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Пора довериться интуиции — любовный гороскоп на 22 марта

21 марта 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит прислушиваться к внутреннему голосу - он подскажет верный путь.

Пора довериться интуиции — любовный гороскоп на 22 марта
Фото: depositphotos

Сегодня стоит прислушиваться к внутреннему голосу - он подскажет верный путь.

Овен

Сегодня влюбленные Овны очаровательны в своем эгоцентризме и искренне ждут, что партнер подстроится под их вкус. Попав в тиски любовного выбора, делать его всерьез они не захотят: им, как детям, нужно все и сразу. На их счастье, компромисс возможен, но важно не перегнуть с самовлюбленностью.

Телец

Влюбленным Тельцам в наступившей двойственной ситуации ясно не все, что втайне их нервирует. Придется подключить личные «информационные службы» в лице друзей, родни или соседей (на худой конец, ознакомиться с сетевыми слухами). Лучше сделать это с утра, чтобы в течение дня не терзаться догадками.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит аккуратнее выбирать линию поведения в любви, так как придется следовать ей до ночи. Обстоятельства дня вынуждают к нетипичным и не всегда нужным действиям. Дабы не плодить лишних веток любовного сюжета и не давать почву для сплетен, воздержитесь от активных личных контактов.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам поддерживать романтические связи прямо с утра. Утром вместе с вами проснется ваш литературный дар или непревзойденная интуиция. Начало дня - наилучшее время для задушевного разговора, дистанционного контакта или попытки узнать про объект симпатий у друзей.

Лев

Явные или скрытые обстоятельства этого дня мешают влюбленным Львам действовать в собственном стиле. Праздник души и сердца откладывается, но не огорчайтесь: все еще впереди. Не теряйте времени, если хотите обсудить тонкий нюанс своего романа с близким другом или поразмышлять о нем в одиночестве.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам почаще опираться в любви на свои ощущения. Если вы слепы как крот в любовных делах или не в состоянии понять намеки собственного внутреннего голоса, прислушайтесь к совету родственника или комментарию друга. Наилучшее время для новостей и доверительных бесед - утро.

Весы

Сегодня влюбленным Весам предстоит решить задачку на дипломатичность или чувство стиля, с которой они неплохо справятся: ведь гармония с партнером (в том числе, визуальная) будет зависеть всего лишь от точки баланса. Придется согласовать привычки и вкусы, припомнить азы этикета и хорошего тона.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут остаться равнодушными к новым шансам в любви, зато будут охотно ностальгировать по прошлым временам. Весточка от бывшей пассии или от пропавшего из виду поклонника порадует их больше, чем флирт под боком. Если роман закончен, они не прочь «остаться друзьями» с тайной мыслью.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам стоит взять на вооружение чуткость и деликатность: эти качества будут востребованы гораздо больше, чем остроумие, яркий талант и взрывная энергия. Чем интимнее обстановка общения, тем важнее погасить лишние фейерверки и проявить готовность к доверительному разговору.

Козерог

Сегодня Козероги и их партнеры соревнуются в проницательности, пытаясь угадать настроения и вкусы друг друга. Звезды намекают, что, помимо формата догадок, есть формат доверительного разговора. Оба способа хороши, если не превращены в туманный диалог двух слишком мнительных инфантильных особ.

Водолей

Водолеям стоит отложить на пару дней все инициативы в любви: сейчас от них не будет толку, а порой эффект может оказываться обратным. Если вы не хотите терять связь с пассией, не напирайте на веселье и романтику. Поинтересуйтесь текущими рутинными проблемами и, если они есть, выразите сочувствие.

Рыбы

Сегодня в сиюминутных любовных планах Рыбы могут довериться интуиции: именно она подскажет им лучшую тактику в общении с любимым человеком. Собственные догадки можно дополнить, пообщавшись с друзьями. Начало этого дня идеально для приватной переписки или небольшой прогулки вдвоем по тихим местам.

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