Удача в деньгах — финансовый гороскоп на 22 марта

Сегодня финансы будут приходить к вам со всех сторон.

Сегодня финансы будут приходить к вам со всех сторон.

Овен

Овны сегодня смогут проявить свои лучшие качества предприимчивых и самостоятельных людей, способных на свободное творчество в реализации нестандартных задач. Успешно поработают те, кто имеет отношение к моде, дизайну, сетевому маркетингу и индустрии развлечений. Вы сможете предложить клиентам новые виды услуг, которые быстро получат популярность.

Телец

Тельцам сегодня будет выгоднее не привлекать постороннего внимания к своей персоне и действовать тихо, незаметно. Такой стиль поведения может оказаться более эффективным. Можно обращаться к работодателю с вопросами выплаты компенсаций, получению льгот, поднимать вопрос о повышении зарплаты. Положительное влияние на результаты вашего труда может оказать влиятельный покровитель.

Близнецы

Близнецы в этот день будут способны прекрасно вписаться в работу трудового коллектива и занять в нем свое достойное место. Ускоряется информационный обмен. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках и конференциях. Вторая половина дня благоприятствует деловым встречам, поездкам, консультациям, торговым сделкам.

Рак

Ракам звезды советуют сосредоточить максимум внимания на выполнении плановых заданий. Старайтесь не отклоняться от графика работы и при этом отдавайте предпочтение тем делам, которые наиболее выгодны с точки зрения оплаты. Целенаправленный труд окажется наиболее результативным. Во второй половине дня вам могут предложить повышение в должности.

Лев

У Львов исключительно удачный день для учебы, обмена опытом и повышения уровня профессиональных знаний. Вы почувствуете сильную тягу к знаниям и сможете легко усвоить сложный учебный материал. Расширяйте горизонты познания – это поможет вам в работе. Также ваша деловая репутация может заметно укрепиться. Можно публиковать свои статьи, делиться опытом с широкой общественностью.

Дева

Девам удастся реализовать задуманное в финансовых вопросах. Возможно, в ваше распоряжение попадет крупная сумма денег, и вы сможете использовать её с выгодой для себя. Также это хорошее время для проведения денежных переводов, открытия банковских счетов. Могут вырасти денежные отчисления от всевозможных партнерских программ.

Весы

У Весов это один из лучших дней для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Вы сможете найти компромиссные решения практически по любому спорному вопросу. Интересно отметить, что со стороны контрагентов будет проявлена гибкость и конструктивизм. Услуги работников торговли будут востребованы покупателями.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут примириться с теми коллегами, с которыми у вас были натянутые отношения. Также у вас пробудится интерес к текущей работе, и вы будете с удовольствием браться за дела. Удачное ведение дел доставит вам удовлетворение от этого трудового дня. Рост результативности труда во многом будет обусловлен рациональным использованием рабочего времени.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется открыто демонстрировать на публике свои таланты и способности. Вы можете почувствовать мощный творческий и интеллектуальный подъем. Успешно будут проходить конкурсы, кастинги. Можно публиковать резюме в интернете, успешно пойдет учеба. Также можно публиковать статьи в интернете и делиться своим опытом с окружающими.

Козерог

Козерогам, работающим в офисах, рекомендуется заниматься благоустройством на рабочем месте. Вы сможете сделать условия работы более комфортными, а труд – производительнее. Преуспевают все те, кто имеет отношение к недвижимости, торговле продуктами и работе на складе. Улучшается эффективность работы в семейном бизнесе.

Водолей

Водолеям сопутствует удача в развитии делового сотрудничества и расширении деловых связей. Вы сможете выйти на контакт с интересующим вас человеком и достигнуть выгодных договоренностей. Аналитическая работа с информационными потоками пойдет быстро и без ошибок. У торговцев и водителей транспорта может существенно увеличиться выручка.

Рыбы

Рыбам в этот день сопутствует удача в деньгах. Если вы работаете на сдельной системе оплаты, то уровень доходов существенно вырастет. Во многом это произойдет за счет роста профессионального мастерства и умения рационально использовать свое рабочее время. Удачный день для принятия финансовых решений. Купленные в этот день товары будут отличаться высоким качеством и долговечностью.