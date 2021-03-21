Даем логике выходной — гороскоп на 22 марта

Сегодня аспекты Луны в Раке намекают, ориентироваться на озарения.

9-10 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Раке намекают, что лучшие озарения приходят утром.

Не стоит откладывать мелкие контакты. Общаться желательно в дружелюбном спокойном тоне, работать в приватной знакомой обстановке, а прогуливаться в тихих местах. Можно дать выходной логике, так как мыслить чаще придется образами. Эмоциональная составляющая новостей и советов просочится в сознание быстрее формальной. Хорошо заниматься толкованием знаков, снов, подтекстов, примет и предчувствий, делиться догадками, обсуждать семейные и соседские дела. Для целевых переговоров и раздумий благоприятнее первая половина дня.

Овен

Сегодня Овнам предстоит поддерживать компромисс между своими личными вкусами и привычками семьи, домочадцев. Некоторым Овнам придется найти «среднее арифметическое» между новыми прихотями и рутинными бытовыми нуждами - например, весенним обновлением имиджа (гардероба) и покупкой хозяйственных мелочей. В отношениях с близкими людьми навредят взаимные игры и насмешки, а помогут забота и доверие.

Телец

Тельцам сегодня важно не поддаться внушению и выбрать собственную линию. В противном случае, в угоду чужим вкусам или общим стандартам им придется подавить свои оригинальные потребности. Контакты стоит перенести на утро: это лучшее время, если вам нужно договориться о насущных делах, приватно пообщаться с друзьями, родней, соседями, а также найти подтверждение своим догадкам в тайных источниках.

Близнецы

Близнецам стоит делать выбор утром: дальнейший ход событий оставит мало шансов что-то изменить, придется поверить в чутье и удачу. Не всегда удастся радикально пересмотреть договор, добавить пункт в корзину интернет-заказа. Дефицит открытых данных вынудит чаще прислушиваться к интуиции, мнению друзей, коллег или семьи. Возможен элемент интриги - например, целевая покупка в дом с тайным умыслом.

Рак

Сегодня Ракам лучше думается утром, еще в постели им стоит прислушаться к своей интуиции. Верная внутренняя навигация поможет им поладить с семьей или значимой симпатичной персоной, преодолеть несовпадение вкусов, найти любовный, правовой, покупательский или иной баланс, а также снизит риск промаха в любом важном целевом выборе. Именно утром лучше отправлять сообщения и советоваться с друзьями.

Лев

Сегодня что-то мешает Львам действовать открыто и пользоваться своими правами напрямую. Возможно, их свяжет повышенная впечатлительность, тайное недомогание, зависимость от домашних дел и семейных планов. Это день закулисных маневров и приватных контактов. Часто придется полагаться на чутье и инстинкт самосохранения. Если не с кем поделиться деликатной проблемой, можно поразмышлять в уединении.

Дева

Сегодня чутье подсказывает Девам дельные вещи - возможно, более толковые, чем официальные источники и профессиональные инструкции. Также, им стоит прислушиваться к подсказкам своих близких друзей и советам родственников: они могут интуитивно почувствовать то, что не очевидно сейчас самим Девам. Желательно быть на связи уже утром: возможны вести издалека, появится шанс обсудить волнующую тему.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам принимать решения пораньше - и, по возможности, взвешивать равноценные варианты без эмоций. Грубые ошибки в этот день маловероятны, но возможны стилевые, финансовые, художественные и дипломатические промахи. Легко ошибиться в нюансах имиджа, этикета, дизайна, в балансе личных вкусов. В деталях, которые не обсудить напрямую, пригодятся деликатные подсказки со стороны.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны верить своей интуиции, а звезды их в этом поддерживают. Довериться другим людям будет сложнее, так как рядом с ними может не быть истинных братьев по духу. Но не все так плохо, как кажется: возможна поддержка от друзей, близких или дальних родственников, любимого человека (скорее бывшего) или давнего тайного поклонника. Выбирать маршрут и налаживать связи лучше утром.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется стать более чуткими к эмоциональной атмосфере, чужим настроениям, нуждам и привычкам. Не мешает прислушаться к мнению близких, семьи, земляков. Стоит сделать поправку на возможные искажения: в этот день сложно интерпретировать внешние знаки и собственные ощущения, не всегда ясны дружеские подсказки. Многим Стрельцам «собьет прицел» мнительность или ассоциация с прошлым.

Козерог

Козероги чутко реагируют на эмоциональный и информационный фон этого дня, зависимы от поведения собеседников, партнеров и близких. Досадуя на чужую мнительность, они часто мнительны сами. Такой настрой может мешать сделать точный выбор и прийти к идеальному компромиссу. Все переговоры уместнее утром, в приватной среде и деликатном дружелюбном тоне. Также, утром эффективнее поездки и прогулки.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит вникать не в самые приятные и интересные вещи. Однако и в таком режиме может найтись немало полезного, если вас интересует суть дела - например, обновление быта или помощь близким. Насущные детали рекомендуется обсудить с утра: это лучшее время для связи с родственниками, домашним персоналом, близкими друзьями и доверенными лицами, для звонка врачу или ветеринару.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут доверять чутью. Свою проницательность и литературный талант им лучше пустить в ход утром: будет легко даваться понимание своих и чужих ощущений, интерпретация невербальных знаков и скрытых подтекстов, толкование снов. Это лучшее время для прогулок, обмена секретами, общения с друзьями и детьми. В семейном и другом близком окружении удастся найти нужные слова и обойти ловушки.