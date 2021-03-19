Астролог рассказала, кто рискует растолстеть в 2021 году

Им понадобится приложить больше усилий, чтобы похудеть или остаться в форме.

Астролог Василиса Володина на своей странице в социальной сети Instagram предупредила представительниц прекрасного пола, которые рискуют поправиться в этом году.

Им понадобится приложить больше усилий, чтобы похудеть или остаться в форме.

В течение 2021 года есть риски набрать вес у тех, кто родился в любом году в указанные даты: с 9 по 14 января, с 7 по 13 февраля, с 9 по 15 марта, с 8 по 14 апреля, с 9 по 15 мая, с 9 по 15 июня, с 11 по 17 июля, с 11 по 18 августа, с 11 по 17 сентября, с 12 по 18 октября, с 11 по 16 ноября, с 11 по 16 декабря.

Астролог отметила, что у рожденных в эти даты женщин Нептун будет аспектировать Солнце. Такое положение звезд ведет к повышенной тяге к сладкому и нарушает гормональный обмен, который увеличивает аппетит.