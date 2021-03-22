Как мужчины пользуются женщинами

Речь пойдет о состоявшихся женских знаках, а не о юных девочках.

Сегодня — о том, какие мужчины и как пользуются девушками зодиакального пантеона.

Сразу скажем, что это не всегда плохо и что порой женщины просто позволяют кавалерам думать, что те их используют, а на самом деле преследуют какие-то свои собственные физиологические или очень даже корыстные цели. И да, речь пойдет о состоявшихся женщинах, а не о юных девочках.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Девушки-Овны часто становятся «жертвой» амбициозных мужчин, которые привыкли «въезжать в рай» на чужих плечах. Ум, авторитет, пробивную силу и несгибаемость дам этого знака активно используют всевозможные начальники, которым не хватает своих качеств для достижения карьерных целей. На частном же уровне их регулярно подзуживают мямли-соседи, которым самим слабо по-мужски решить бытовые проблемы дома/подъезда. А вот в личной жизни ими вряд ли попользуешься — розовых очков они не носят.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Девушки-Тельцы привлекают к себе тех мужчин, которые только начинают свой карьерный путь и финансовое, профессиональное, личностное становление. Дамы этого знака видят потенциал и указывают верную дорогу, помогают своими связями и порой даже обеспечивают избранника стартовым капиталом. Однако говорить о том, что ими пользуются, нельзя — они тоже немало получают от происходящего. Чаще всего именно они отправляют в отставку очередного кавалера, которого вывели в люди. Ибо с ним становится скучно и наступает пора лепить следующую успешную личность.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Женщины-Близнецы порой становятся мощным оружием в руках умных мужчин, которые точно знают, что правильно поданная информация способна и создать что-то великое, и разрушить почти нерушимое. Дам этого знака используют как сборщиков, обработчиков и передатчиков сведений, а иногда и как банальных сорок — распространительниц сплетен. К тому же ими часто пользуются как преходящими, временными любовницами, хотя тут на самом деле большой вопрос, кто кого в действительности использует.

Рак (22 июня — 22 июля)

Барышень-Раков частенько используют в качестве жилетки всевозможные неудачники, вечно рефлексирующие и инфантильные. Причем они не только жалуются и ноют, но и регулярно питаются за счет дам этого знака — сердобольные, с сильно развитым даже не материнским, а бабушкиным инстинктом (обогреть, накормить, сопли вытереть), они считают себя обязанными не просто выслушать, но и обиходить, а потому подкармливают, чем могут, таких вот нытиков с несложившейся жизнью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщины-Львы — лакомая добыча тех мужчин, которые ищут ни к чему не обязывающего секса. Дамы этого знака настолько жаждут, чтобы их любили, что часто банальную one night stand (на один раз) и чисто сексуальный интерес принимают за начало вечного и прекрасного чувства. И обманываются, не обращая внимания на то, что очередной их кавалер всячески демонстрирует отсутствие не только каких бы то ни было серьезных намерений, но и сильной амурной, эмоциональной, психологической привязанности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы привлекают тех мужчин, которым по жизни требуется руководство, кто настолько несамостоятелен, что каждый его шаг должен быть санкционирован, а любое решение одобрено. Ум и воспитательские наклонности дам этого знака находят свое применение в общении с неуверенными в себе, хотя порой и весьма талантливыми индивидуумами. Обидно только то, что, реализуясь за своего избранника, многие Девы так и остаются в его тени и не используют шанс на развитие своего собственного потенциала, своей карьеры, своих способностей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Барышни-Весы буквально притягивают всяческих проходимцев, ловкачей, мошенников и авантюристов. Им достаточно рассказать любую жалостливую историю, чтобы они тут же пустили «несчастного» в свой дом, открыли для него свой кошелек и отдали все, лишь бы этот «бедненький» перестал страдать, ну и активнее любил. Дамам этого знака так хочется верить, что мир к ним дружелюбен и благосклонен, что они, и в третий раз наступая на те же грабли, продолжают быть сердобольными и наивными, не желают обзаводиться подозрительностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Девушек-Скорпионов вряд ли кто-то сможет использовать безнаказанно. Они на раз считывают дурные, да и просто невыгодные им намерения, а потому у мужчин крайне мало шансов вынудить дам этого знака поступать так, как тем не нужно. Некоторые индивиды, конечно, питают иллюзии, считая, что в чем-то попользовались, что-то поимели, но, если копнуть поглубже, окажется, что на самом деле поимели скорее их самих и что именно они в результате что-то дали особе, которую хотели использовать в своих финансовых или сексуальных интересах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Девушки-Стрельцы своей щедростью и открытостью часто привлекают альфонсов, мужчин, которым очень нравится, когда женщина за них платит и не особо заморачивается по поводу того, что у ее кавалера пусто в кармане. Но такие индивиды упускают из вида одно: дамы этого знака, выкладывая свои денежки, упрочняют власть над любовником, дают себе моральное право шпынять его и ни во что его не ставить, вытирать об него ноги не только во время сексуальных игр, но и публично.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Барышни-Козероги привлекают мужчин, ищущих надежный тыл в виде непрошибаемой стены, которая не только оградит от неприятностей, но и будет респектабельным фасадом. Они мечтают опереться о такую женщину, получить обихоженный дом и сытую, благополучную жизнь. Однако все это дорого им обходится: дамы этого знака не стесняются жестко требовать материальных благ, а при необходимости вполне в состоянии дать мощного мотивирующего пинка, чтобы направить избранника по пути зарабатывания денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Барышни-Водолеи привлекают к себе всевозможных странных личностей, непонятых гениев, аутсайдеров с оригинальным мышлением. К ним тянутся те мужчины, которые своими высказываниями и фантастическими идеями отпугивают других женщин. И дамы этого знака с удовольствием берут их под свое крыло, становятся их соратницами, а иногда и спонсируют их начинания, так как уверены, что любой мечте нужно дать шанс сбыться. Увы, чаще всего их подвижничество заканчивается очередным разочарованием.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины-Рыбы привлекают мужчин, которым нечего предложить требовательным и адекватно воспринимающим их персону женщинам. Дамы этого знака изначально отказываются замечать даже весьма очевидные недостатки, надеются, что негативные проявления характера — явление разовое и больше никогда не повторятся. Им хочется верить, что тот, кто проявил к ним интерес, действительно белый и пушистый, безгрешный, а все его «косяки» — из-за неудачно складывающихся обстоятельств и виноват кто угодно, но не он сам.