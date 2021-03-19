Смело шагаем вперед — гороскоп на 20 марта

День добавляет энергии, удачи и позитива, помогает частично преодолеть сомнения.

7-8 лунные сутки. День добавляет энергии, удачи и позитива, помогает частично преодолеть сомнения, развеять иллюзии, разорвать порочный круг нечестных игр.

Луна в Близнецах поддерживает интерес к выбранному направлению, подстегивает любопытство, поощряет тягу к общению, дружбе и расширению кругозора. Возможен излишний романтизм, идеализм, доля мнительности и суеверий. Ингрессия Солнца в знак Овна дает дополнительные возможности персонального роста и продвижения, помогает стать смелее и лично включиться в идущие процессы. Возможны кадровые перестановки, выход из тени важных персон или появление новых лидеров.

Овен

Сегодня у Овнов прибавляется энергии, возрастает их конкурентоспособность. Внешние обстоятельства обеспечивают им простор для маневра и повышают их уверенность в себе. Будет естественным желание стать заметнее, выбиться в лидеры или затеять свою игру. «Второе дыхание» позволит им существенно продвинуться на выбранном накануне пути, поработать на будущее или поддержать связь с влиятельной силой.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам «ковать железо, пока горячо». Если сделать долгую паузу, будет проблематично вновь набрать скорость или наладить связь. Не стоит откладывать контакт с работодателем, с людьми, влияющими на вашу карьеру. А вот в материальном лучше притормозить: вероятна утечка средств, может разочаровать приобретение или сделка. Возможна заминка в любовных или других личных делах.

Близнецы

Сегодня Близнецам сопутствуют вдохновение и удача. Обстоятельства не раз исправят их ошибки или отведут от них беду. Активизируется друг, готовый помочь словом и делом. Самой ценной станет техническая и моральная поддержка. Что касается денег и личных симпатий, звезды советуют быть настороже: тот, кто потакает вашим слабостям, ослабляет и ваши позиции, а сочувствовать вам может с тайным умыслом.

Рак

Сегодня звезды предостерегают Раков от излишней независимости. Если они хотят, чтобы их не покидала удача, им следует вплоть до ночи оставаться «в потоке», придерживаться общепринятых идей и правил. Не стоит выруливать на встречную полосу или навязывать окружающим свои идеалы. Желательно следить за переменами в сфере карьеры, в том числе, за маневрами конкретных людей (коллег, начальника).

Лев

Для Львов это день выхода на новую орбиту или возврата на прежнюю. Полет не будет ровным, возможны неувязки (заминка с ресурсами, остаточные страхи и комплексы). Неплохой день для первого шага в задуманном направлении: вас ждет поддержка, ваши действия будут эффективными и правомерными. Хороший старт поможет вам избавиться от шлейфа недавнего негатива, восстановить форму или разогнать скорость.

Дева

Сегодня Девы не останутся один на один с трудностями. Поддержка вероятнее «снизу»: от команды подчиненных, учеников, пациентов или дружелюбного персонала. Не стоит ждать поворота к честной игре от тех, кто пытался вас обмануть или вами воспользоваться. Стоит присмотреться к окружению: вероятно, в нем есть человек с неоднозначной позицией, который может быть полезен вам в карьерных вопросах.

Весы

Сегодня Весы могут позволить себе долю авантюризма: им повезет даже вдали от дома, на незнакомом пути. Неплохой день для контактов с иностранцами и авторитетами, но есть риск заминок и недоразумений. В значимых личных и деловых отношениях назрел новый этап. Даже если в них декларируется игра на равных, учитывайте тягу своего партнера к лидерству и не мешайте ему иногда приосаниться на вашем фоне.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не прочь рискнуть или пойти на мини-авантюру, так как чувствуют, что им многое удается или сходит с рук. Возможна поддержка со стороны друзей, семьи, учителя, тренера. Циклу начатых занятий можно дать дополнительный импульс. Неплохой момент для выхода на дополнительную работу, включения в ритм побочных дел. Тупики и утечки вероятнее в любви, в сфере бизнеса, налогов и финансов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ловко держат удар. В них пробуждается спортивный дух. Многим Стрельцам удастся выйти достойно из плохой игры, вывести на чистую воду оппонента-лгуна или мошенника. Однако сохранится остаточное недопонимание в сфере личных интимных тем и останется повод для сплетен. Звезды советуют не «залипать» на бессмысленных диалогах, рвать порочный круг интриг, недомолвок или мнимых симпатий.

Козерог

Сегодня Козероги вынуждены заниматься рутиной, но вполне могут втянуться в скучный процесс и почувствовать неожиданный азарт. Аналогичный настрой возможен у их помощников или подопечных. Войдя во вкус, многие Козероги не смогут остановиться (особенно, если получается освоить новый полезный навык или назревает материальное поощрение). Звезды советуют не увлекаться, иначе напомнит о себе здоровье.

Водолей

Этот день воздействует на Водолеев позитивно, так как добавляет им энергии и дает еще одну степень свободы. Также, судьба может послать им расторопного помощника или веселого товарища в путешествии. Начинания этих суток дают им дополнительный шанс поднять свой авторитет в глазах близкого окружения, детей, учеников. Неплохой момент для начала поездки, нового раунда игры или тренировочного цикла.

Рыбы

Сегодня звезды дарят Рыбам тайную поддержку, но пользоваться ею те смогут лишь с холодной головой. Рыбы, погруженные в переживания, будут отрицать очевидное и слышать в любой подсказке то, что хотят услышать. Они предпочтут утонуть в море своих иллюзий, но не заметить посланную им лодку здравого смысла. Необходимые дела стоит поручить друзьям или домочадцам, они справятся с ними намного лучше.