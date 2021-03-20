Обмениваемся "ошибками" — финансовый гороскоп на 21 марта

Сегодня очень важно рассказать свой карьерный путь коллеге, и послушать его историю.

Сегодня очень важно рассказать свой карьерный путь коллеге, и послушать его историю.

Овен

У Овнов благоприятный день для оформления документов на получение ипотечного кредита или банковской ссуды. Успешно решаются финансовые вопросы, без задержек приходят платежи на банковские счета. Однако в течение дня вы можете столкнуться с небольшими препятствиями, причину которых установить не удастся. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее раскрывать свои предпринимательские способности. Контакты с окружающими будут вам не только полезны, но и выгодны. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает с информацией, документами, часто бывает в деловых поездках. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов.

Близнецы

Это хороший день для Близнецов, проходящих производственную практику или стажировку. Не стесняйтесь советоваться с опытными коллегами по непонятным вам вопросам – это день наработки опыта и навыков. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивные. Вместе с тем по мере возможности старайтесь реже пересекаться с начальством.

Рак

Раки сегодня будут настроены на эмоциональную и творческую волну. Вам в голову будут приходить ценные идеи, которые имеет смысл запомнить или записать – в дальнейшем они могут оказаться полезными. Отличное время для обмена валюты. Руководящим работникам рекомендуется не торопиться с принятием важных решений.

Лев

Львам, работающим в офисе с документами, рекомендуется сосредоточиться на подготовке итоговых отчетов. Работа с цифрами пойдет у вас легко и без осложнений. Также в этот день возрастает положительная роль родственников в вашей деловой активности, вы можете получить материальную помощь. Хорошо пойдут дела у строителей и коммунальщиков.

Дева

Девам рекомендуется использовать этот день для расширения и укрепления деловых связей. Вы легко сможете входить в контакт с интересующими вас людьми и находить темы для взаимовыгодного сотрудничества. Можно назначать и проводить деловые свидания с перспективой перехода отношений в деловое партнерство. Особенно успешно пойдет работа у водителей транспортных средств.

Весы

Весам удастся увеличить уровень доходов за счет использования своих знаний и деловых связей. Также вам будет помогать вышестоящее начальство. А вот с коллегами может возникнуть недопонимание. Вам будет сложно навести порядок в делах из-за множества отвлекающих моментов. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами – есть риск производственного травматизма.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют использовать свободное время для саморазвития. Усиливается ваша тяга к знаниям, кругозор и интеллектуальная активность. Студентам вузов не составит труда усвоить учебный материал. Успешно пойдут дела у тех, кто находится в командировке. Вместе с тем бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты.

Стрелец

Стрельцам в течение дня может поступить ценная информация из конфиденциальных источников. Удачнее всего пойдут дела, требующие режима секретности, скрытности. Можно заниматься выполнением частных заказов, урегулировать вопросы с представителями налоговой службы. Быстрым темпом пойдут те дела, где у вас есть влиятельные покровители.

Козерог

Козерогам рекомендуется работать в составе группы и активнее входить в коллективную деятельность. У вас может усилиться интуиция, может проявиться дар предвидения, что поможет вам избежать ошибочных действий. Можно заниматься проектно-конструкторской работой, планированием. Работа с прицелом на перспективу, на получение выгоды в будущем, пойдет успешно.

Водолей

Водолеям рекомендуется вступать в контакт с начальством по любым интересующим вас вопросам. Вы получите исчерпывающие ответы. Можно ставить перед начальством вопросы об улучшении условий труда на рабочем месте. Также это благоприятный день для безработных, занятых поисками работы. Можно обзванивать телефоны работодателей по объявлениям и ходить на собеседования.

Рыбы

Рыбам звезды советуют обмениваться профессиональными знаниями и опытом с коллегами. Успешно проходит обучения на курсах повышения квалификации и в аудиториях вузов. Вместе с тем это не лучший день для проявления инициативы в новых делах и начинаниях. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.