Астролог рассказала, как найти общий язык со свекровью

Каким образом бороться с токсичными свекровями в зависимости от их знака зодиака.

Часто бывает так, что матери не принимают избранниц своих сыновей. Астролог Юлиана Миляева рассказала, как бороться с токсичными свекровями в зависимости от их знака зодиака.

Свекровь-Овен находится в тройке самых токсичных родственников из всего зодиакального круга. Астролог советует держать дистанцию и проявлять железную выдержку до момента рождения ребенка. После этого отношение свекрови сменится на противоположное.

Свекрови этого знака зодиака делятся на два типа: мучающие сына и его избранницу гиперопекой и практически родные матери. Тельцы очень добрые, однако до того момента, пока точно знают, что спутница их сына не притворяется и действительно его любит. Для того чтобы найти общий язык со свекровью-Тельцом, стоит проявить вежливость и заботу.

С ними стоит быть радостными, общительными и общаться на равных. Со свекровями-Близнецами можно вполне стать лучшими подружками. Однако дружба будет длиться до того момента, пока спутница сына будет казаться свекрови достаточно веселой.

Еще один знак зодиака, под которым рождаются токсичные свекрови. Она будет звонить своем сыну по десять раз на дню, уточняя, покушал ли он и тепло ли одет. Победить такую женщину можно исключительно игрой на опережение. Астролог советует девушкам самим напрашиваться в гости, душить заботой и гиперопекой, постоянно звонить и интересоваться, не нужно ли свекрови что-нибудь.

У свекрови-Льва настолько насыщенная жизнь, что в ней нет времени для того, чтобы лезть в отношения своего сына с женой. Ей нужно строить карьеру, заигрывать с мужчинами, так что ей будет просто некогда. Однако и помогать она не собирается. Не ожидайте от нее, что она согласится просто так посидеть со своими внуками.

Представительницы этого знака зодиака будут вести себя с избранницами своего сына точно так же, как с ними вела в свое время их свекровь. В случае токсичного варианта победить ее можно будет исключительно полной безупречностью со своей стороны.

Свекровь-Весы — воплощение интеллигенции, так что от спутницы своего сына она будет требовать того же. Найти к ним подход легко: следует одеваться сдержанно, проявлять манеры аристократки, соблюдать чистоту речи. Неформалкам такая свекровь будет не очень рада.

Лучший союзник для любой девушки. Вряд ли она будет проявлять к избраннице своего сына какой-либо негатив, даже если она разведет дома свинарник и откажется рожать детей. Однако Скорпионы не переносят лжи, так что, если свекровь ее почует, отношение изменится на противоположное.

На свекровей этого знака зодиака не стоит рассчитывать, как на своих матерей. Они довольно приятны в общении, но особой поддержки своим сыновьям и их избранницам оказывать не будут.

Для свекровей-Козерогов сын всегда будет прав. Кроме того, она хороша во всем: она примет спутницу своего сына в семью, будет ее любить и поддерживать. Но не стоит искать у нее защиты, если вас обижает муж.

Свекрови, родившиеся под этим знаком зодиака, больше похожи на чудачек. У них может быть множество странных хобби — от составления натальных карт и эзотерики до походов по барам с подружками. Однако у них нет привычки лезть в личную жизнь своего сына.

Свекровь-Рыба — довольно милая женщина. Однако она в зависимости от настроения может превращаться в драматическую актрису и симулировать болезнь. Но это один из немногих знаков зодиака, который больше всего заинтересован в крепких семейных отношениях для своего сына, так что астрологи советуют расслабиться и быть собой.