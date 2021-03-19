Меньше слушайте других — финансовый гороскоп на 20 марта

Сегодня стоит опираться только на свое мнение, не прислушиваясь к чужому вовсе.

Сегодня стоит опираться только на свое мнение, не прислушиваясь к чужому вовсе.

Овен

У Овнов этот день складывается благоприятно для работы, связанной с исследовательской деятельностью любого рода. Успешно поработают ученые, программисты, детективы, конструкторы. Ваш пытливый разум будет весьма проницательным. Не рекомендуется проявлять инициативу в тех вопросах, которые требуют принятия волевых решений. Всегда лучше договариваться, а не оказывать давление.

Телец

У Тельцов сегодня усиливается способность к коллективному взаимодействию любого рода. Вы поймете, что слаженная работа в составе группы единомышленников может быстрее привести вас к результату. Профессиональной деятельностью тоже лучше заниматься в коллективе – так вы добьетесь большей эффективности. Хорошо работать с прицелом на будущее, на получение результата в перспективе.

Близнецы

Сегодня весьма многообещающий день для типичных Близнецов, которые долгое время пребывали в ожидании назначения на более высокую должность. Ваши ожидания могут оправдаться. Также это хорошее время для деловых контактов с вышестоящим руководством. Например, вы можете подавать начальству докладные записки с предложениями по усовершенствованию работы.

Рак

Это хороший день для восполнения пробелов в профессиональных знаниях. Благодаря усилению интеллектуальных способностей и хорошим отношениям с коллегами, вы сможете повысить уровень своей квалификации. А вот для контактов с начальством день неблагоприятен. Возможно, на вас попытаются оказать давление. Не допускайте нарушений трудовой дисциплины.

Лев

Для Львов сегодня очень важно поддерживать деловую репутацию на должном уровне. Старайтесь действовать открыто и не допускать нарушений норм закона. Не исключены проверки со стороны контролирующих органов. Также могут возникать неприятности с кредиторами при задержке платежей. Успешно пройдет день для работников банков и страховых агентств.

Дева

Девы сегодня преуспеют в деловом партнерском сотрудничестве. Работники сферы услуг смогут легко улавливать и удовлетворять пожелания клиентов, чем заслужат множество благодарных отзывов. Также это хороший день для любых видов публичной деятельности: выступлений со сцены, сдачи экзаменов, зачетов, прохождения переаттестации.

Весы

Звезды советуют Весам сосредоточиться на выполнении текущих профессиональных обязанностей. Главное условие для успеха – это своевременное выполнение запланированной по графику работы. Методичный труд даст положительный результат. Однако при работе с клиентами вы не застрахованы от осложнений. Могут быть рекламации и жалобы.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют творчески подходить к своей работе. Не бойтесь экспериментировать, искать и тестировать новые методы работы. Благодаря возросшей изобретательности и фантазии вы найдете более эффективные способы работы. В отношениях с коллегами могут быть сложности. Не позволяйте себе высказывать критические замечания в адрес коллег.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется более основательно подходить к делам. Это хороший день для строительных работ, выполнения услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, проведения сделок с недвижимостью. Но при этом не забывайте о требованиях к качеству чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать. Игрокам на фондовой и валютной бирже звезды советуют воздерживаться от рисков.

Козерог

Козероги в этот день могут почувствовать усиление умственных способностей, что позволит успешно решать текущие вопросы и повышать уровень квалификации. Вы без особых проблем сможете усвоить большой объем информации и подтвердить уровень своих знаний на экзаменах, зачетах, при тестировании и на собеседованиях. Ускоряется работа с документами.

Водолей

Водолеям удастся увеличить уровень доходов при условии, что вы сможете сконцентрироваться только на текущей работе. Крайне важно не позволять никому отвлекать себя от работы посторонними разговорами. А это будет весьма непросто, поскольку ваш мобильный телефон может звонить не умолкая. Потеря рабочего времени является невосполнимым ресурсом.

Рыбы

Прекрасный день для Рыб, привыкших к самостоятельной деятельности. Никого не слушайте и принимайте решения, только руководствуясь исключительно своим мнением – в этом случае вы не ошибетесь. Доходы могут вырасти, однако вы не застрахованы от еще больших вынужденных расходов. В финансовом смысле важно не столько увеличить доход, сколько сохранить имеющиеся деньги от растраты.