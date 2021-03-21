Гребем деньги лопатой — финансовый гороскоп на 22-28 марта

На этой неделе самое время зарабатывать большие деньги.

Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени и способности дарить комфорт.

Тема приобретений, вещей, материальных удовольствий, денег и комфорта станет очень актуальна. Но невозможно реально понять, чего же вы хотите. Вы будете сгоряча хвататься за первое, второе, третье — и ни в чем не находить удовлетворения. Поэтому многие траты, совершенные на этой неделе, окажутся лишними — ни пользы, ни удовольствия. Исключение — пятница, день Верхнего соединения Венеры. Вы увидите результат тех выборов в деньгах и вещах, которые вы делали с начала лета. Что касается зарабатывания денег, то как раз сейчас, когда Венера не будет вас расслаблять, вы можете активно зарабатывать. Марс в Близнецах активизирует сферы торговли, посредничества, агрессивных продаж. Но из-за Меркурия в Рыбах, зарабатывать вы начнете активно, но плохо — будете часто ошибаться и сталкиваться с обманами.

Овен

Начало недели для Овнов складывается успешно. Вы сможете повысить производительность труда и увеличить доходы. Во многом это станет возможно благодаря вашей изобретательности и техническим талантам. Прекрасно поработаю те, кто работает на компьютере и автомобиле. Также увеличится количество заказов у фрилансеров. Середина недели может быть связана с осложнениями в торговле. Могут быть убытки и упущенная выгода из-за путаницы с поставкой товаров со складов. В деловых контактах тоже не все обстоит благополучно. Вам может поступить ложная информация, из-за которой могут быть приняты ошибочные решения. Не стоит доверять обещаниям. От новых деловых знакомств пока лучше воздержаться. В конце недели вы сможете прекрасно ориентироваться в происходящем и будете успешны в своих инициативах. Хорошее время для индивидуальных предпринимателей.

Телец

Тельцы в начале недели будут отличаться даром предвидения. Вы сможете интуитивно чувствовать, откуда могут придти неприятности. И своими действиями сможете заблаговременно уходить от ошибок и убытков. Прекрасное время для составления бизнес плана и работы с прицелом на перспективу. Однако в середине недели могут произойти события форс-мажорного свойства, в результате которых вы можете понести убытки. У бизнесменов не лучшее время для инвестиций в коллективные проекты. Собрание акционеров, проведенное в эти дни, может не оправдать ваших ожиданий. Работа в составе группы может привести к разногласиям и осложнениям. Старайтесь удерживать свои финансовые ресурсы от растраты. В конце недели вам могут предложить подработку на полставки, по совместительству или удаленно. Уровень дополнительных доходов может существенно вырасти и превысить доход от основной работы.

Близнецы

Близнецы в начале недели смогут установить доверительные отношения с начальством. Вам могут передавать выгодные и хорошо оплачиваемые заказы. Руководящие работники могут получить важную информацию, благодаря которой получат правильное представление о реальном положении дел. Это поможет вам в принятии взвешенных управленческих решений. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Середина недели складывается неблагоприятно для карьеры. Дело в том, что ваши личные инициативы могут войти в противоречие с мнением вышестоящего руководства. Попытка действовать самостоятельно может быть расценена как выход за рамки компетенции и самоуправство с самыми неприятными последствиями. Поэтому пока лучше не торопиться с инициативами. В конце недели вам сопутствует удача. Возможно, вам выдадут премию или избавят вас от рутинной и трудоемкой работы.

Рак

Ракам в начале недели звезды советуют активнее включаться в обмен мнениями. Чем больше вы получите новых профессиональных знаний, тем выше будет ваш авторитет и уровень квалификации. Умение решать сложные технические вопросы сейчас станет для вас доступным. Полагайтесь на поддержку единомышленников. В середине недели могут произойти осложнения в делах. Представители фискальных властей могут усилить внимание к вашей работе и устроить вам проверки, ревизии, контрольные закупки. Нарушения норм закона и служебных инструкций не останутся незамеченными. Старайтесь своевременно оплачивать счета в счет погашения банковских кредитов. Большая просрочка может привести к блокированию банковской карты и принудительному изъятию средств. В конце недели вам может поступить предложение новой работы. Также вы можете получить более широкие полномочия на текущей работе.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности, в начале недели будут способны провести эффективные изменения. Некоторые неэффективные статьи расходов могут быть урезаны. Также это хорошее время для кадровых перестановок и технической модернизации. Старайтесь добиться обновления в своем хозяйстве. Середина недели может быть связана с внезапными происшествиями форс-мажорного свойства. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок оборудования и аварийных ситуаций. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности – есть риск производственного травматизма. другая потенциально проблемная тема связана с финансовой нестабильностью. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Вложенные вами средства могут не окупиться и бесследно исчезнуть. Также могут быть задержки с проведение оплаты и блокировки банковских счетов. В конце недели уделите время для приобретения профессиональных знаний – вы сможете повысить уровень своей квалификации.

Дева

В начале недели Девы преуспеют в деловом партнерском сотрудничестве. Успешно проходят переговоры. Можно подписывать соглашения с иностранцами. Также это хорошее время для публичной деятельности, рекламных мероприятий и урегулирования юридических споров. Хорошее время для публикации статей в интернете. Все это будет способствовать укреплению вашей деловой репутации. В середине недели внешние обстоятельства могут осложниться и вам станет труднее добиваться результата. Вы будете ощущать сопротивление своим инициативам со стороны деловых партнеров и вышестоящего руководства. В сфере услуг не исключены конфликтные ситуации с клиентами. На вас могут пожаловаться начальству, что не повысит вашего рейтинга в глазах руководства. В конце недели могут быть финансовые удачи. Может поступить платеж в счет перечисления партнерских выплат. Также клиенты могут оплатить крупную покупку вашего товара.

Весы

Весам в начале недели рекомендуется уделять больше внимания техническим тонкостям в своей работе. Чем больше технических приемов и навыков вы приобретете, тем выше станет ваша квалификация. Успешно поработают мастера сервисных центров, изобретатели, рационализаторы, инженеры. Хорошо проходит стажировка на новом месте работы. Середина недели может быть связана с конфликтными ситуациями в трудовом коллективе. Старайтесь не браться за слишком сложную и трудоемкую работу. Дело в том, что вашей квалификации может оказаться недостаточно для качественного и своевременного выполнения работы. Технические неполадки могут привести к служебным разбирательствам, что может негативно отразиться на вашей деловой репутации. В конце недели может быть заключена удачная сделка. Также вам может потупить выгодный заказ.

Скорпион

В начале недели Скорпионы смогут проявить свои возросшие творческие способности при выполнении индивидуальных услуг. Наиболее успешные сферы деятельности связаны с индустрией моды, отдыха и развлечений. Ориентируйте себя на то, чтобы привнести в жизнь своих клиентов радость, красоту, здоровье и оптимизм. Также могут успешно проходить переговоры. Середина недели может быть связана с финансовой нестабильностью. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты. Азартное желание получить сверхдоходы от финансовых спекуляций может сыграть с вами злую шутку – вместо доходов вы можете получить убытки. Особенно это относится к игрокам на валютной и фондовой бирже. В конце недели прекрасное время для выполнения текущей работы. С коллегами по трудовому коллективу могут установиться уважительные и доброжелательные отношения.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели будет весьма конструктивный настрой. Вы сможете преуспеть в текущих делах и оперативно решить ванные вопросы. Во многом это станет возможным вашим техническим талантам и умению использовать имеющуюся у вас технику по максимуму. Особенно это касается офисных служащих, работающих на компьютере. Середина недели может быть связана с осложнениями в деловом партнерском сотрудничестве. В зону риска могут попасть ранее достигнутые договоренности. Кто-то из деловых партнеров может нарушить действующие соглашения и это может негативно отразиться на результатах вашей работы. Не лучшее время для работы строителей, коммунальщиков и риелторов. Не торопитесь подписывать договор на аренду. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия. В конце недели ждите удачи от финансовых спекуляций. Хорошее время для представителей творческих профессий.

Козерог

В начале недели Козероги смогут расширить и укрепить свои деловые контакты. Успешно идут дела в торговле и на транспорте. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и увеличить число клиентов и подписчиков. Можно проводить эксперименты в поисках усовершенствования стиля и методов в работе. Со всем этим следует поторопиться, потому что в середине недели ситуация в делах может осложниться. Могут срываться деловые контакты, поездки и торговые сделки. В вашей работе могут возникнуть помехи. Вас могут отвлекать от выполнения текущей работы посторонними телефонными звонками и разговорами. Переключаясь на решение чужих вопросов вы рискуете потерять много времени, предназначенного для вашей работы. Так вы можете не справиться с возложенными обязанностями. Отношения с коллегами по трудовому коллективу оставляют желать лучшего.

Водолей

В начале недели доходы Водолеев будут прирастать за счет ресурса недвижимости. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков, риелторов и дизайнеров по интерьеры. Можно сдавать жилье и офисы в аренду, приобретать участки земли под застройку. Хорошо поработают представители семейного бизнеса. Вместе с тем в середине недели могут произойти осложнения. В первую очередь возрастает риск убытков из-за финансовых спекуляций. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные проекты и играть на валютной бирже. Ваши ожидания получить доходы на разнице цен и котировок могут не оправдаться. И в целом сейчас вам будете нелегко определить правильное направление для выгодных инвестиций. Поэтому вероятность убытков с любыми финансовыми операциями сейчас велика. В конце недели может произойти деловое знакомство с человеком, который будет вам полезен. Также это хорошее время для заключения торговой сделки.

Рыбы

В начале недели типичные Рыбы смогут увеличить число полезных деловых контактов. Вы будете эффективными в аналитической работе с информационными потоками. Своевременное поступление достоверной информации поможет вам в выработке правильных решений. Активизируются торговые операции и транспортные услуги. В середине недели ваши инициативы могут столкнуться с препятствиями. Чтобы избежать осложнений старайтесь в своих поступках учитывать не только свои личные интересы, но и интересы других людей, которых вы можете затронуть. Именно из-за этого вы можете столкнуться с противодействием. Особенно сложные отношения могут сложиться в семейном бизнесе. При работе на стройке не забывайте о правилах техники безопасности – есть риск травматизма. В конце недели вам может поступить крупная сумма денег. Это может быть оплата за ранее проделанную работу, а также возврат долга. Удачное время для покупок.