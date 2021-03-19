Топ-3 самых неуравновешенных знака зодиака

Они больно ранят окружающих обидными фразами и ведут себя так, словно все вокруг им должны
Всегда ли вы держите эмоции под контролем?
В гороскопе есть 3 знака зодиака, которым стоит подлечить нервную систему. Они больно ранят окружающих обидными фразами и ведут себя так, словно все вокруг им должны.
В мире столько соблазнов и искушений, перед которым огненный знак не сможет устоять. Для него не существуют правила и этические нормы. Если Стрелец чего-то захотел, он добьется желаемого любой ценой. Находиться рядом с ним в этот момент – не лучшее решение. Стрелец крушит все на пути к цели и обрушивает на стоящих рядом водопад критики и колких замечаний.
Эталон несдержанности. Ворчливый брюзга. Знаку важно, чтобы последнее слово оставалось за ним. Жестко критикует всех, кто не разделяет его мнение. Не интересуется чувствами других и больно ранит близких обидными фразами. Переубедить Овна – невыполнимая задача. Дурной характер знака заставляет его вспыхивать вспышками гнева буквально каждую минуту.
Не обольщайтесь на его счет и не думайте, что Лев не сможет закатить грандиозный скандал. Со стороны знак может показаться вполне миролюбивым и спокойным. На самом деле в нем бушует океан страстей, который в любой момент готов вырваться на волю. Пока Лев чувствует себя в безопасности, он спокоен и невозмутим. Едва на горизонте появится соперник, который готов сбросить его с королевского трона, Лев превращается в мстительного злодея и разрушает все на своем пути.
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