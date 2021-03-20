Все не так просто — любовный гороскоп на 21 марта

Сегодня будет сложно высказать второй половинки как претензии, так и чувства.

Сегодня будет сложно высказать второй половинки как претензии, так и чувства.

Овен

Сегодня Овны переворачивают страницу в любовной истории и готовы выйти в ней на следующий уровень. При этом им придется сделать выбор и распутать целый клубок важных для них факторов. Может быть задет вопрос внешности, денег, домашнего уклада, личного комфорта. Нужно время на взвешивание вариантов.

Телец

Тельцам жизнь предлагает новое увлечение или нестандартный формат отношений. Звезды советуют не доверять первому взгляду и повнимательнее рассмотреть предложение: это задача на сообразительность. Приятный подарок может быть «троянским конем», а неказистый с виду вариант стать истинной находкой.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам напрячь волю и отложить все решения в сфере романтических отношений на вечер. Ранние маневры грозят завести вас в тупик или в болото иллюзий. Напрасно растратив утром время, деньги или сокровища своей души, вы лишите себя энергии в новом удачном раунде игры.

Рак

Сегодня влюбленные Раки перед выбором. Если вы не можете выбрать что-то одно, берите все - но лишь если это вещи, образы или отвлеченные сценарии. При интересе к двум живым реальным людям будьте дипломатичнее и аккуратнее в закулисных маневрах (особенно, если у вас личная симпатия к начальству).

Лев

Сегодня звезды дарят влюбленным Львам не только надежду, но и конкретные перемены и новые реальные возможности. Если ситуация окажется не слишком благоприятной и заставит вас отложить хороший план, не сетуйте на заминку: несколько дней - ничто по сравнению с прошедшими несколькими неделями.

Дева

Девам стоит стать осмотрительнее в любовных делах: судьба готовит им новую ловушку, под соусом романтики, приключения или шутки. Не обольщайтесь приятным выбором: под яркими фантиками далеко не конфетки. Любой приз может оказаться с изъяном, быть провокацией или источником ваших будущих проблем.

Весы

Весы вступают в период любовной взаимности. Некоторые Весы вновь встанут перед выбором, льстящим их самооценке. Общая перспектива радует, но пока что-то препятствует полной гармонии. Возьмите паузу, подумайте над балансом ролей и своим образом в отношениях, взгляните на себя глазами партнера.

Скорпион

Сегодня Скорпионам легко оступиться в делах сердечных. Любая суета может оказаться напрасной. Двойная осмотрительность нужна в изначально сложной ситуации: лишний маневр туже затянет петлю или приблизит кризис. Опасно быть идеалистом и опираться на свои ощущения, исходите из требований момента.

Стрелец

Стрельцов звезды спешат обрадовать положительной тенденцией в любовных делах: она вне сомнений. Но и без «ложки дегтя» не обойдется: в ближайшие дня ситуация неоднозначна и местами запутана. Чтобы не создавать мини-бурь в эмоциональном поле отношений, не делайте резких движений и будьте деликатнее.

Козерог

Влюбленным Козерогам предстоит найти компромисс. Возникшая дилемма не решается с помощью одних лишь личных симпатий. Чтобы чаши весов склонились в нужную сторону, надо включить в себе аналитика и хладнокровно провести «независимую экспертизу». Еще один ключ к гармонии отношений - дипломатичность.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям следовать своей тактике в любви утром, а к вечеру «уйти с радаров». Даже при удачном повороте игры лучше взять паузу, так как обстоятельства снизят ее потенциал. Свидание, назначенное на поздний час, пройдет с помехами. Не лучший момент для близкого знакомства.

Рыбы

Сегодня Рыбам постоянно что-то мешает влюбиться или расстаться всерьез: погода, чужое поведение, перепады собственного настроения. Вечером многим Рыбам покажется, что они нашли точку опоры и оседлали волну любовной удачи, но их ждет неприятный сюрприз: все не так просто, как им вначале показалось.