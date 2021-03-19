Жизнь подсказывает новый ход — любовный гороскоп на 20 марта

В этот день вы стоит присмотреться к любовным обстоятельствам. Возможно, вас перенаправляет Вселенная.

В этот день вы стоит присмотреться к любовным обстоятельствам. Возможно, вас перенаправляет Вселенная.

Овен

Сегодня у Овнов оптимистичный настрой, но на романтические отношения он может не распространиться. Возможна заминка, сомнение в чувствах партнера, неопределенность в собственных симпатиях и намерениях. Звезды советуют не бежать впереди паровоза, новый шаг в личной жизни будет преждевременным.

Телец

Сегодня звезды предостерегают Тельцов от залипания в приятной, но уже не продуктивной фазе отношений. Что-то меняется и надо уловить смену ветра, чтобы не остаться у разбитого корыта. Продолжая предаваться своим недавним фантазиям, вы рискуете на всех парусах влететь в бухту под названием «тупик».

Близнецы

Сегодня звезды настоятельно советуют Близнецам отложить все мероприятия романтического свойства и не поддаваться эмоциям. Самое время попрощаться с тем, кто играл на ваших чувствах, держа вас в неведении. Не жалейте об этом: вскоре либо он (она) признает свою ошибку, либо вы заведете новый роман.

Рак

Ракам-мечтателям пора проститься с эфемерным любовным идеалом. Неудачи, разлуки и осечки будут небесполезны, так как преподадут им урок и расширят кругозор на будущее. Столкнувшись с разочарованием, они получат от судьбы знак, а от людей совет. В гармоничной паре назреет новая страница отношений.

Лев

Сегодня Львам предстоит отбросить последние сомнения и остаточные страхи, которые мешали им добиться любви. Львам, потерпевшим поражение, звезды намекают, что раны залечены и пора выходить из укрытия. Но вряд ли стоит брать сразу высокий темп. Оцените обстановку и наметьте варианты стратегии.

Дева

Сегодня Девам не стоит оставаться один на один с любовным страхом или разочарованием. Многим Девам будет нелегко самим выйти из порочной игры, даже если звучит сирена и мигает красный сигнал опасности. Чтобы сохранить отношения, важно сосредоточиться на моментах согласия и избегать «острых углов».

Весы

Весам этот день поможет попрощаться с полосой заминок, выйти из «башни рапунцели» или другого укрытия. В отношениях лучше уступить первый ход второй стороне: даже если у вас партнерский союз, а не патриархальная иерархия, лидер может быть только один - и, похоже, ваш партнер считает, что это не вы.

Скорпион

Сегодня любовные успехи Скорпионов не слишком прочны, а некоторые их «достижения» откровенно сомнительны. Если между партнерами нет доверия, мелкие роковые оплошности грозят привести к непониманию и расставанию, при этом останется немало вопросов без ответов. Начинать отношения не рекомендуется.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет выпутаться из расставленных сетей, разорвать порочный круг обмана или собственных иллюзий. Истинная любовь под влиянием сегодняшних событий получит новый позитивный импульс, а «больные» отношения будет проще оставить в прошлом. Важно не поддаваться тайным сомнениям.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги «готовы к услугам» и могут несколько в этом перестараться. Звезды намекают, что чрезмерная услужливость создаст о вас ложное впечатление, а если вы будете упорствовать, погасит ваше сексуальное обаяние. Удобная вам фаза в отношениях заканчивается, будьте осторожны.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи не видят смысла менять тактику, так как она дает им плоды. Звезды одобряют такую последовательность и советуют продолжать в том же духе: рано или поздно, ваша политика приведет к счастью. Этот день добавит энергии и подскажет дополнительные удачные ходы в любовной игре.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам вредно закрывать глаза на очевидное. Если в любви вы безнадежный идеалист или явный банкрот, признайте это. С другой стороны, не стоит обесценивать свои мечты, победы и красивые маневры: это мотив к дальнейшим действиям. Если жизнь подсказывает новый ход, рассмотрите его.