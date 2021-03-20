Понимаем и исполняем свои желания — гороскоп на 21 марта

Также сегодня важно удержаться от ложных и запоздалых порывов.

8-9 лунные сутки. Сегодня утром важно удержаться от ложных и запоздалых порывов.

Вечером ингрессия Луны в Рак не даст полной ясности, но поможет лучше понять свои желания и учесть нужды других людей (особенно, близких). Наступит час семейных бесед, приватной переписки, тайных подсказок. В сообщениях полезно поискать подтекст. Главной темой вечера может стать выбор, компромисс, сравнение вариантов. Возможны перепады настроений и вкусов. К эмоциям, симпатиям и чутью стоит добавить объективный взгляд: профессиональную оценку, официальную экспертизу. Нежелательно спешить с куплей-продажей, подписанием договора.

Овен

Сегодня новый импульс в жизни Овнов получит продолжение. Добавит энергии еще одно приятное событие (или его предвкушение). Центральной темой может стать покупка, внешность, доход, сфера любовных симпатий, личный комфорт или домашний уклад. Готовых решений не будет, многие Овны окажутся перед выбором. Не стоит «гнаться за двумя зайцами», лучше взвесить варианты. Основные события ожидаются вечером.

Телец

Сегодня Тельцам ясен новый тренд в целом, но от них ускользают детали. Момент неоднозначный: подарок судьбы может нести в нагрузку плохой сюрприз, а негатив иметь скрытый плюс. Желательно не довольствоваться первым поверхностным впечатлением, интересоваться второй стороной медали и возможными побочными эффектами. Особенно, если речь о здоровье, диете, красоте, доходе, «тылах», личных симпатиях.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы склонны повиноваться своим привычкам или минутным прихотям. Звезды говорят, что в это время лучше не доверять своим импульсам: легко угодить в профессиональный тупик, зря потратить деньги, сделать неверную ставку. Важные решения, покупки и целевые контакты лучше перенести на вечер: станет яснее набор предложений и вариантов, возможны новости и удачные находки.

Рак

Сегодня Раки оживятся к вечеру: в это время оформятся внешние тенденции, задевающие их интересы, у них появится новая или альтернативная цель. Поток новостей даст тему для разговоров. «Маяком» может стать конкретная персона (скорее женская). Возможны финансовые заминки, момент распутья в карьере или любви. Непростой момент для выбора должности, жилья, имиджа, для эстетических и правовых решений.

Лев

Сегодня у Львов появится дополнительный источник вдохновения, или с пути будет убрано еще одно препятствие. Что-то приятное может случиться вдали от их дома, но близко к их интересам. Может порадовать смягчающая поправка к закону, наличие выбора, симпатия партнера. Наметится полоса любовных или иных удач. Но насладиться хорошей переменой в полной мере им не удастся, придется ждать несколько дней.

Дева

Девам звезды советуют удвоить осмотрительность в любовных делах, а также в юридической и финансовой области, в вопросах, связанных с внешностью, здоровьем и эстетическим выбором. В названных сферах полезно вооружиться надежными инструкциями и четкими критериями, чтобы не допустить роковой промах. Не обманывайтесь романтической или забавной оболочкой ситуации: все является лишь наполовину шуткой.

Весы

Весам пора подумать о своем «выходе на публику» - например, восстановлени связи с партнером или потенциальной клиентурой. Новый шаг к популярности наметился у Весов, чья профессия и образ жизни основаны на известности (политики, адвокаты, актеры). Но не стоит спешить: возможно, нужные люди или вы сами еще не определились с акцентами, имиджем и ролями. Рано подписывать контракт, вступать в союз.

Скорпион

Утром Скорпионам лучше исключить любые авантюры: это тупик. Вечером их сильные черты - чутье и дальновидность: они легко распознают отсроченную угрозу и выгоду, поймут подтекст сообщения. Но чтобы не ошибиться в сиюминутных делах, им придется ориентироваться не на свои ощущения, а на ситуацию - например, на последние изменения в работе или самочувствии. В таких вопросах важно не быть идеалистом.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам лишь маневрировать в заданных условиях. Не стоит предпринимать ничего серьезного: любая инициатива даст побочный эффект и не обеспечит прочного результата. Хорошим утешением в запутанной двойственной обстановке станет общий положительный тренд - например, в любви или творчестве. Желательно избегать резких движений и лихих виражей, стать деликатнее в отношениях.

Козерог

Утро Козероги могут посвятить рутине. Вечер заинтригует новостями, заставит учесть чужое мнение или нужды близких. Полезно обсудить неоднозначную ситуацию дома или в отношениях, чтобы найти в ней компромисс. Потребуется дипломатичность в быту, в сделках и консультациях. Настало не лучшее время для покупок и продаж. В выборе (в том числе, жилья) мало личных симпатий, нужна независимая экспертиза.

Водолей

Для Водолеев день начнется вполне удачно. Звезды советуют завершить начатое в первой половине дня, так как с приближением вечера в игру вступит новый нюанс. Возможно, это будет неожиданное семейное обстоятельство, очередная домашняя или служебная необходимость, недомогание. Приятные по смыслу события могут стартовать с неудачной ноты. Не стоит рассчитывать на полный комфорт в дороге, на свидании.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше воздержаться от важных дел и шоппинга. Обстоятельства помешают твердости решений и последовательности действий. Утром многие Рыбы будут чувствовать себя неуютно, их преобладающим настроением может быть раздражение или разочарование. Вечер добавит им общительности, проницательности и душевного комфорта, но не удачи в делах, легкость выбора и достижения цели будет обманчива.