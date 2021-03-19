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Какие знаки зодиака всегда несчастны в любви

19 марта 2021ГороскопыЭкспресс газета

Астрологи рассказали о том, каким знакам зодиака совсем не везет в любви.

Какие знаки зодиака всегда несчастны в любви
Фото: depositphotos

Не всем людям удается успешно устроить личную жизнь и найти свою вторую половинку.

Кому-то постоянно приходится переживать расставания и предательства, а кто-то просто никак не может встретить свою пару. Астрологи рассказали о том, каким знакам зодиака совсем не везет в любви.

Телец

Тельца трудно превзойти в бизнесе — он готов покорять новые вершины и идти вперед несмотря ни на что, поэтому в его карьере все складывается как нельзя лучше. Как ни парадоксально, в личной жизни Тельцам не хватает как раз немного решительности и нужных слов. Они часто проходят мимо «того самого» человека, считая его просто другом. Астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака обращать побольше внимания на людей из близкого окружения.

Близнецы

Своей настойчивостью Близнецы часто рушат отношения, которые сами до этого тщательно и долго выстраивали. Часто представители этого созвездия вбивают себе в голову, что их нынешний возлюбленный им не подходит, хоть на деле это и не так, и пара распадается. Очарованный Близнец видит в избраннике то, что хочет видеть, а потом происходит жестокое столкновение с реальностью и тяжелый разрыв. Тем не менее астрологи уверены, что Близнец может встретить подходящего человека, пусть и не сразу.

Скорпион

Скорпионам, которые хотят найти свое счастье, стоит почаще держать язык за зубами и поучиться чувству такта. Их романтические отношения заканчиваются очень быстро, поскольку Скорпионы привыкли слишком прямо и резко говорить обо всех недостатках, которые они видят в партнере, — это мало кому понравится. Властный и прямолинейный характер не дает представителям этого знака обрести счастье в семейной жизни.

Рыбы

Рыбы — натуры нежные и порой чересчур романтичные. Они всю свою жизнь находятся в поиске «настоящей любви», идеализируя тех, кто этого совсем не достоин, и, будучи в розовых очках, в упор не замечают тех, кто подошел бы им. Многочисленные неудачные романы разбивают Рыбам сердце, и они еще долго горюют, не имея возможности вступить в новые отношения. Специалисты советуют Рыбам постараться «отключить» эмоции при выборе партнера и хотя бы ненадолго включить холодный рассудок.

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