. Однако наряду с проявлениями страстности могут проявиться и качества прямолинейной настойчивости иногда доходящей до агрессии. В семейной жизни старайтесь больше внимания уделяйте воспитанию детей. Возможно, ребенок то-то скрывает от вас, и могут возникнуть неприятности из-за его поведения. В конце недели прекрасное время для начала цикла лечения, а также для начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала.

Стрелец

Стрельцы в начале недели могут проявиться таланты дизайнера по интерьеру. В какой-то момент вы по-новому посмотрите на свое жилье и, возможно, захотите что-то в нем изменить, усовершенствовать. Если речь идет о небольших, чисто косметических изменениях и поправках в обустройстве своей квартиры, то приступайте немедленно к реализации своих идей. Вы все успешно сделаете за один-два дня. Однако не следует затягивать, поскольку в середине недели могут начаться разногласия в семье и в браке. Звезды советуют вам быть предельно внимательными и корректными в общении с членами семьи, близкими родственниками и партнерами. Возможно, кому-то из близких людей потребуется ваша помощь и реальное участие в каких-то важных делах. Попытка уклониться от семейных обязанностей может привести к конфликтным ситуациям. В конце недели влюбленные могут испытать невероятный эмоциональный подъем, вам будет казаться, что ваши чувства безграничны.

Козерог

У Козерогов в начале недели могут произойти неожиданные положительные изменения в личной жизни и в деловой активности. Этому будут способствовать активные контакты, обмен мнениями. Может произойти романтическое знакомство или какая-то увеселительная поездка. Возможно, вас пригласят на пикник за город на природу или на дачу и там вы весело проведете время. Успешно пойдет учеба. Можно заниматься оформлением документов, сдавать экзамены, зачеты. В середине недели рекомендуется тщательно следить за своим здоровьем. Прежде всего, следует соблюдать температурный режим и не допускать переохлаждения организма. Также старайтесь не перегружать себя физическими нагрузками на работе и в тренажерных залах. Все это может привести к ослаблению иммунитета и развитию воспалительных процессов с повышением температуры. В конце недели прекрасное время для семейной жизни. Возможно какое-то приятное событие в семье, в том числе праздничное застолье.

Водолей

Водолеям в начале недели рекомендуется заниматься саморазвитием. Если до сих пор вы чувствовали неуверенность в себе, то самое время поработать над этим. Лучший способ состоит в том, чтобы взяться за самостоятельное ответственное дело и успешно его выполнить. Вы сможете блеснуть своими знаниями и умениями перед окружающими, и ваша репутация укрепится. А это положительно повлияет на вашу самооценку. В середине недели вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Уровень доходов может даже вырасти, однако расходы могут вырасти еще больше. Чтобы сгладить возможные сложности, необходимо более тщательно планировать свои расходы. Крайне нежелательно тратить деньги на развлечения, покупку подарков, предметов роскоши. Достаточно напряженно могут сложиться отношения с любимым человеком. Старайтесь избегать излишне прямолинейного поведения, проявляйте больше мягкости. В конце недели вы можете обзавестись знакомствами с влиятельными и в чем-то знаменитыми людьми.

Рыбы

В начале недели Рыбам рекомендуется проявлять инициативу в контактах с другими людьми. Вы сможете проявить себя тонкими психологами и получите необходимую поддержку. Это хорошее время для реализации своих намерений, когда требуется подключить других людей к сфере ваших интересов. Вместе с тем в середине недели ваши личные инициативы могут столкнуться с препятствиями. Воздержитесь от личных инициатив при решении семейных вопросов. Рекомендуется сдерживать свои амбиции и стараться не вступать в споры. Для того, чтобы оставаться убежденным человеком, вовсе не обязательно спорить с другими людьми и доказывать им свою правоту. Достаточно того, что вы сами за себя знаете, что вы правы. Это не лучшее время для приема гостей в своем доме, а также для посещения торжественных мероприятий. В конце недели хорошее время для крупных покупок. Однако, одновременно с этим, усилится ваш аппетит, и вы можете незаметно для самих себя набрать лишний вес.